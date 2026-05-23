23/05/2026

EU – Armenia

Գոլ՝ հանուն մարդկության․ SpaceX-ը պատմության մեջ ամենամեծ և ամենահզոր հրթիռն է արձակել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 23/05/2026

Իլոն Մասկի SpaceX ընկերությունը պատմության մեջ ամենամեծ և ամենահզոր հրթիռն է արձակել։

Անձնակազմ չունեցող Starship V3 հրթիռը Տեխասից վեր է սլացել ուրբաթ օրը՝ ժամը 17:30-ից անմիջապես հետո (Գրինվիչի ժամանակով՝ 22:30), մի քանի օր անց այն բանից, երբ SpaceX-ը բացահայտել էր ֆոնդային բորսայում ռեկորդային նորամուտի (IPO) իր ծրագրերը։

Տիեզերքում հայտնվելուց հետո Starship-ը բաց է թողել 20 ուսումնական արբանյակ, որից հետո վերադարձել է մթնոլորտ և արձակումից մոտ մեկ ժամ անց վայրէջք կատարել Հնդկական օվկիանոսում, որտեղ այն պայթել է՝ ինչպես և նախատեսված էր:

«Շնորհավորում եմ SpaceX-ի թիմին Starship V3-ի էպիկական առաջին արձակման և վայրէջքի կապակցությամբ։ Դուք գոլ խփեցիք հանուն մարդկության»,- X-ի իր միկրոբլոգում գրել է Մասկը։

