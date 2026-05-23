Չինաստանը «ոչինչ չի շահի», եթե «ոչնչացնի» Եվրոպայի արդյունաբերությունը. ֆրանսիացի նախարար

Ֆրանսիայի արտաքին առևտրի նախարար Նիկոլա Ֆորիսյեն ասում է, որ Եվրամիությունը պետք է դադարի «միամիտ» լինելուց և փոխի իր մտածելակերպը առևտրային անհավասարակշռությունների լուծման հարցում՝ ասելով, որ մոտեցումը պետք է ներառի բոլոր այն երկրները, որոնք զենք են դարձնում արտաքին առևտուրը։
Չինացիները «չեն շահի» արտաքին առևտրային քաղաքականությունից, որը վտանգում է Եվրոպայի արդյունաբերությունն ու շուկան, Euronews-ին ասել է Ֆրանսիայի արտաքին առևտրի նախարար Նիկոլա Ֆորիսյեն, մինչդեռ ԵՄ գործադիր մարմինը քննարկում է էժան չինական ներմուծման ավելցուկի դեմ պայքարը։
«Չինացիները պետք է հասկանան, որ ոչինչ չեն շահի, եթե ոչնչացնեն եվրոպական արդյունաբերությունը, ապա նաև եվրոպական շուկան, որը նրանց համար կարևոր շուկա է», – ուրբաթ օրը Euronews-ի «12 րոպե հետ» հարցազրույցի ծրագրին ասել է Ֆորիսյեն։
«Մենք այլևս չպետք է միամիտ լինենք», – հավելել է Ֆորիսյեն՝ ասելով, որ «մտածողության փոփոխություն» կա ոչ միայն Չինաստանի, այլև բոլոր այն երկրների նկատմամբ, որոնք զենք են դարձնում առևտրային կախվածությունները։ «Խնդիրը Չինաստանի մեջ չէ, թե ոչ։ Խնդիրը միայն Չինաստանի մեջ չէ, այլ բոլոր երկրների»։
Նրա մեկնաբանությունները հնչել են Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի թիմի միջև հաջորդ ուրբաթ կայանալիք բարձր սպասված «կողմնորոշման բանավեճից» առաջ, որտեղ կքննարկվեն մի շարք գործիքներ, որոնք կպաշտպանեն դաշինքը էժան չինական ներմուծման ավելցուկից։
Զրույցը կարող է շարունակվել, երբ ԵՄ 27 առաջնորդները հունիսի կեսերին հավաքվեն Բրյուսելում։
Սեղանին դրված տարբերակների թվում են ԵՄ ընկերությունների կախվածությունը օտարերկրյա արտադրողներից կրճատելու ծրագրերը՝ նրանց պարտավորեցնելով բաղադրիչներ ձեռք բերել առնվազն երեք տարբեր մատակարարներից։ Հարցին, թե արդյոք սա այն քաղաքականությունն է, որը ԵՄ-ն պետք է ներդնի, Ֆորիսյեն պատասխանեց. «Այո, մենք պետք է դա անենք»։
Դաշինքը կարող է նաև քննարկել ռազմավարական ոլորտները, ինչպիսիք են քիմիական նյութերը, թիրախավորելու լրացուցիչ սակագներով կամ հակադեմպինգային կամ հակասուբսիդային տուրքերի կիրառմամբ՝ ներմուծման գները շտկելու համար, որոնք ցածր են այն գներից, որոնցով ապրանքները վաճառվում են չինական շուկայում։
Չինաստանն արդեն զգուշացրել է հակադարձման մասին, եթե ԵՄ-ն սահմանափակումներ մտցնի չինական ներմուծման վրա։
ԵՄ-ի ապրանքների առևտրի դեֆիցիտը Չինաստանի հետ 2025 թվականին հասել է ահռելի 359.3 միլիարդ եվրոյի, ինչը գրեթե մեկ հինգերորդով ավելի է նախորդ տարվա համեմատ։
Ֆրանսիան վաղուց կոչ է արել ավելի նպատակային միջոցներ ձեռնարկել՝ Եվրոպայի տնտեսությունը համաշխարհային տերությունների, մասնավորապես՝ Չինաստանի կողմից եկող ագրեսիվ առևտրային պրակտիկայից պաշտպանելու համար, որոնք ներառում են պետական ծանր սուբսիդիաներ, արդյունաբերական գերհզորություններ և կարևորագույն հումքի արտահանման սահմանափակումներ։
Ֆորիսյեն ընդգծել է Պեկինի հետ «անկեղծ» երկխոսության կարևորությունը և ընդգծել, որ Ֆրանսիան «հատուկ հարաբերություններ» ունի Չինաստանի հետ, որոնք պահանջում են «բանակցություններ» և «հարգանք»։
«Մենք փորձում ենք հարգել չինացիներին։ Չինացիները պետք է հարգեն մեզ, և սա այն ուղերձն է, որը եվրոպական ինստիտուտները պետք է ուղարկեն»։
Բաց մի թողեք
Վենետիկի ընտրությունները վերածվում են Մելոնիի աջակողմյան մշակութային հեղափոխության փորձության. Լուսանկարներ
Հունգարիայի Մագյարը դեմ է կենսաթոշակային և հարկային բարեփոխումներին, քանի որ ԵՄ ֆինանսավորման շուրջ բանակցությունները սրվում են
Իռլանդիան զգուշացնում է, որ «ասոցացված անդամակցությունը» կարող է Ուկրաինան անորոշության մեջ թողնել, Մերցի համարձակ ծրագրից հետո