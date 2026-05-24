Այս մի Սերժը մերժե՞ց Նիկոլին

Սերժ Թանկյանը հերքել է Նիկոլ Փաշինյանի նախօրեին տարածած տեղեկությունը, թե հուլիսին Երեւանի հրապարակում լինելու է «Սիսթեմ օֆըդաուն» խմբի համերգը:
Թանկյանը հայտարարել է, որ ինչ որ շփոթմունք կա եւ հուլիսին Երեւանում համերգ նախատեսված չէ:
Ի՞նչ է ստացվում, «Սերժը մերժե՞ց Նիկոլին»: Հիշեցնեմ, որ 2018 թվականին Սերժ Թանկյանը բացահայտ աջակցություն էր հայտնում Նիկոլ Փաշինյանին եւ անգամ հարթակում նրա կողքին էր: Բայց հետագայում Թանկյանը կարծես թե «հեռացավ», իսկ հիմա ստացվում է, որ՝ «մերժե՞ց»:
Իհարկե հնարավոր է, որ այս պատմությունը դեռ փակ չէ եւ լինի այսպես ասած «առեւտուր»: Հնարավոր է նաեւ, որ Թանկյանը պարզապես զգուշանում է ներկայումս Փաշինյանին հետ ուղիղ ասոցացումից, համարելով, որ մեծ է հավանականությունը, որ հունիսի 7-ից հետո նա այլեւս չի լինի իշխանություն, եւ համենայն դեպս որոշել է չշտապել համերգի վերաբերյալ պայմանավորվածության հարցում:
