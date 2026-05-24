24/05/2026

EU – Armenia

Այս մի Սերժը մերժե՞ց Նիկոլին

infomitk@gmail.com 24/05/2026 1 min read

Սերժ Թանկյանը հերքել է Նիկոլ Փաշինյանի նախօրեին տարածած տեղեկությունը, թե հուլիսին Երեւանի հրապարակում լինելու է «Սիսթեմ օֆըդաուն» խմբի համերգը:

Թանկյանը հայտարարել է, որ ինչ որ շփոթմունք կա եւ հուլիսին Երեւանում համերգ նախատեսված չէ:

Ի՞նչ է ստացվում, «Սերժը մերժե՞ց Նիկոլին»: Հիշեցնեմ, որ 2018 թվականին Սերժ Թանկյանը բացահայտ աջակցություն էր հայտնում Նիկոլ Փաշինյանին եւ անգամ հարթակում նրա կողքին էր: Բայց հետագայում Թանկյանը կարծես թե «հեռացավ», իսկ հիմա ստացվում է, որ՝ «մերժե՞ց»:

Իհարկե հնարավոր է, որ այս պատմությունը դեռ փակ չէ եւ լինի այսպես ասած «առեւտուր»: Հնարավոր է նաեւ, որ Թանկյանը պարզապես զգուշանում է ներկայումս Փաշինյանին հետ ուղիղ ասոցացումից, համարելով, որ մեծ է հավանականությունը, որ հունիսի 7-ից հետո նա այլեւս չի լինի իշխանություն, եւ համենայն դեպս որոշել է չշտապել համերգի վերաբերյալ պայմանավորվածության հարցում:

Բաց մի թողեք

1 min read

Սերժ Թանկյանը հերքել է Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե հուլիսին System of a Down-ը Երևանում համերգ է տալու

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե քրոջս մեքենայից չի հրել, ուրեմն դրդել է. Գեղարքունիքում մահացած հղի կնոջ քույրը մանրամասներ է պատմել

23/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

System of a Down-ը հուլիսին համերգով հանդես կգա Երևանում․ Լուսանկար

23/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոր մանրամասներ՝ Սևանում 22-ամյա հղի կնոջ մահվան դեպքից

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ դեսպանատունն զգուշացնում է

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ի կազմակերպիչները փոխանցել են, որ հրաժարվողները կզրկվեն գումարի մյուս մասից

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի նոր երկաթուղային հնարավորությունները. Նիկոլ Փաշինյանը քարտեզ է հրապարակել

24/05/2026 infomitk@gmail.com