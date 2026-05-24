Ժողովուրդը՝ տուգանքի մատերյալ․ Ի՞նչ տուգանք է նախատեսվում անտոմս երթևեկելու համար

Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտով անտոմս երթևեկելը`
– առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկի չափով:
Հինգից մինչև տասը տարեկան անտոմս երեխաներ փոխադրելը`
– առաջացնում է տուգանքի նշանակում.
– մերձքաղաքային գնացքներով` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երեք տոկոսի չափով.
– տեղական և հեռավոր հաղորդակցության գնացքներով` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հինգ տոկոսի չափով:
Անտոմս ուղևորների թռիչքը`
– առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկի չափով:
Տուգանքի վճարումը ուղևորին չի ազատում ուղևորության և թռիչքի արժեքը վճարելուց:
