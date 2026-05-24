24/05/2026

EU – Armenia

Հայաստանի նոր երկաթուղային հնարավորությունները. Նիկոլ Փաշինյանը քարտեզ է հրապարակել

infomitk@gmail.com 24/05/2026 1 min read

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ֆեյսբուքի իր էջում քարտեզ է հրապարակել, որում երևում են Հայաստանի նոր երկաթուղային հնարավորությունները:

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն իր հերթին գրառում է արել՝ նշելով, որ այսուհետ այս երկաթգծով (Հայաստան-Վրաստան-Թուրքիա-ԵՄ) մենք կարող ենք ապրանքներ արտահանել Եվրոպական միություն։

Ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրել էր, որ Ախալքալաք-Կարս երկաթուղին, Ադրբեջանի երկաթուղու նման այլևս բաց է Հայաստանից արտահանումների և Հայաստան ներմուծումների համար:

«Առաջիկայում Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Ադրբեջան, ապա և Նախիջևանով Հայաստան-Իրան երկաթուղու բացումն է։

Այս իրադարձություններին ականատես կլինենք առաջիկայում՝ TRIPP նախագծի իրագործման արդյունքում»,- գրել էր վարչապետը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանը ԵԱՏՄ-ից Հայաստանը հեռացնելու նախագիծ է պատրաստում

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ախալքալաք-Կարս երկաթուղին այլևս բաց է Հայաստանից արտահանումների և ներմուծումների համար. Փաշինյան

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչեւ 2031թ.-ը Գագիկ Ծառուկյանի սարի գլխի տունը պետք է ծերերի խնամքի կենտրոն դառնա

24/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոր մանրամասներ՝ Սևանում 22-ամյա հղի կնոջ մահվան դեպքից

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ դեսպանատունն զգուշացնում է

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ի կազմակերպիչները փոխանցել են, որ հրաժարվողները կզրկվեն գումարի մյուս մասից

24/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի նոր երկաթուղային հնարավորությունները. Նիկոլ Փաշինյանը քարտեզ է հրապարակել

24/05/2026 infomitk@gmail.com