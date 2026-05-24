Քաղպայմանագիրը նախընտրական քարոզչությունը, մասնավորապես քաղաքացիներին տնետուն այցելելն ու բուկլետ բաժանելն իրականացնում են «վարձկանների» միջոցով, որոնց 200-250 հազար դրամ են վճարում:
Տեղեկացանք, որ ոմանք մտավախություն ունեն, որ իրենց մտադիր են «քցել»: Խոսքն այն մարդկանց մասին է, որոնք բուկլետները բաժանել են, բայց նրանց պահանջում են նաեւ Փաշինյանի քարոզարշավներին քայլել, մասսովկա ապահովել:
Նրանց խոստացված գումարի կեսը տվել են սկզբում` խոստանալով մյուս կեսը վճարել գործի ավարտից հետո: Քարոզարշավի այս օրերին հավանաբար հասկացել են, որ սակավաթիվ են քարոզարշավին մասնակցողները եւ որոշել են բուկլետ բաժանողներին նոր պահանջ ներկայացնել, որ նաև պետք է քայլեն Փաշինյանի ետեւից:
Նրանցից մեկը խոստովանեց, որ ինքը մի անպատվությանը՝ բուկլետ բաժանելուն մի կերպ դիմացել է, քանի որ աննկատ է մնացել, բայց չի ուզում ուղիղ եթերում իր շրջապատի մոտ խայտառակվել:
ՔՊ-ի կազմակերպիչները փոխանցել են, որ հրաժարվողները կզրկվեն գումարի մյուս մասից:
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ դեսպանատունն զգուշացնում է
Ժողովուրդը՝ տուգանքի մատերյալ․ Ի՞նչ տուգանք է նախատեսվում անտոմս երթևեկելու համար
Արտակարգ իրավիճակ՝ Բուրաստանում. Լուսանկար