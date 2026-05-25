25/05/2026

EU – Armenia

«Հիսուս Քրիստոսը» փորձել է սպանել Թրամփին․ նոր մանրամասներ

infomitk@gmail.com 25/05/2026 1 min read

Գրել ենք, որ Սպիտակ տան մոտ տեղի է ունեցել հրաձգություն․ 21-ամյա երիտասարդը կրակ է բացել Գաղտնի ծառայության գործակալների վրա: Կրակողը ձերբակալվել է և նույնականացվել որպես աֆրոամերիկացի Նեսիր Բեսթ:

Պարզվում է նա տառապում էր հոգեկան խանգարումով և, ըստ լրատվամիջոցների տեղեկությունների, իրեն անվանում է «Հիսուս Քրիստոս»։

Հիշեցնենք, որ միջադեպի հետևանքով մի քանի աշխատակից վիրավորվել է, բայց ոչ ոք հոսպիտալացման կարիք չի ունեցել:
Սպիտակ տան տարածքում գտնվող լրագրողները արագ տեղափոխվել են մամուլի ասուլիսի սենյակ:

Դոնալդ Թրամփը կրակոցի պահին Սպիտակ տանը է եղել և չի տուժել:

Բաց մի թողեք

1 min read

Տեղական ընտրություններ. ավելի քան 6 միլիոն իտալացի քվեարկել է քաղաքապետի ընտրություններում՝ որպես Մելոնիի համար նոր փորձություն

25/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը կոչ է անում ԵՄ բանակցողներին չշտապել Իրանի հետ հնարավոր գործարքի հարցում, քանի որ նոր մանրամասներ են ի հայտ գալիս

25/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե Թուրքիան ընտրի մեզ հետ պատերազմելու ուղին, շատ ծանր գին կվճարի. իսրայելցի նախարար. Լուսանկար

25/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տեղական ընտրություններ. ավելի քան 6 միլիոն իտալացի քվեարկել է քաղաքապետի ընտրություններում՝ որպես Մելոնիի համար նոր փորձություն

25/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը կոչ է անում ԵՄ բանակցողներին չշտապել Իրանի հետ հնարավոր գործարքի հարցում, քանի որ նոր մանրամասներ են ի հայտ գալիս

25/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՃՏՊ Շաղափ բնակավայրի սկզբնամասում. փրկարարներն արգելափակումից դուրս են բերել քաղաքացիներին. Լուսանկար

25/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընդդիմությունը համարում է, որ այն «ուժեղ և արժանապատիվ» չէ և «պետք է ունենա երաշխավոր»

25/05/2026 infomitk@gmail.com