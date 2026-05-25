Մայիսի 28-ին դուք կտեսնեք բոլորովին նոր զենքեր, նոր հրետանային միջոցներ և բոլորովին նոր բանակ

Մայիսի 28-ին անցկացվելիք զորահանդեսի կազմակերպչական աշխատանքների շրջանակում մայիսի 25-ի վաղ առավոտյան ՀՀ ԶՈՒ ավիացիան Երևանի կենտրոնում կատարելու է թռիչք:
ՀՀ ՊՆ-ից բնակչությանը խնդրում են ընդունել ի գիտություն:
Քաղաքացիների հետ հանդիպումներից մեկի ժամանակ ՀՀ վարչապետը խոսել է մայիսի 28-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում սպասվող մեծ զորահանդեսի մասին. «Զորահանդեսին դուք տեսնելու եք բոլորովին նոր բանակ, սպառազինության մի ստվար հատվածն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունում»:
