Բելգիայի երկաթուղային անցման «ամենավատ վթարներից մեկը», ասում են պաշտոնյաները մահացու վթարից հետո

Բելգիայի երկաթուղային անցման մեջ գնացքի և դպրոցական ավտոբուսի բախման հետևանքով չորս մարդ է զոհվել։
Երեքշաբթի առավոտյան Բելգիայի Բուգենհաութ փոքրիկ քաղաքում երկաթուղային անցման մեջ գնացքի և դպրոցական ավտոբուսի բախման հետևանքով զոհվել է չորս մարդ, վիրավորվել՝ հինգ երեխա։
«Սա Բելգիայի պատմության մեջ երկաթուղային անցման մեջ ամենավատ վթարներից մեկն է», – ասել է Բելգիայի երկաթուղային ենթակառուցվածքների մենեջեր Infrabel-ի խոսնակ Թոմաս Բեկենը։
Միկրոավտոբուսում եղել է ինը ուղևոր, այդ թվում՝ յոթ երեխա և երկու մեծահասակ։ Ավտոբուսը ուղևորվում էր Բուգենհաութում հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների համար նախատեսված դպրոց։
«Ցավոք, երկու երեխա է զոհվել՝ 12-ամյա և 15-ամյա։ Վարորդը և օգնականը նույնպես զոհվել են», – ասել է դաշնային ոստիկանության խոսնակ Ան Բերգերը։
Վիրավորները տեղափոխվել են հիվանդանոց, և նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, ընդգծել է նա։
Գնացքում եղել է մոտ հարյուր ուղևոր։ Բոլորը տարհանվել են, և ոչ ոք չի տուժել, ասել է Բելգիայի ազգային երկաթուղային ընկերության (SNCB) մամուլի խոսնակ Դիմիտրի Թեմմերմանը։
«Պատնեշները հանված էին»
Ողբերգության հանգամանքները պարզելու համար հետաքննություն է սկսվել։
«Բախման պահին երկաթուղային անցումը փակ էր, ինչը նշանակում է, որ լույսերը կարմիր էին վառվում, և արգելքները հանված էին», – ասել է Թոմաս Բեկենը։ «Ինչո՞ւ է վարորդը շարունակում շարժվել։ Մենք չգիտենք»։
Infrabel-ի տվյալներով՝ Բրյուգգեից Մեխելեն ուղևորվող գնացքը բախման պահին, մոտավորապես ժամը 8:15-ին, ընթանում էր ժամում 90 կիլոմետր արագությամբ։
Այն դանդաղում էր, երբ մոտենում էր Բուգենհաութի կայարանին, որը գտնվում էր մի քանի հարյուր մետր հեռավորության վրա։
Գնացքի վարորդը փորձել է արտակարգ արգելակել, բայց չի կարողացել խուսափել բախումից։
«Երկաթուղային անցումն արդեն փակ էր բավականին երկար ժամանակ, նախքան վագոնի երկաթուղային անցումը։ Սակայն բախումը տեղի է ունեցել գրեթե ակնթարթորեն, քանի որ գնացքն արդեն շատ մոտ էր երկաթուղային անցմանը, և կանգ առնելու ժամանակ չկար», – ասել է Բեկենը։
Ավտոբուսը կատապուլտով բախվել է սյանը, ապա մի քանի մետր հեռավորության վրա գտնվող տան առջև բախվել։
Infrabel-ի տվյալներով՝ Բելգիայում երկաթուղային անցումներում վթարների թիվը նվազում է, անցյալ տարի գրանցվել է մոտ 20 միջադեպ։ Այս երկաթուղային անցումում վերջին վթարը տեղի է ունեցել 2007 թվականին, ասվում է հաղորդագրության մեջ։
Բելգիան ունի գրեթե 1600 երկաթուղային անցում, որոնք հագեցած են տարբեր անվտանգության համակարգերով՝ կախված գտնվելու վայրից և երթևեկության պայմաններից։
«Յուրաքանչյուր երկաթուղային անցում ունի անվտանգության սարքավորումներ, որոնք որոշվում են Infrabel-ի, ինչպես նաև կառավարության կողմից», – ասել է Բեկենը։
«Այստեղ կարելի է ասել, որ անցումը հագեցած է երկու արգելապատնեշներով, չորս լուսարձակներով, ձայնային և զանգի ազդանշաններով»։
Երկաթուղային անցումներում սարքավորումների նորմերը տարբերվում են ԵՄ-ում։
«Յուրաքանչյուր երկիր կարող է որոշել սարքավորումների տեսակը։ Բելգիայում մենք որոշեցինք տեղադրել երկու կարմիր լույս և մեկ սպիտակ լույս։ Օրինակ՝ Ֆրանսիայում կա միայն մեկ կարմիր լույս, իսկ սպիտակ լույս չկա», – ասել է Infrabel-ի անվտանգության խորհրդատու Վինսենթ Գոդոն։
Այնուամենայնիվ, կիրառվում են որոշ ստանդարտ երթևեկության կանոններ։ 1968 թվականի Վիեննայի ճանապարհային երթևեկության մասին կոնվենցիան սահմանել է, որ վարորդները պետք է կանգ առնեն կարմիր լույսի տակ, և որ Սուրբ Անդրեասի խաչը ծառայում է որպես երկաթուղային անցման միջազգային խորհրդանիշ՝ առանց դարպասների կամ արգելապատնեշների։
