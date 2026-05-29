29/05/2026

EU – Armenia

Խայտառակ իրավիճակ՝ Մուրացան մանկական հիվանդանոցի հարևանությամբ. Տեսանյութ, Լուսանկար

infomitk@gmail.com 29/05/2026 1 min read

Երևանում՝ Մուրացանի մանկական հիվանդանոցի և պոլիկլինիկայի հարևանությամբ աղբամանները լեփ լեցուն են, աղբի մի մասը կուտակվել է անմիջապես փողոցում։

Տարածքում տիրում է հակասանիտարական վիճակ, որը հատկապես մտահոգիչ է՝ հաշվի առնելով, որ խոսքը մանկական բուժհաստատության հարակից հատվածի մասին է։

Մեր թղթակիցը ֆիքսել է, որ մի քանի աղբամաններ ամբողջությամբ լցված են, իսկ պոլիէթիլենային տոպրակներն ու կենցաղային աղբը թափված են նաև դրանց շուրջը։

Նման վայրերում աղբահանությունը պետք է իրականացվի առավել խիստ վերահսկողությամբ, հատկապես բուժհաստատությունների հարևանությամբ, որտեղ ամեն օր մեծ թվով երեխաներ և քաղաքացիներ են այցելում։ Բայց Երեւանի քաղաքապետարանն ու իր ենթակա ծառայությունները խորապես զբաղված են նախընտրական պայքարով` աղբահանություն անելու ժամանակ չունեն:

Խայտառակ իրավիճակ՝ Մուրացան մանկական հիվանդանոցի հարևանությամբ

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանի ապօրինի շահագործվող հանքում փլուզում է տեղի ունեցել, 2 երեխայի հայրը մահացել

29/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հոգեհանգիստը հետաձգել են Փաշինյանի գալու պատճառով

27/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրականում ինչպես են վերականգնելու վարորդական իրավունքները

27/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մխիթար Հարությունյան․ Շատ կարևոր է մեծ թվով ընտրողների մասնակցությունը ․․․ Տեսանյութ

29/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՏՄ երկրները Հայաստանի հետ կապված հայտարարություն են ընդունել

29/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի ապօրինի շահագործվող հանքում փլուզում է տեղի ունեցել, 2 երեխայի հայրը մահացել

29/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփն ԱՄՆ-ի ամենացածր վարկանիշով նախագահն է․ հարցում

29/05/2026 infomitk@gmail.com