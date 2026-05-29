Խայտառակ իրավիճակ՝ Մուրացան մանկական հիվանդանոցի հարևանությամբ. Տեսանյութ, Լուսանկար

Երևանում՝ Մուրացանի մանկական հիվանդանոցի և պոլիկլինիկայի հարևանությամբ աղբամանները լեփ լեցուն են, աղբի մի մասը կուտակվել է անմիջապես փողոցում։
Տարածքում տիրում է հակասանիտարական վիճակ, որը հատկապես մտահոգիչ է՝ հաշվի առնելով, որ խոսքը մանկական բուժհաստատության հարակից հատվածի մասին է։
Մեր թղթակիցը ֆիքսել է, որ մի քանի աղբամաններ ամբողջությամբ լցված են, իսկ պոլիէթիլենային տոպրակներն ու կենցաղային աղբը թափված են նաև դրանց շուրջը։
Նման վայրերում աղբահանությունը պետք է իրականացվի առավել խիստ վերահսկողությամբ, հատկապես բուժհաստատությունների հարևանությամբ, որտեղ ամեն օր մեծ թվով երեխաներ և քաղաքացիներ են այցելում։ Բայց Երեւանի քաղաքապետարանն ու իր ենթակա ծառայությունները խորապես զբաղված են նախընտրական պայքարով` աղբահանություն անելու ժամանակ չունեն:
