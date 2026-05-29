Արդյո՞ք Իրանի պատերազմը կսպառնա ԵՄ-ին

«Էլեկտրաէներգիան Եվրոպայի արդյունաբերությունը փրկելու լուծումն է», – ասում է Միջազգային էներգետիկ գործակալության (ՄԷԳ) ղեկավար Ֆաթիհ Բիրոլը ասել է, որ ԵՄ-ն պետք է ընդունի «էլեկտրաէներգիայի դարաշրջանը»՝ արդյունաբերական մրցունակությունը խթանելու համար։
Տրանսպորտի և ծանր արդյունաբերության էլեկտրաֆիկացման մեջ ներդրումներ կատարելը ճիշտ էներգետիկ ռազմավարություն է, եթե Եվրամիությունը ցանկանում է պահպանել իր տնտեսական ինքնիշխանությունը և վերակենդանացնել դժվարին վիճակում գտնվող արդյունաբերությունները, ասել է Միջազգային էներգետիկ գործակալության (ՄԷԳ) ղեկավար Ֆաթիհ Բիրոլը Euronews-ին։
«Մենք կարող ենք էլեկտրաէներգիա արտադրել վերականգնվող աղբյուրներից, ատոմային էներգիայից և, հնարավոր է, բնական գազից, և մենք պետք է որքան հնարավոր է էլեկտրաֆիկացնենք մեր տնտեսությունները», – ասել է Բիրոլը՝ պնդելով բրածո վառելիքից էլեկտրաէներգիայով աշխատող տնտեսության անցնելու անհրաժեշտության մասին։
Նրա մեկնաբանությունները հնչում են այն ժամանակ, երբ ԵՄ-ն բախվում է խորացող էներգետիկ ճգնաժամի, որը սրվել է ԱՄՆ-ի գլխավորած Իրանի հետ հակամարտության և Հորմուզի նեղուցի փակման պատճառով, որը համաշխարհային նավթի և գազի մատակարարումների մոտ 20%-ը սպասարկող հիմնական նավագնացության երթուղի է։
Այս խափանումը բարձրացրել է տնային տնտեսությունների էներգիայի վճարները և ուժեղացրել ծանր արդյունաբերության վրա ճնշումը, որն արդեն պայքարում էր էլեկտրաէներգիայի բարձր գների և մրցունակության թուլացման դեմ։ Արտադրողները այժմ զգուշացնում են, որ արտադրության ծախսերի աճը կարող է հանգեցնել լայնածավալ փակումների։
Արդյո՞ք Իրանի պատերազմը կսպառնա ԵՄ-ի կանաչ անցմանը
ՄԷԳ-ի առաջարկություններին համապատասխան՝ ԵՄ առաջնորդները ավելի ու ավելի են աջակցում էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների (ԷՄ), ջերմային պոմպերի և ծանր արդյունաբերության մեջ բրածո վառելիքով աշխատող դոմնային վառարանների փոխարինմանը էլեկտրական աղեղային վառարաններով։ Նպատակն է նվազեցնել բրածո վառելիքներից կախվածությունը, որոնք դեռևս կազմում են դաշինքի էներգիայի ներմուծման գրեթե 60%-ը։
Այնուամենայնիվ, Եվրոպական հանձնաժողովի երկար սպասված էլեկտրաֆիկացման ռազմավարությունը, որը, ինչպես սպասվում է, կներառի անդամ պետությունների և արդյունաբերության նպատակներ, երկու անգամ հետաձգվել է և այժմ պետք է հրապարակվի հուլիսի 22-ին։
Քննադատները պնդում են, որ ԵՄ էներգետիկ անցումն ավելի արագ է ընթանում, քան ենթակառուցվածքները և սպառողները կարող են համընթաց քայլել։ Մտահոգությունների թվում են ԷՄ-ների լիցքավորման ցանցերի անբավարարությունը, պահեստավորումը, էլեկտրաէներգիայի բարձր ծախսերը և էլեկտրացանցերի գերբեռնվածությունը։
Ֆրանսիան առաջ է մղում էլեկտրաֆիկացումը
Տեխնիկական մարտահրավերներից զատ, Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին վերջերս զգուշացրել է, որ էներգիայի բարձր ծախսերը աճող ծանրաբեռնվածություն են ստեղծում տնային տնտեսությունների և բիզնեսների վրա՝ կոչ անելով Բրյուսելին մեղմացնել հարկաբյուջետային կանոնները՝ գների իջեցմանը նպաստելու համար։
Ֆրանսիան, որի միջուկային էներգետիկ համակարգը օգնել է պաշտպանվել գների կտրուկ աճից, անցյալ ամիս հրապարակեց 22 կետից բաղկացած ճանապարհային քարտեզ, որի նպատակն է մինչև 2035 թվականը էներգասպառման գրեթե 60%-ից մինչև 30% ներմուծվող բրածո վառելիքից կախվածությունը կրճատել մինչև 30%։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հինգշաբթի օրը կոչ արեց էլեկտրաֆիկացման արագացման համազգային ջանքերի՝ պնդելով, որ դա կբարձրացնի գնողունակությունը, կամրապնդի մրցունակությունը և կամրապնդի Ֆրանսիայի էներգետիկ ինքնիշխանությունը։
Stellantis ավտոարտադրողը նախատեսում է ավելի քան 1 միլիարդ եվրո ներդնել իր Մյուլուզի գործարանում՝ 2029 թվականից սկսած հաջորդ սերնդի էլեկտրական մեքենաներ արտադրելու համար։ Ֆրանսիայի կառավարությունը նաև մտադիր է տեղադրել 240,000 լրացուցիչ լիցքավորման կետեր և մեկնարկել սուբսիդավորված ջերմային պոմպերի վարձակալության ծրագիր ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների համար՝ փոխարինելով նավթի և գազի ջեռուցման համակարգերը։
«Ֆրանսիան կարող է հպարտանալ ներկայիս աշխարհաքաղաքական համատեքստում խոշոր էլեկտրաէներգետիկ տերություն լինելով», – երեքշաբթի օրը ասաց Մակրոնը։ «Ահա նաև այն պատճառը, որ էլեկտրաէներգիայի գների աճը Ֆրանսիայում ավելի սահմանափակ է եղել, քան այլուր»։
Նա հավելեց, որ Գերմանիայում էլեկտրաէներգիայի գները գրեթե երկու անգամ ավելի բարձր են, քան Ֆրանսիայում։
Էլեկտրաֆիկացումը որպես եվրոպական ռազմավարություն
Չնայած մարտահրավերներին, հինգշաբթի օրը հրապարակված IEA-ի վերջին գլոբալ ներդրումային զեկույցը ցույց է տվել, որ էլեկտրաէներգիայի հետ կապված ծախսերը կազմում են համաշխարհային էներգետիկ ներդրումների գրեթե 60%-ը՝ միտում, որը սերտորեն համընկնում է Եվրոպայի արդյունաբերական և կարգավորող նկրտումների հետ։
Զեկույցը ենթադրում է, որ «էլեկտրաէներգիայի դարաշրջանը» նույնպես դառնում է եվրոպական նախագիծ, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Չինաստանը մնում է էլեկտրաֆիկացման ներդրումների համաշխարհային առաջատարը։
«Վերջին տասնամյակում վերականգնվող էներգիայի, միջուկային էներգիայի, էլեկտրաֆիկացման և արդյունավետության ոլորտներում ներդրումները զգալիորեն բարելավել են էներգետիկ անվտանգությունը վառելիք ներմուծող հիմնական տարածաշրջաններում և կրճատել արտանետումները», – ասվում է զեկույցում՝ ընդգծելով ԵՄ-ն Չինաստանի, Ճապոնիայի և Հարավային Կորեայի հետ միասին։
IEA-ի տվյալներով՝ 2026 թվականի առաջին եռամսյակում Եվրոպայում էլեկտրական մեքենաների վաճառքը աճել է 30%-ով, մինչդեռ ջերմային պոմպերի վաճառքը աճել է 17%-ով՝ չնայած որոշ երկրներում սուբսիդիաների կրճատմանը։
DENA էներգետիկ գործակալության տվյալներով՝ Գերմանիայում ջերմային պոմպերը դարձել են երկրի ամենաշատ վաճառվող ջեռուցման տեխնոլոգիաներից մեկը։ Անցյալ տարի վաճառված բոլոր նոր ջեռուցման համակարգերի գրեթե կեսը ջերմային պոմպեր էին, և 2025 թվականը առաջին տարին էր, երբ վաճառքը գերազանցեց գազային կաթսաների վաճառքը։
Հաշվետվությունը նաև մատնանշում էր էլեկտրաէներգիայի ցանցերում և կուտակման ոլորտում եվրոպական ներդրումների աճը՝ ընդգծելով մի մարտահրավեր, որը Բրյուսելը վաղուց թերագնահատել է. էլեկտրաէներգիայի արտադրության ընդլայնումը առանց փոխանցման ցանցերի արդիականացման ստեղծում է նոր խոցելիություններ։
