03/06/2026

EU – Armenia

Մոսկվան համոզված է՝ ԱՄՆ-ին ՀՀ-ում միայն իր շահն է հետաքրքրում

infomitk@gmail.com 03/06/2026 1 min read

Երբ Վաշինգտոնը համաձայնագրեր է ստորագրում Երևանի հետ, չի մտածում Հայաստանի շահերի մասին։ ՌԻԱ Նովոստիի հետ զրույցում այս հայտարարությունն է արել ՌԴ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան:

Հիշեցնենք՝ մայիսի 26-ին ՀՀ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը և ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Երևանի «Զվարթնոց» օդանավակայանում նախաստորագրեցին «ՀՀ–ի և ԱՄՆ–ի միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության» շրջանակային համաձայնագիրը, ստորագրեցին «ՀՀ–ի և ԱՄՆ–ի միջև համապարփակ ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը», «ՀՀ–ի և ԱՄՆ–ի միջև կարևորագույն հանքանյութերի, հազվագյուտ հանածոների արդյունահանման և մշակման ոլորտում մատակարարման ապահովման» շրջանակային հուշագիրը։ Դրանից հետո Միրզոյանը հայտարարեց, որ TRIPP-ի վերաբերյալ վերջնական համաձայնագիրը կստորագրվի մի քանի շաբաթվա ընթացքում:

«Իրականում այնտեղ ոչ ոք չի մտածում Հայաստանի շահերի համատեքստում։ Միշտ մտածում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շահերի մասին», – գործակալության հետ զրույցում ասել է Զախարովան։

Հատկանշական է, որ ՌԴ ԱԳՆ մամուլի խոսնակն ակամայից վերահաստատեց ամերիկյան կողմի՝ պետքարտուղարի մակարդակով նախօրեին հնչեցրած անկեղծ գնահատականը։

Երեկ գրել էինք, որ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Սենատում ելույթի ժամանակ հայտարարել էր, թե Վաշինգտոնը չի դրդում Երևանին չբարեկամանալ այլ երկրների հետ և որ ԱՄՆ-ն Հայաստանի հետ հարաբերություններում առաջնահերթորեն կարևորում է տնտեսական համագործակցությունն ու շահերը։ Փաստորեն, նա ևս խոստովանել էր, որ Թրամփի վարչակազմի ներկայությունը ՀՀ-ում շահադիտական է։

Միաժամանակ, ԱՄՆ արտաքին գերատեսչության ղեկավարը մեղադրել էր Ռուսաստանին, թե Մոսկվան իբր դժգոհ է Վաշինգտոնի՝ Հայաստանում ունեցած ակտիվությունից ու ընթացիկ դերից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինձ մեսինջերով հայհոյեցին, ես էլ նույնը արեցի, ի՞նչ կա էդտեղ. ՔՊ-ական Սարիկ Մինասյան

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զախարովան Հայաստանի իշխանություններին համեմատել է ուղևորի հետ, որը փորձում է հասնել «Դ կետ»

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ ղեկավարությունն ագրեսիվ կերպով ձգտում է Ռուս ուղղափառ եկեղեցուն վտարել Հայաստանից․ ՌԴ արտաքին հետախուզության ծառայություն

03/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ուժեղ Հայաստանը» քայլերթ եւ մեծ հանրահավաք է իրականացնում. Տեսանյութ

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կասկածներով պայքարի մեջ մտնել չի կարելի

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն և ԵՄ-ն չպետք է միջամտեն Հայաստանի ներքին գործերին

03/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺԲ պատգամավորի թեկնածուն նստացույց է անում. Լուսանկար

03/06/2026 infomitk@gmail.com