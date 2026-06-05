05/06/2026

EU – Armenia

Ի՞նչ աշխատանքներ է սկսել Թուրքիան Հայաստանի հետ սահմանին. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 05/06/2026 1 min read

Հայ-թուրքական սահմամին, թուրքական կողմից դեպի Ալիջան-Մարգարա սահմանային անցակետ մուտքն ապահովող երթուղում սկսվել են ճանապարհաշինական աշխատանքներ։

Այս մասին հայտնում է Ermenihaber-ը՝ հղում անելով թուրքական «DHA» լրատվական գործակալությունը։

Ըստ աղբյուրի, Ալիջան գյուղից մինչև սահմանային անցակետ մոտ 6 կիլոմետրանոց հատվածում ընթացող աշխատանքների շրջանակներում գործող ճանապարհի երկայնքով ստեղծվում է լրացուցիչ երթուղի, իսկ ճանապարհի լայնությունը մեծացվում է մինչև 30 մետր։ Դա արվում է դեպի անցկետ տանող ճանապարհը բարեկարգելու համար։

Մաքսային և սահմանային ենթակառուցվածքների նախապատրաստական աշխատանքներից հետո մեկնարկած նախագիծը կարևոր է համարվում սահմանային անցակետ տանող տրանսպորտային ցանցի ամրապնդման տեսանկյունից:

Գործակալությունը նաև նշել է, որ մյուս կողմից էլ, Անկարայում Ադրբեջանի դեսպան Ռեշադ Մամեդովը նախկինում հայտարարել էր, որ Թուրքիայի և Հայաստանի միջև սահմանը կբացվի հունիսի 7-ին Հայաստանում կայանալիք ընտրություններից և սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացի ավարտից հետո։

Ի՞նչ աշխատանքներ է սկսել Թուրքիան Հայաստանի հետ սահմանին

Բաց մի թողեք

1 min read

Այն, ինչ կատարվում է այս պահին Armat Media-ի խմբագրությունում` ազատ խոսքի դեմ արշավ է. Լուսանկար

05/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի են GALLUP-ի հարցման արդյունքները. Լուսանկար

05/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՆԻՖ-ի գործն ինչ եղավ․ Երբ եք սկսելու 2018-ից հետո տեղի ունեցած կոռուպցիոն հանցանքների բացահայտումները

05/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ղազախստանն «ատա՞մ» է ցույց տալիս Մոսկվային․ Պուտինի արձագանքը

05/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

27 տարի անց արտաշիրիմում, նոր փորձաքննություն. պարզվել է՝ Արծրուն Մարգարյանն ինքնասպան չի եղել, այլ սպանվել է. Տեսանյութ, Լուսանկար

05/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փարիզն ու Բեռլինը առաջարկում են «աստիճանական ինտեգրացիա» ԵՄ-ի հավակնորդների համար՝ Արևմտյան Բալկաններում հիասթափության ֆոնին

05/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ աշխատանքներ է սկսել Թուրքիան Հայաստանի հետ սահմանին. Լուսանկար

05/06/2026 infomitk@gmail.com