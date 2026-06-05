Մանֆրեդ Վեբերը սիրում է աշխատանքը, բայց ոչ այնքան, որքան Ջորջ Օսբորնը։
Բարի գալուստ Declassified շաբաթական հումորային սյունակ։
Քանի՞ աշխատանք է չափազանց շատ մեկ անձի համար։ Կարծում եմ՝ կախված է օրվանից. երբեմն միայն մեկը կարող է սարսափելի ձգձգում թվալ։
Այնուամենայնիվ, որոշ մարդիկ սիրում են մի քանի գլխարկ կրելու գայթակղությունը՝ դա գլխարկներ են «ես շատ պարտականություններ ունեմ» իմաստով, այլ ոչ թե «ես շատ իրական գլխարկներ եմ կրում» իմաստով (չնայած գերմանացի Անդրե Օրտոլֆը գրանցված է Գինեսի ռեկորդների գրքում՝ 145 սանտիմետրանոց իրական գլխարկների կույտ կրելու համար)։
Գերմանացի Մանֆրեդ Վեբերը, կարծես, սիրում է մեկ կամ մի քանի աշխատանք։ Նա, իհարկե, Եվրախորհրդարանի անդամ է, ինչպես նաև նույն խորհրդարանում պահպանողական Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության խմբակցության ղեկավար։ Այո, և նա նաև գլխավորում է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը, այսինքն՝ կուսակցությունը, որը նույնը չէ, ինչ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության խումբը, և հիմա գլուխս պայթում է։
Ինչպես դա բավարար չլիներ, Brussels Playbook-ի ընթերցողները նկատել են, որ Վեբերն այժմ լուրեր են շրջանառվում, որ ձգտում է ավագ պաշտոնի իր հայրենի Բավարիայում գտնվող Քրիստոնեա-սոցիալական միությունում։ Ավաղ, որքան տարբեր կարող էր լինել Վեբերի կյանքը, եթե նրա The Peanuts խումբը հաջողության հասներ, և քաղաքականությունը երբեք չհրավիրվեր…
Նույնիսկ եթե Վեբերը ստանար այս մյուս դերը, նա դեռ երկար ճանապարհ կունենար անցնելու, մինչև հասներ Ջորջ Օսբորնի մակարդակին. Մեծ Բրիտանիայի նախկին ֆինանսների նախարար և այն մարդը, ով պատասխանատու էր թե՛ խմորեղենի հարկի (տաք ուտեստների, ինչպիսիք են երշիկեղենի գլանափաթեթները և կորնուոլյան խմորեղենը, վրա ԱԱՀ գանձելու ծրագիր) և թե՛ տատիկի հարկի (թոշակառուների համար հարկային արտոնությունների կրճատում) համար։
Բրեքսիթի անկանոն ժայռերի վրա իր քաղաքական կարիերայի փլուզումից հետո Օսբորնը եղել է. London Evening Standard թերթի խմբագիր, BlackRock ֆինանսական հսկայի խորհրդական, մեկից ավելի ներդրումային բանկերի գործընկեր, Բրիտանական թանգարանի խորհրդի նախագահ, կրիպտո ընկերության խորհրդական, փոդքասթեր (վերջին երկուսն էլ միջին տարիքի ճգնաժամի նշաններ են), OpenAI-ի երկրների հետ կապերի ղեկավար (դրանք միջին տարիքի ճգնաժամի երեք նշաններ են), «Չելսիի» կենտրոնական հարձակվող և Դուբայի շոկոլադի գյուտարար։ Այս ամենը պարտադիր չէ, որ ճիշտ լինի, բայց դուք հասկանում եք գաղափարը։
Բրյուսելում Վեբերի գործընկեր Եվրախորհրդարանի անդամները սիրում են լրացուցիչ աշխատանք (և կարող եք ազատորեն ավելացնել ձեր սեփական «Եվրախորհրդարանի անդամ լինելը իսկական աշխատանք է» կատակը)։
Լիտվացի նախկին Եվրախորհրդարանի անդամ Վիկտոր Ուսպասկիչը բացարձակ վարպետ էր այս գործում՝ տարեկան մոտ 3 միլիոն եվրո վաստակելով Edvervita անունով ընկերությունից, ըստ հրապարակային հայտարարությունների։ Էդվերվիտան հանքային ջրերի ընկերության հիմնական բաժնետերն է, որի արտադրանքը, Ուսպասկիչը մի ժամանակ պնդում էր, որ կարող է պաշտպանել Covid-19-ը առաջացնող վիրուսով վարակվելուց։
«Իտալիայի ռազմական կրճատումները իսկապես ուժեղ հարված են հասցնում»։
Բաց մի թողեք
Ղազախստանն «ատա՞մ» է ցույց տալիս Մոսկվային․ Պուտինի արձագանքը
Վրաստանի հարցադրումը պարզ է, ի՞նչ է պատասխանել ԱՄՆ-ը, հայտնի չէ
ԱՄՆ պետքարտուղարը հակամարտության կարգավորման գործընթացում արձանագրել է Ռուսաստանի «ցանկության բացակայությունը»