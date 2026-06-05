Փարիզն ու Բեռլինը առաջարկում են «աստիճանական ինտեգրացիա» ԵՄ-ի հավակնորդների համար՝ Արևմտյան Բալկաններում հիասթափության ֆոնին

ԵՄ դիվանագետի կարծիքով՝ ֆրանս-գերմանական փաստաթուղթը նպատակ ունի Արևմտյան Բալկանների երկրներին հույս տալ Եվրամիություն մտնելու իրենց ճանապարհի վերաբերյալ։
ԵՄ թեկնածու երկրները պետք է կարողանան աստիճանաբար բացել այնպիսի արտոնություններ, ինչպիսիք են դաշինքի միասնական շուկային մասնակի մուտքը՝ լիիրավ անդամակցության սպասման ընթացքում մոտիվացված մնալու համար, առաջարկել են Փարիզն ու Բեռլինը նոր համատեղ փաստաթղթում։
Արևմտյան Բալկանների գագաթնաժողովից առաջ շրջանառված և հասանելի դարձած քննարկման փաստաթղթում ԵՄ անդամակցության ձգտող անդամները կարող են նաև դիտորդի կարգավիճակ ստանալ կարևոր հանդիպումներում, ինչպես նաև այլ արտոնություններ ստանալ՝ գործընթացից հիասթափությունից խուսափելու համար։
Գաղափարն այն է, որ «թեկնածու երկրները արդյունավետորեն մոտեցվեն ԵՄ-ին ավելի կառուցվածքային աստիճանական ինտեգրման միջոցով, այդպիսով ապահովելով լրացուցիչ խթաններ բարեփոխումների համար», – ասվում է հինգշաբթի ԵՄ դիվանագետների շրջանում տարածված փաստաթղթում։
Ֆրանս-գերմանական քննարկման փաստաթուղթը համընկնում է ԵՄ անդամակցության բանակցությունների տեմպի նկատմամբ աճող հիասթափության հետ, հատկապես Արևմտյան Բալկաններում, որտեղ Հյուսիսային Մակեդոնիայի նման երկրները ավելի քան 20 տարի սպասում են դաշինքին միանալուն։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ներկայացրել է ԵՄ ընդլայնման հավակնոտ տեսլականը՝ նշելով, որ Ուկրաինան պետք է լինի 27 անդամ ունեցող միության անդամ, և որ այս տասնամյակի վերջին Եվրոպան կարող է ունենալ մինչև 30 անդամ։
Այս շաբաթ Ուկրաինան և Մոլդովան լավատեսական լուրեր ստացան անդամակցության հայտերի վերաբերյալ, երբ Հունգարիայի նոր վարչապետ Պետեր Մագյարը հայտարարեց, որ Բուդապեշտը չի դեմ լինի Կիևի համար բանակցային առաջին գլխի բացմանը, ինչը թույլ կտա երկու դիմումներին, որոնք քաղաքականապես կապված են, միասին առաջ շարժվել հունիսի 15-ին։
Սակայն Ուկրաինայի վրա կենտրոնացումը հանգեցրել է Արևմտյան Բալկաններում աճող հիասթափության, որտեղ պաշտոնյաները պնդում են, որ Կիևի համար բացառություններ են արվում, մինչդեռ նրանց մայրաքաղաքները սպասում են՝ առանց իրական հեռանկարի, թե երբ կշարունակեն առաջ շարժվել։
Չեռնոգորիան ներկայումս առաջատարն է՝ բանակցությունները գտնվում են վերջնական փուլում, մինչդեռ Ալբանիան բացել է բոլոր գլուխները և հույս ունի միանալ մինչև 2030 թվականը։ Սերբիան բացել է 35 գլուխներից 22-ը, բայց փակել է միայն երկուսը, իսկ Հյուսիսային Մակեդոնիան դեռևս սպասում է բանակցությունների պաշտոնական մեկնարկին՝ Բուլղարիայի հետ շարունակվող վեճի պատճառով։ Կոսովոն անդամակցության դիմում է ներկայացրել 2022 թվականին, սակայն դեռևս չի ստացել անդամակցության կարգավիճակ, քանի որ այն ճանաչված չէ բոլոր անդամ երկրների կողմից և Սերբիայի հետ շարունակվող լարվածության պատճառով։
Իրոք, անցյալ ամիս ներկայացված գերմանական քննարկման փաստաթուղթը առաջարկում էր Ուկրաինային «ասոցացված անդամի» կարգավիճակ տալ, ներառյալ ավելի մեծ ժամանակավոր արտոնություններ, պաշտոնյաները պնդում էին, որ Ռուսաստանի հետ շարունակվող պատերազմը Կիևին դարձնում է ընդլայնման հատուկ դեպք։
Նկարագրելով ֆրանս-գերմանական փաստաթուղթը՝ ԵՄ պաշտոնյան ասել է, որ դա փորձ է «նոր դինամիկա» մտցնելու ընդլայնման գործընթացում, որը հայտնի է իր խիստ բյուրոկրատական և դանդաղաշարժ լինելով։
Այդ մտահոգությունները լուծելու համար փաստաթուղթը կոչ է անում «նոր, գործընթացային կողմնորոշված մոտեցման, որը կվերացնի միջանկյալ քայլերի համար չափազանց ֆորմալացված խոչընդոտները և պարզեցնի ներկայիս մեթոդաբանությունը»։
Փաստաթղթում, մասնավորապես, առաջարկվում է Եվրահանձնաժողովին, որը պատասխանատու է անդամակցության բանակցությունների համար, տալ ազատություն՝ կլաստերներ կամ պաշտոնական բանակցային գլուխներ բացելու հարցում, որտեղ ԵՄ մայրաքաղաքները կենտրոնանում են թեկնածուի կողմից իրականացվող «բարեփոխումների էության» վրա։
Ներկայումս մայրաքաղաքները պետք է միաձայն հաստատեն յուրաքանչյուր բանակցային կլաստերի բացումը։
Դիտորդի կարգավիճակից բացի, փաստաթուղթը առաջարկում է արտոնություններ, այդ թվում՝ մուտք դեպի դաշինքի «Հորիզոն» և «Էրազմուս» ուսանողների փոխանակման ծրագրեր, պաշտպանական ինտեգրացիա և նույնիսկ լիարժեք մուտք դեպի դաշինքի միասնական շուկա, երբ թեկնածուն ավարտի բանակցային հինգ կլաստերներ։
Բաց մի թողեք
Կորուստից մինչև բում։ Եվրոպայի ամենաէքսկլյուզիվ ակումբը կարող է մեծանալ
Ֆրանսիական կործանիչները վերջին շաբաթվա ընթացքում Բալթիկ երկրներում խլել են 11 ռուսական ինքնաթիռ
ԵՄ-ն քննադատում է Թրամփի հարկադիր աշխատանքի սակագինը որպես «անհիմն»