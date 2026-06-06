Ֆրանսիան հայտարարում է, որ Զելենսկին կիրակի օրը Լոնդոնում կհանդիպի Մակրոնի, Մերցի և Սթարմերի հետ

Այս ամսվա սկզբին AFP լրատվական գործակալության կողմից Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտի տվյալների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ Ուկրաինան երկրորդ ամիսը անընդմեջ վերադարձրել է ավելի շատ տարածք, քան կորցրել էր ռուսական ուժերից։
Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Միացյալ Թագավորության առաջնորդները կիրակի օրը Լոնդոնում կհանդիպեն Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ՝ քննարկելու Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելու հարցը, քանի որ այն ռազմական անհաջողություններ է կրում իր հարևանի ներխուժման ժամանակ, ուրբաթ օրը հայտարարեց Ֆրանսիայի նախագահությունը։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերը Զելենսկիի հետ կքննարկեն առաջընթացի ուղիները այն ժամանակ, երբ «ռազմական, տնտեսական և ռազմավարական ձախողման վիճակում գտնվող Ռուսաստանը անհաջող կերպով շարունակում է մահացու պատերազմը», – ասաց Ելիսեյան պալատը։
Հանդիպումը, որը կսկսվի Դաունինգ սթրիթում մոտավորապես ժամը 17:30-ին, նաև «կգնահատի Ուկրաինայում և եվրոպական մայրցամաքում արդար և երկարատև խաղաղության օգտին ձեռնարկված աշխատանքները», – ասաց Ֆրանսիայի նախագահությունը։
Ելույթ ունենալով Չեռնոգորիայում ԵՄ-Արևմտյան Բալկաններ գագաթնաժողովում, Մակրոնը նաև ասաց, որ «Կոալիցիայի» անդամների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա Փարիզում հուլիսի 13-14-ին։
«Մենք մի քանի օրից կհանդիպենք նախագահ Զելենսկիի հետ՝ «Կոալիցիայի» շրջանակներում աջակցությունը կազմակերպելու և այն կառուցելու համար», – ասաց Մակրոնը։
«Կոալիցիան» Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի գլխավորած նախաձեռնություն է, որը միավորում է մոտ 25 երկրների, որոնք պարտավորվել են բազմազգ ուժեր տեղակայել Ուկրաինայում՝ Ռուսաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո։
Մակրոնի հայտարարությունները հնչել են մեկ օր անց այն բանից հետո, երբ Զելենսկին Ռուսաստանի առաջնորդին ուղղված բաց նամակում առաջարկեց դեմ առ դեմ հանդիպում Վլադիմիր Պուտինի հետ՝ նշելով, որ պատրաստ է «լիակատար հրադադարի»։
Մակրոնը գովաբանեց այս քայլը որպես «լավ նախաձեռնություն», և այն նաև ողջունվեց ԵՄ-ի և Գերմանիայի կողմից։
Գիշերային հարվածներ, տարածքի վերագրավում
Միևնույն ժամանակ, ուրբաթ գիշերը Ուկրաինայի վրա ռուսական օդային հարվածների հետևանքով զոհվել է առնվազն յոթ մարդ։
Կիևի մոտ գտնվող սննդի վերամշակման գործարանի վրա հարձակումը խլել է չորս մարդու կյանք։ Բրովարի քաղաքի վրա հարվածը ուղղված էր երեխաների համար կաթնամթերք արտադրող գործարանին։
«Թշնամին հարձակվել է խաղաղ քաղաքացիական սննդի արդյունաբերության ձեռնարկության վրա», – Telegram-ում գրառման մեջ ասել է Կիևի մարզի նահանգապետ Նիկոլայ Կալաշնիկը։
«Ռուսաստանը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ իր թիրախը ռազմական օբյեկտները չեն, այլ իրենց սեփական հողում ապրող և աշխատող սովորական մարդիկ», – հավելել է նա։
Կարող են լինել նաև այլ զոհեր, որոնք մնացել են փլատակների տակ։
Հետագա հարվածների հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, այդ թվում՝ մեկ կին Զապորոժիեի մարզում։ Մարզի նահանգապետ Ալեքսանդր Գանժայի խոսքով՝ Դնեպրոպետրովսկի մարզում ռուսական հարվածների հետևանքով զոհվել է նաև երկու մարդ։
Ուկրաինան գնահատում է, որ Ռուսաստանը գիշերը արձակել է 216 հեռահար անօդաչու թռչող սարք և երկու հրթիռ։ Ուկրաինական բանակը պնդում է, որ խոցել է դրանցից 198-ը։
Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտի (ISW) տվյալների վերլուծությունը, որը կատարվել է AFP լրատվական գործակալության կողմից, ցույց է տվել, որ այս ամսվա սկզբին Ուկրաինան վերադարձրել է ավելի շատ տարածք, քան կորցրել է ռուսական ուժերին մայիսին՝ երկրորդ ամիսը անընդմեջ։
Միևնույն ժամանակ, Ռուսաստանի հարձակումը հանգեցրել է գների աճի, հարկերի բարձրացման, երկու տասնամյակի ընթացքում բարձր վարկային ծախսերի, բիզնեսի փակման և աշխատուժի պակասի, ինչը տնտեսությունը դրել է 2022 թվականի փետրվարին Ուկրաինա լիարժեք ներխուժումից ի վեր ամենադժվարին իրավիճակում։
Բաց մի թողեք
Խումբը մեղադրվում էր ռուսամետ աղանդ լինելու մեջ և կարծում էր, որ այլմոլորակայինները շրջում են մեր մեջ
Թրամփի դեմ առևտրային դաշինքը մտադիր է չբարձրացնել մաքսատուրքերը
Առևտրի հանձնակատարը խոստանում է «նոր գործիք» մատակարարներին դիվերսիֆիկացնելու և Չինաստանից կախվածությունը նվազեցնելու համար