07/06/2026

EU – Armenia

ՔՊ ներկայացուցիչները համակարգված և զանգվածային խախտումներ են իրականացնում

infomitk@gmail.com 07/06/2026 1 min read

«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության ներկայացուցիչները համակարգված և զանգվածային խախտումներ են իրականացնում՝ ընտրատեղամասեր մուտք գործելով իրենց քարոզչանյութերով։

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ինչպես նաև ոստիկանությունը ցուցաբերում են անգործություն այս ահազանգի վերաբերյալ՝ նշելով, որ դեռևս չեն կարող վերահսկել իրավիճակը։

Իրավասու մարմիններին կոչ ենք անում ապահովել ընտրական գործընթացների օրինականությունը, այդ թվում՝ քարոզչանյութերի մասով։

Մարիաննա Ղահրամանյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Գյումրիում զանգվածային բերման ենթարկվածների ալիք․ «Հայաստան» դաշինքի շտաբի պետը՝ ձերբակալվածների թվում

07/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքացին իր տան հասցեում հայտնաբերել է թուրք ընտրողի. Տեսանյութ

07/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բագրատ Սրբազանի ուղերձը՝ քաղաքացիներին. «Գնացեք ընտրության». Տեսանյութ

07/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ես քվեարկեցի, որ խելագար Հայաստանը փոխարինենք խելամիտ Հայաստանով. Զուրաբյան

07/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Գինու օրեր» փառատոնի ժամանակ տեղի ունեցածը միջանձնային վեճ է, որին փորձ է արվում քաղաքական ենթատեքստ տալ

07/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գյումրիում զանգվածային բերման ենթարկվածների ալիք․ «Հայաստան» դաշինքի շտաբի պետը՝ ձերբակալվածների թվում

07/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքացին իր տան հասցեում հայտնաբերել է թուրք ընտրողի. Տեսանյութ

07/06/2026 infomitk@gmail.com