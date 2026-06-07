ՔՊ ներկայացուցիչները համակարգված և զանգվածային խախտումներ են իրականացնում

«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության ներկայացուցիչները համակարգված և զանգվածային խախտումներ են իրականացնում՝ ընտրատեղամասեր մուտք գործելով իրենց քարոզչանյութերով։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ինչպես նաև ոստիկանությունը ցուցաբերում են անգործություն այս ահազանգի վերաբերյալ՝ նշելով, որ դեռևս չեն կարող վերահսկել իրավիճակը։
Իրավասու մարմիններին կոչ ենք անում ապահովել ընտրական գործընթացների օրինականությունը, այդ թվում՝ քարոզչանյութերի մասով։
Մարիաննա Ղահրամանյան
Բաց մի թողեք
Գյումրիում զանգվածային բերման ենթարկվածների ալիք․ «Հայաստան» դաշինքի շտաբի պետը՝ ձերբակալվածների թվում
Քաղաքացին իր տան հասցեում հայտնաբերել է թուրք ընտրողի. Տեսանյութ
Բագրատ Սրբազանի ուղերձը՝ քաղաքացիներին. «Գնացեք ընտրության». Տեսանյութ