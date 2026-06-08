08/06/2026

EU – Armenia

«Մենք հանդես կգանք ավելի խորքային հայտարարությամբ, երբ իրապես ավարտված լինեն հաշվետվությունները և հաշվարկները»

infomitk@gmail.com 08/06/2026 1 min read

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության քաղխորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը շնորհակալություն է հայտնել այն քաղաքացիներին, որոնք ընտրությունների ընթացքում աջակցել են քաղաքական ուժին՝ ընդգծելով, որ նրանք պայքարել են մեծ նվիրումով և հաստատակամությամբ։

Կարապետյանն իր խոսքում անդրադարձել է նաև այն անձանց, որոնք, նրա գնահատմամբ, ներկայումս գտնվում են անազատության մեջ։ Նա նշել է, որ նրանց ձերբակալությունները եղել են անօրինական և նպատակ են ունեցել ազդեցություն ունենալ ընտրական գործընթացների վրա։

Քաղաքական գործիչը երախտագիտություն է հայտնել նաև այդ անձանց՝ նշելով, որ նրանց գործունեությունն ու մասնակցությունը կարևոր նշանակություն ունեն երկրի և ժողովրդի համար. «Մենք հանդես կգանք ավելի խորքային հայտարարությամբ, երբ իրապես ավարտված լինեն հաշվետվությունները և հաշվարկները»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Պայքարը շարունակելու ենք մինչև հաղթանակ

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գիտեմ, որ այդ օրը մոտ է. կգնան. Դավիթ Ամալյան

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քվեաթերթիկները ընտրատեղամասերից դուրս բերելու մասին

08/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի կենտրոնական շտաբը ներկայումս զբաղված է իրավիճակի վերլուծությամբ

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ի ուղղակի ժողովրդավարության գործիքը խոստացավ փոփոխություն։ Արդյո՞ք այն աշխատում է

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքական մոլագարի ուղեցույց Մեծ Բրիտանիայի լրացուցիչ ընտրությունների համար

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ ինը երկրներ ապստամբում են ԵՄ-ի կողմից կորպորատիվ մեքենաների և միկրոավտոբուսների համար նախատեսված կանաչ նպատակների դեմ

08/06/2026 infomitk@gmail.com