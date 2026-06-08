«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության քաղխորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը շնորհակալություն է հայտնել այն քաղաքացիներին, որոնք ընտրությունների ընթացքում աջակցել են քաղաքական ուժին՝ ընդգծելով, որ նրանք պայքարել են մեծ նվիրումով և հաստատակամությամբ։
Կարապետյանն իր խոսքում անդրադարձել է նաև այն անձանց, որոնք, նրա գնահատմամբ, ներկայումս գտնվում են անազատության մեջ։ Նա նշել է, որ նրանց ձերբակալությունները եղել են անօրինական և նպատակ են ունեցել ազդեցություն ունենալ ընտրական գործընթացների վրա։
Քաղաքական գործիչը երախտագիտություն է հայտնել նաև այդ անձանց՝ նշելով, որ նրանց գործունեությունն ու մասնակցությունը կարևոր նշանակություն ունեն երկրի և ժողովրդի համար. «Մենք հանդես կգանք ավելի խորքային հայտարարությամբ, երբ իրապես ավարտված լինեն հաշվետվությունները և հաշվարկները»։
Բաց մի թողեք
Պայքարը շարունակելու ենք մինչև հաղթանակ
Գիտեմ, որ այդ օրը մոտ է. կգնան. Դավիթ Ամալյան
Քվեաթերթիկները ընտրատեղամասերից դուրս բերելու մասին