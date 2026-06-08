08/06/2026

EU – Armenia

«Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի կենտրոնական շտաբը ներկայումս զբաղված է իրավիճակի վերլուծությամբ

infomitk@gmail.com 08/06/2026 1 min read

Սիրելի՛ հայրենակիցներ,

Ընտրական գործընթացի ամբողջ ընթացքում «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքը գործել է իշխանական համակարգի կողմից կազմակերպված աննախադեպ ու զանգվածային ճնշումների և հետապնդումների պայմաններում։

Նախընտրական փուլը ուղեկցվել է մեր առաջնորդի, թեկնածուների, համակիրների և թիմակիցների նկատմամբ նպատակային գործողություններով, զանգվածային ապօրինի ձերբակալություններով ու քրեական հետապնդումներով, որոնք միտված էին սահմանափակել քաղաքական մրցակցությունն ու ազդել ընտրողների ազատ կամարտահայտության վրա։

Բուն քվեարկության օրը լայնորեն կիրառվել է վարչական ռեսուրսը՝ պետական և համայնքային լծակների ներգրավմամբ, փորձելով կանխորոշել ընտրությունների արդյունքը։

Քվեարկության օրն արձանագրվել են բազմաթիվ ընտրախախտումներ, որոնց մասին ահազանգերը ստացվել են ամբողջ օրվա ընթացքում` հանրապետության ամբողջ տարածքից։

Նշված երևույթները չէին կարող ազդեցություն չունենալ ընտրական գործընթացի և դրա արդյունքների վրա։

Բացի այս, տեղի է ունեցել աննախադեպ երևույթ. մինչև ԿԸՀ-ի կողմից բոլոր ընտրատեղամասերի արդյունքների մշակումը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է «հաղթանակի և միանձնյա իշխանություն ձևավորելու» մասին, ինչն ուղիղ հրահանգ ու ազդակ էր ԿԸՀ-ին։

Այս պայմաններում հրապարակված թվերը չեն կարող արտացոլել իրական պատկերը և ընկալվել առանց խորքային ուսումնասիրության և իրավաքաղաքական գնահատականի։

«Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի կենտրոնական շտաբը ներկայումս զբաղված է իրավիճակի վերլուծությամբ և ընտրողների կամարտահայտության իրական պատկերը ճշգրտելու աշխատանքներով, որի ավարտից հետո կներկայացնենք մեր դիրքորոշումն ու հետագա քայլերը։

Մարիաննա Ղահրամանյան

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔՊ-ին երկու ձայն է պակասում, ԱԺ-ում մեծամասնություն չունեն

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը փորձում է յուրացնել իշխանությունը՝ միջամտելով ԿԸՀ գործունեությանը. «Հայաստան» դաշինք

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սամվել Կարապետյանի հայտարարությունը. Տեսանյութ

08/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի կենտրոնական շտաբը ներկայումս զբաղված է իրավիճակի վերլուծությամբ

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ի ուղղակի ժողովրդավարության գործիքը խոստացավ փոփոխություն։ Արդյո՞ք այն աշխատում է

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքական մոլագարի ուղեցույց Մեծ Բրիտանիայի լրացուցիչ ընտրությունների համար

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ ինը երկրներ ապստամբում են ԵՄ-ի կողմից կորպորատիվ մեքենաների և միկրոավտոբուսների համար նախատեսված կանաչ նպատակների դեմ

08/06/2026 infomitk@gmail.com