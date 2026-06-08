08/06/2026

EU – Armenia

Քվեաթերթիկները ընտրատեղամասերից դուրս բերելու մասին

infomitk@gmail.com 08/06/2026 1 min read

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը հայտարարել է, որ վարչական ռեսուրսի հնարավոր կիրառման վերաբերյալ ստացված բոլոր դիմումներն ընտրություններից առաջ փոխանցվել են դատախազություն։

Նրա խոսքով՝ դատախազությունից ստացել են պատասխան, ըստ որի՝ ներկայացված հաղորդումներին տրվել է համապատասխան իրավական ընթացք։

Անդրադառնալով ընտրատեղամասերից քվեաթերթիկներ դուրս բերելու հարցին՝ Հովակիմյանը նշել է, որ գործող քվեարկության կարգը չի սահմանափակում, թե քաղաքացին քանի քվեաթերթիկ կարող է վերցնել և դուրս տանել ընտրատեղամասից։ Նրա խոսքով՝ յուրաքանչյուր անձ կարող է վերցնել իր ցանկությամբ քվեաթերթիկներ և տնօրինել դրանք իր հայեցողությամբ։

ԿԸՀ նախագահը շեշտել է, որ նման հնարավորությունը բխում է ընտրական գործընթացը կարգավորող գործող կանոնակարգերից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Պայքարը շարունակելու ենք մինչև հաղթանակ

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գիտեմ, որ այդ օրը մոտ է. կգնան. Դավիթ Ամալյան

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Մենք հանդես կգանք ավելի խորքային հայտարարությամբ, երբ իրապես ավարտված լինեն հաշվետվությունները և հաշվարկները»

08/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի կենտրոնական շտաբը ներկայումս զբաղված է իրավիճակի վերլուծությամբ

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ի ուղղակի ժողովրդավարության գործիքը խոստացավ փոփոխություն։ Արդյո՞ք այն աշխատում է

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքական մոլագարի ուղեցույց Մեծ Բրիտանիայի լրացուցիչ ընտրությունների համար

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ ինը երկրներ ապստամբում են ԵՄ-ի կողմից կորպորատիվ մեքենաների և միկրոավտոբուսների համար նախատեսված կանաչ նպատակների դեմ

08/06/2026 infomitk@gmail.com