09/06/2026

EU – Armenia

Եթե խաղաղություն է, ինչո՞ւ եք պաշտպանիչ մեծ պատ սարքել

infomitk@gmail.com 09/06/2026 1 min read

Նոյեմբերյան համայնքի սահմանամերձ Բաղանիս գյուղում Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը 50 երեխայի համար նախատեսված մանկապարտեզի նոր շենք է կառուցում։ Կապալառուն Իջեւանի «Խաչմիշշին» ՍՊԸ-ն է։

Հրապարակ թերթը գրել է․ Շինարարությունը սկսվել է 2025թ․ սեպտեմբերին, նախատեսված է այն ավարտել 2026թ․ հոկտեմբերին։ Մանկապարտեզը կառուցվում է Բաղանիսի դպրոցի շենքին հարակից տարածքում։ Այդ տարածքի դեմդիմաց Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի Ղուշչի Այրում գյուղի հենակետերն են։ Այդ բարձունքից, հենակետերից 1990-ական թվականների սկզբին Բաղանիսը շատ է գնդակոծվել, հրետակոծվել, որոնց հետեւանքով Բաղանիսը բազում զոհեր ու վիրավորներ է ունեցել։

Հիմա մանկապարտեզի նոր շենքն Ադրբեջանի հենակետերից պաշտպանելու համար երկար, բարձր պատ են կառուցել։ Եթե Ադրբեջանի հետ խաղաղություն է հաստատվել, ի՞նչ կարիք կար նման պաշտպանիչ մեծ պատ կառուցելու։ Հավելեմ, որ Բաղանիսի բնակիչները հավատում են Նիկոլ Փաշինյանի հռչակած խաղաղությանը։ Հունիսի 7-ին կայացած ԱԺ ընտրությունների արդյունքում Բաղանիս գյուղում «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը ստացել է 300 ձայն, «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքը՝ 76, «Հայաստան» դաշինքը՝ 20 քվե։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔՊ-ական Վլադիմիր Վարդանյանն անձի երկվությու՞ն ունի, թե՞ էվոլյուցիա է ապրել

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առանձին են ապրում, որ ունեցվածքը թաքցնե՞ն

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե մահացածները չեն ընտրում, ինչո՞ւ են ցուցակներում

09/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Զելենսկին պնդում է՝ Մոսկվան կորցնում է իր ազդեցությունը Հայաստանում և ոչ միայն

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԳՇ պետը՝ զինծառայողների՝ ժամը 20։00-ից հետո ընտրելու մասին

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ի ձայները 30-40 % է եղել․ դա է մաքսիմումը. Այս ձևով գուցե հավերժ կարող են ընտրվել

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որ ուժերն են դիմել վերահաշվարկի համար․ ժամկետն ավարտվեց, մինչև երբ կտևի հաշվարկը

09/06/2026 infomitk@gmail.com