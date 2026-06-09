Ընտրախատումները ծավալուն են եւ տարաբնույթ. Գոհար Մելոյան

Ընտրախատումները ծավալուն են եւ տարաբնույթ
11․02․26 – ՆԳՆ ՄՔԾ տեղեկանք՝ ընտրողների ընդհանուր թիվ՝ 2489031
23․05․26 – ՆԳՆ ՄՔԾ տեղեկանք՝ ընտրողների ընդհանուր թիվ՝ 2473445
31․05․26 – ՆԳՆ ՄՔԾ կայքէջ՝ 2485224
08․06․25-ԿԸՀ արձանագրություն՝ ընտրողների ընդհանուր թիվ՝ 2507216
Ըստ պաշտոնական աղբյուրների նաեւ բացահայտել ենք 689 հասցեներ, որոնց վրա հաշվառված են՝ ըստ հասցեի 20-ից մինչեւ 303 քաղաքացի
Հ. Գ. Հայերս, շնորհակալ եմ Ձեր սիրո ու քաջության համար։ Դուք իսկապես աննահանջ եք, Ուժեղ ու անգամ այսպիսի ճնշումների պայմաններում Ձեր կամքը թելադրեցիք։ Մենք էլ հիմա փորձում ենք ապօրինի միջամտությունների արձանագրված հատվածների հետեւանքները չեղարկել։
«Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի խորհրդի անդամ Գոհար Մելոյան
Բաց մի թողեք
Զելենսկին պնդում է՝ Մոսկվան կորցնում է իր ազդեցությունը Հայաստանում և ոչ միայն
ՔՊ-ի ձայները 30-40 % է եղել․ դա է մաքսիմումը. Այս ձևով գուցե հավերժ կարող են ընտրվել
Այս ընտրությունները չեն անցել ազատ ու արդար, արդյունքները պետք է վիճարկվեն․ «ՀայաՔվե»