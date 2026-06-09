09/06/2026

EU – Armenia

Ընտրախատումները ծավալուն են եւ տարաբնույթ. Գոհար Մելոյան

infomitk@gmail.com 09/06/2026 1 min read

Ընտրախատումները ծավալուն են եւ տարաբնույթ

11․02․26 – ՆԳՆ ՄՔԾ տեղեկանք՝ ընտրողների ընդհանուր թիվ՝ 2489031
23․05․26 – ՆԳՆ ՄՔԾ տեղեկանք՝ ընտրողների ընդհանուր թիվ՝ 2473445
31․05․26 – ՆԳՆ ՄՔԾ կայքէջ՝ 2485224
08․06․25-ԿԸՀ արձանագրություն՝ ընտրողների ընդհանուր թիվ՝ 2507216

Ըստ պաշտոնական աղբյուրների նաեւ բացահայտել ենք 689 հասցեներ, որոնց վրա հաշվառված են՝ ըստ հասցեի 20-ից մինչեւ 303 քաղաքացի

Հ. Գ. Հայերս, շնորհակալ եմ Ձեր սիրո ու քաջության համար։ Դուք իսկապես աննահանջ եք, Ուժեղ ու անգամ այսպիսի ճնշումների պայմաններում Ձեր կամքը թելադրեցիք։ Մենք էլ հիմա փորձում ենք ապօրինի միջամտությունների արձանագրված հատվածների հետեւանքները չեղարկել։

«Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի խորհրդի անդամ Գոհար Մելոյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Զելենսկին պնդում է՝ Մոսկվան կորցնում է իր ազդեցությունը Հայաստանում և ոչ միայն

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ի ձայները 30-40 % է եղել․ դա է մաքսիմումը. Այս ձևով գուցե հավերժ կարող են ընտրվել

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս ընտրությունները չեն անցել ազատ ու արդար, արդյունքները պետք է վիճարկվեն․ «ՀայաՔվե»

09/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Զելենսկին պնդում է՝ Մոսկվան կորցնում է իր ազդեցությունը Հայաստանում և ոչ միայն

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԳՇ պետը՝ զինծառայողների՝ ժամը 20։00-ից հետո ընտրելու մասին

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ի ձայները 30-40 % է եղել․ դա է մաքսիմումը. Այս ձևով գուցե հավերժ կարող են ընտրվել

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որ ուժերն են դիմել վերահաշվարկի համար․ ժամկետն ավարտվեց, մինչև երբ կտևի հաշվարկը

09/06/2026 infomitk@gmail.com