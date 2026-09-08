08/09/2026

EU – Armenia

Հունգարիան արտաքսում է 10 ռուս դիվանագետների

infomitk@gmail.com 08/09/2026

Հունգարիան որոշել է արտաքսել 10 ռուս դիվանագետների։ Որոշման մասին հայտարարել է Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Անիտա Օրբանը։

Օրբանն ասել է, որ Ռուսաստանի դեսպանը կանչվել է Արտաքին գործերի նախարարություն և տեղեկացվել, որ ռուսական առաքելության 10 դիվանագետներ «Հունգարիայի տարածքում զբաղվել են այնպիսի գործունեությամբ, որը դիվանագետների համար անընդունելի է Վիեննայի կոնվենցիայի համաձայն»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Լավրովը՝ բանաստեղծ, թե՝ ֆուտբոլիստ․ Կողմնորոշման ժամանակը

08/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չարլզ III-ը հստակեցրել է արքայազն Հարիի և Մեգան Մարքլի կարգավիճակը Մեծ Բրիտանիա վերադառնալուց հետո

08/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինական անօդաչու սարքերը հարձակվել են Ռուսաստանի վրա. Լուսանկարներ

08/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Չաղ Ռուստամը 21 օրով մնաց կալանքի տակ. Լուսանկար

08/09/2026 infomitk@gmail.com

Երկրորդ նախագահի շուրջ իրադրության «ներսն» ու «դուրսը»

08/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հալաբյան 13-ում գտնված աղջկա ծնողները դեռ չեն հայտնվել․ փոքրիկը դեռ հիվանդանոցում է

08/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ իշխանությունները չեն ցանկանում ունենալ գյուղատնտեսության նախարարություն

08/09/2026 infomitk@gmail.com