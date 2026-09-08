Հունգարիան արտաքսում է 10 ռուս դիվանագետների

Հունգարիան որոշել է արտաքսել 10 ռուս դիվանագետների։ Որոշման մասին հայտարարել է Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Անիտա Օրբանը։
Օրբանն ասել է, որ Ռուսաստանի դեսպանը կանչվել է Արտաքին գործերի նախարարություն և տեղեկացվել, որ ռուսական առաքելության 10 դիվանագետներ «Հունգարիայի տարածքում զբաղվել են այնպիսի գործունեությամբ, որը դիվանագետների համար անընդունելի է Վիեննայի կոնվենցիայի համաձայն»։
Բաց մի թողեք
Լավրովը՝ բանաստեղծ, թե՝ ֆուտբոլիստ․ Կողմնորոշման ժամանակը
Չարլզ III-ը հստակեցրել է արքայազն Հարիի և Մեգան Մարքլի կարգավիճակը Մեծ Բրիտանիա վերադառնալուց հետո
Ուկրաինական անօդաչու սարքերը հարձակվել են Ռուսաստանի վրա. Լուսանկարներ