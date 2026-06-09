09/06/2026

EU – Armenia

Թուրքիան ևս արձագանքեց Հայաստանում կայացած ընտրություններին

infomitk@gmail.com 09/06/2026 1 min read

Հայ-ադրբեջանական սահմանի բացումը կախված կլինի Անկարայի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման առաջընթացից, ՌԻԱ Նովոստիին հայտնել է Թուրքիայի կառավարության աղբյուրը։

Այս փուլում սահմանի բացման համար հստակ ժամանակացույց չկա, սակայն Թուրքիան ակնկալում է շարունակել կառուցողական երկխոսությունը Հարավային Կովկասում կայունության և բարիդրացիական հարաբերությունների զարգացման համար, նշվում է հայտարարության մեջ։

Ավելի վաղ, Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը գոհունակություն է հայտնել, որ Հայաստանում խորհրդարանական ընտրությունները «ավարտվել են խաղաղ և հանդարտ մթնոլորտում»։

«Հուսով ենք, որ հետընտրական շրջանում Հայաստանը ավելի համարձակ քայլեր կձեռնարկի տարածաշրջանում խաղաղության և կարգավորման ուղղությամբ։ Թուրքիան, ինչպես անցյալում, կշարունակի նպաստել տարածաշրջանային կայունությանը և բարգավաճմանը՝ հիմնվելով տարածաշրջանի երկրների ընդհանուր շահերի վրա», – նշել է նախարարությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ընտրությունները լավ կազմակերպված են եղել, սակայն քարոզարշավը եղել է խիստ բևեռացված և հակադրական․ ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի կենտրոնական շտաբը ներկայումս զբաղված է իրավիճակի վերլուծությամբ

08/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ին երկու ձայն է պակասում, ԱԺ-ում մեծամասնություն չունեն

08/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսական լոբբին վերջապես ցանկանում է մասնակցել ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների վերագործարկմանը

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բեռլինը հայտարարում է, որ Եվրոպան պատրաստ է ստանձնել ղեկը ԱՄՆ-ից Պուտինի հետ բանակցություններում

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունգարիայի կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարմինը հայտարարում է, որ Օրբանի մերձավոր շրջապատը պետք է հետապնդվի «գողացված» միլիարդների համար

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կինը, որը օգնում է Եվրոպայի ծայրահեղ աջերին Բրյուսելում ճեղքել բոլոր պատնեշները

09/06/2026 infomitk@gmail.com