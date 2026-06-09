Լավրովն ասում է, որ Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայում կորոշեն զինվորները, այլ ոչ թե բանակցությունները
Զինվորը արձագանքում է, երբ MRLS BM-21 «Գրադ»-ը կրակ է բացում Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզի Կոստանտինովկայի մոտակայքում գտնվող ռուսական դիրքերի վրա։
Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագետը քննադատել է Զելենսկու բաց նամակը Պուտինին՝ մերժելով Կիևի հետ ուղիղ բանակցությունների հնարավորությունը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը քննադատել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու բաց նամակը, որը նա ուղղել է իր ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինին՝ այն անվանելով անքաղաքավարի և ասելով, որ զենքերը կխոսեն։
Սերգեյ Լավրովը երկուշաբթի օրը հատուկ նշել է, որ Մոսկվան դժգոհ է, որ նամակը «շրջանցվել է ամբողջ աշխարհում», պնդելով, որ «քաղաքավարի մարդիկ այդպես չեն վարվում»։
Լավրովը նաև պնդել է, որ Կրեմլի համար դա «ցույց է տալիս, որ Ուկրաինան շահագրգռված չէ բանակցություններով», չնայած Կիևի կողմից Մոսկվայի հետ բանակցություններ սկսելու բազմաթիվ փորձերին։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը կրկնեց Պուտինի նախորդ հայտարարությունը, որ «ոչ թե բանակցություններն են, այլ Ռուսաստանի պատերազմի առաջնագծում ներգրավվածների գործողությունները, որոնք «կարևոր են Մոսկվայի լայնածավալ ներխուժման արդյունքի համար»։
Անցյալ շաբաթ Ուկրաինայի նախագահը բաց նամակ հրապարակեց Պուտինին՝ առաջարկելով երկու նախագահների միջև ուղիղ բանակցություններ։
Պուտինը մերժեց առաջարկը անցյալ ուրբաթ Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումի ժամանակ՝ ասելով, որ «իմաստ չի տեսնում Զելենսկիի հետ հանդիպելու մեջ»։
Զելենսկիի նախաձեռնությունը հետագայում կրկնեցին Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդները, որոնք Ուկրաինայի նախագահի հետ միասին կիրակի օրը համատեղ հայտարարություն տարածեցին՝ նշելով հինգ պայման, որոնք, նրանց խոսքով, անհրաժեշտ են «արդար և երկարատև խաղաղության» համար։
Դրանց թվում էին անհապաղ և համապարփակ հրադադարը և բանակցությունները՝ հիմնված շփման ներկայիս գծի վրա։
Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը երկուշաբթի օրը իր ճեպազրույցի ժամանակ մերժեց եվրոպական նախաձեռնությունը՝ պնդելով, որ եվրոպացի առաջնորդները խաթարում են իրենց սեփական խաղաղության կոչերը՝ շարունակելով Ուկրաինային ռազմական աջակցություն ցուցաբերելը։
«Ես կցանկանայի նշել, որ Մակրոնը, Սթարմերը և Մերցը բոլորը փորձում են խոսել խաղաղության մասին: Միևնույն ժամանակ, նրանք ընդգծում են (Ուկրաինային) նոր տեսակի զենքեր արտադրելու իրենց մտադրությունը», – ասաց նա։
Մոսկվան նաև քննադատում է ԱՄՆ-ին
Լավրովը երկուշաբթի օրը նաև պնդեց, որ ԱՄՆ-ն «ցավոք» չի ցուցաբերում վերադառնալ այն բանին, ինչը Մոսկվան պնդում է, որ անցյալ ամռանը «Անքորիջում ձեռք բերված փոխըմբռնումն» էր։
«Ես շատ հույս ունեմ, որ Ալյասկայի համաձայնագրի հետ կապված չի կրկնվի նախորդ անհաջողությունների փորձը, երբ Արևմուտքը հրաժարվեց հարգել այն համաձայնագրերը, որոնք ինքն էր աջակցել», – պնդեց Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։
«Սակայն մինչ այժմ, մեր մեծ ցավով, մեր ամերիկացի գործընկերները որևէ հետաքրքրություն չեն ցուցաբերել դրա նկատմամբ»։
Լավրովը արտահայտեց իր հիասթափությունն ու «մտահոգությունը» ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հայտարարության վերաբերյալ, որը վերջերս Կոնգրեսի լսումների ժամանակ ասել էր, որ Վաշինգտոնը չի կարող միջնորդի դեր խաղալ, քանի որ աջակցում է Ուկրաինային։
«Նույնն ասացին նաև հայտնի Կայա Կալլասը և Եվրամիության և Եվրոպական հանձնաժողովի մի շարք այլ գործիչներ», – ասաց Լավրովը։
Հունիսի 3-ին կայացած լսումների ժամանակ Ռուբիոն նաև ասաց, որ ԱՄՆ-ն չի տեսնում հակամարտությանը վերջ տալու ռազմական ուղի։
Նա ասաց, որ պատերազմը կարող է դադարեցվել միայն դիվանագիտական միջոցներով, սակայն դրան խոչընդոտում է կողմերի կողմից փոխզիջման գնալու պատրաստակամության բացակայությունը։
Ռուբիոյի խոսքով՝ Վաշինգտոնը շարունակում է աջակցել խաղաղության հաստատմանն ուղղված ցանկացած ջանքի, քանի որ կարծում է, որ Ուկրաինայում պատերազմը ռազմական լուծում չունի։
Բաց մի թողեք
Բեռլինը հայտարարում է, որ Եվրոպան պատրաստ է ստանձնել ղեկը ԱՄՆ-ից Պուտինի հետ բանակցություններում
Հունգարիայի կոռուպցիայի դեմ պայքարի մարմինը հայտարարում է, որ Օրբանի մերձավոր շրջապատը պետք է հետապնդվի «գողացված» միլիարդների համար
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ. Տեխնոլոգիական խոշոր ընկերությունները պետք է սահմանափակեն երեխաների համար նախատեսված անպարկեշտ բովանդակությունը