09/06/2026

EU – Armenia

Ստեփանավանը «մաստեր կլաս» է ցույց տվել

infomitk@gmail.com 09/06/2026 1 min read

Ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն, «Քաղաքացիական պայմանագիրը» ստացել է 49,825 տոկոս, «Ուժեղ Հայաստանը»՝ 23,281, «Հայաստան» դաշինքը՝ 9,934, «Բարգավաճ Հայաստանը»՝ 3,996 տոկոս ձայն: Չնայած մյուս ուժերի հանդեպ ունեցած առավելությանը, ՔՊ-ին մի շարք ընտրատեղամասերում մերժել են։

Օրինակ, Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի 25/31 ընտրատեղամասում ընտրությանը մասնակցած 757 ընտրողից 744-ն իր քվեն տվել է «Ուժեղ Հայաստան»-ին, 8-ը՝ ՔՊ-ին։ Մեկական ձայն ստացել են «Բոլորին դեմ եմ» եւ Հայաստանի շնորհապետական կուսակցությունները։ Ստեփանավանում «Ուժեղ Հայաստան»-ը բացարձակ հաղթանակ է տարել բոլոր 13 ընտրատեղամասերում` առաջ անցնելով մյուս ուժերից՝ 5 հազար 216 ձայն, ՔՊ-ն ստացել է 1396 քվե։

Նշենք, որ այս համայնքում ընտրությանը մասնակցել է 7 հազար 567 ընտրող կամ ընտրելու իրավունք ունեցողների 57.86 տոկոսը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Որ ուժերն են դիմել վերահաշվարկի համար․ ժամկետն ավարտվեց, մինչև երբ կտևի հաշվարկը

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարապետյանն ասել է՝ ինչին են սպասում

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիան ևս արձագանքեց Հայաստանում կայացած ընտրություններին

09/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Զելենսկին պնդում է՝ Մոսկվան կորցնում է իր ազդեցությունը Հայաստանում և ոչ միայն

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԳՇ պետը՝ զինծառայողների՝ ժամը 20։00-ից հետո ընտրելու մասին

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ի ձայները 30-40 % է եղել․ դա է մաքսիմումը. Այս ձևով գուցե հավերժ կարող են ընտրվել

09/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որ ուժերն են դիմել վերահաշվարկի համար․ ժամկետն ավարտվեց, մինչև երբ կտևի հաշվարկը

09/06/2026 infomitk@gmail.com