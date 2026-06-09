Կինը, որը օգնում է Եվրոպայի ծայրահեղ աջերին Բրյուսելում ճեղքել բոլոր պատնեշները

Մարիեկե Էլերսը եղել է «Եվրոպայի համար հայրենասերներ» շարժման առաջատարներից մեկը՝ մոտենալու հիմնական հոսանքին։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Մարիեկե Էլերսը Եվրոպայի ծայրահեղ աջերի շարքում ունի ամենակարևոր աշխատանքներից մեկը՝ Բրյուսելի դեմ կառուցված շարժումը վերածել նրա օրենքները ձևավորելու ընդունակ շարժման։
Նա «Եվրոպայի համար հայրենասերներ» շարժման գլխավոր առաջնորդն է, որը Եվրախորհրդարանում երրորդ ամենամեծ խումբն է, այն ժամանակ, երբ ծայրահեղ աջերը շատ ավելի մեծ և ազդեցիկ դեր են խաղում ինչպես Բրյուսելում, այնպես էլ ամբողջ մայրցամաքում։
Էլերսը ստանձնում է իր նոր դերը, քանի որ այսպես կոչված սանիտարական կորդոնը, որի շրջանակներում կենտրոնամետ ուժերը համաձայնվել էին ծայրահեղ աջերին հեռու պահել որոշումների կայացումից, քանդվել է։
«Մենք այս պալատի գլխավոր ընդդիմությունն ենք», – POLITICO-ին ասել է Գերտ Վիլդերսի Ազատության կուսակցության (PVV) հոլանդացի օրենսդիր Էհլերսը Բրյուսելի իր գրասենյակում հունիսի 3-ին գլխավոր քարտուղար ընտրվելուց մեկ օր անց՝ Բրյուսելում իր գրասենյակում տված հարցազրույցում։
2024 թվականի ԵՄ ընտրություններից հետո ծայրահեղ աջակողմյանների ռազմավարությունը փոխվեց։ Ընտրություններում «Հայրենասերների» աճը նշանակում էր, որ կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը (Խորհրդարանի ամենամեծ քաղաքական ընտանիքը) կարող էր հույսը դնել իր աջակողմյան կուսակցությունների վրա՝ օրենքներ ընդունելու համար, անտեսելով իր ավանդական կենտրոնամետ և լիբերալ դաշնակիցներին։
Դա գլխացավանք ստեղծեց ԵԺԿ առաջնորդ Մանֆրեդ Վեբերի համար։ Չնայած նրա խմբի որոշ խմբակցություններ պնդում են ծայրահեղ աջակողմյանների հետ ավելի սերտ համագործակցության մասին, նա ճնշման է ենթարկվել Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի կողմից, որը զգուշացրել է, որ Վեբերը «գիտի, որ մենք չենք ուզում այս համագործակցությունը» և որ «անհրաժեշտության դեպքում հետևանքներ կլինեն»։
«Մանֆրեդ Վեբերն այժմ պատասխանատվություն է կրում դրա համար», – հավելեց Մերցը։
Այնուամենայնիվ, ծայրահեղ աջ ուժերը հնարավորություն տեսան։
Խորհրդարանի ծայրամասերում բողոքի շարժում մնալու փոխարեն, ծայրահեղ աջ խմբերը, ինչպիսիք են Ֆրանսիայի Ազգային միավորումը (որի Ջորդան Բարդելան Հայրենասերների առաջնորդն է), Վիլդերսի PVV-ն և Իսպանիայի Vox-ը՝ միավորվել են «Հայրենասերներ Եվրոպայի համար» դրոշի ներքո։ Նրանք ընդունել են փոխզիջման և կոալիցիա կառուցելու ռազմավարություն, որի նպատակն է ընտրական հաջողությունները վերածել օրենսդրական ազդեցության։
Քչերն են օգնել այդ տեղաշարժը գիտակցել այնպես, ինչպես Էհլերսը, ում խնդիրն է 84 օրենսդիր ունեցող Հայրենասերներին դարձնել խորհրդարանական մեծամասնության հուսալի գործընկեր։
«Հայրենասիրները» համագործակցել են ԵԺԿ-ի հետ՝ ավելի խիստ միգրացիոն օրենքների և շրջակա միջավայրի կարգավորման միջոցառումների շուրջ: Այժմ նրանց ուշադրության կենտրոնում է այրման շարժիչով մեքենաների փուլային դուրսբերումը դադարեցնելը։
«Կան որոշ փաստաթղթեր, որտեղ մենք տեսնում ենք հնարավորություն, որտեղ կամ կարող ենք դրանք ուղղորդել այն ուղղությամբ, որը մենք ուզում ենք… կամ փորձում ենք պրագմատիկ լինել՝ ասելով. եթե ձախակողմյան մեծամասնություն լինի, ապա շատ ավելի վատ կլինի», – ասաց նա։
Միասին աշխատել սովորելը պահանջում էր ուշադիր մշակված ռազմավարություն: Սկզբում «Հայրենասիրները» միտումնավոր աջակցում էին ԵԺԿ-ի առաջարկներին՝ «առանց շատ բան պահանջելու» փոխարեն, որպեսզի ապացուցեն, որ իրենց կարելի է վստահել: «Դա 100 տոկոսով փոխվել է», – ասաց Էհլերսը: «Մեր քվեարկությունն այլևս անվճար չէ»։
Էհլերսը, ով առաջին անգամ է Եվրախորհրդարանի անդամ, բայց լավ գիտի խորհրդարանը՝ այժմ արդեն լուծարված ծայրահեղ աջ «Ինքնություն և ժողովրդավարություն» խմբում վեց տարի աշխատելուց հետո, եղել է «Հայրենասերների» նոր, պրագմատիկ ռազմավարության առաջնագծում։
Նա ղեկավարել է խումբը արտաքսումների արագացմանն ուղղված օրենքի շուրջ բանակցություններում, որը մի քանի կարևորագույն փաստաթղթերից մեկն էր, որի շուրջ ԵԺԿ-ն միավորել է ուժերը աջակողմյան և ծայրահեղ աջ կուսակցությունների հետ։
«Հայրենասերների համար շատ ավելի հեշտ կլիներ պարզապես քվեարկել վերադարձի կարգավորման դեմ», – ասել է նա, քանի որ խումբը դեմ է Բրյուսելում միգրացիոն քաղաքականության մշակմանը՝ հավատալով, որ դա ազգային մայրաքաղաքների գործն է։ «Բայց մենք հասկացանք, որ եթե հիմա չհամագործակցենք այս աջակողմյան մեծամասնությունը ձևավորելու համար, ձախակողմյան առաջարկը, որը այդ դեպքում կունենար մեծամասնություն, շատ, շատ ավելի վատ կլինի»։
Բրյուսելի քաղաքական խաղը խաղալու պատրաստակամությունը անսովոր է գաղափարապես բազմազան ազգայնական կուսակցություններից կազմված խմբի համար, որոնք հիմնականում միավորված են Բրյուսելից մայրաքաղաքներ վերադարձնելու իրենց ցանկությամբ, և որոնք ավանդաբար քիչ հետաքրքրություն են ցուցաբերել ԵՄ ինստիտուտներում աշխատելու նկատմամբ։
Խորհրդարանի ծայրամասային բողոքի շարժում մնալու փոխարեն, ծայրահեղ աջ խմբերը, ինչպիսիք են Ֆրանսիայի Ազգային միավորումը (որի առաջնորդը Ջորդան Բարդելան է «Հայրենասերների»), Վիլդերսի Ազգային ազատագրական կուսակցությունը (PVV) և Իսպանիայի Vox-ը, միավորվել են «Հայրենասերներ Եվրոպայի համար» դրոշի ներքո։ Նրանք ընդունել են փոխզիջման և կոալիցիա կառուցելու ռազմավարություն, որի նպատակն է ընտրական հաջողությունները վերածել օրենսդրական ազդեցության։
Քչերն են օգնել այդ փոփոխությունը գիտակցել այնպես, ինչպես Էհլերսը, ում խնդիրն է 84 օրենսդիր ունեցող «Հայրենասերներին» վերածել խորհրդարանական մեծամասնության հուսալի գործընկերոջ։
«Հայրենասերները» համագործակցել են ԵԺԿ-ի հետ՝ միգրացիոն ավելի խիստ օրենքների և շրջակա միջավայրի կարգավորման դեմ պայքարի միջոցառումների շուրջ։ Այժմ նրանց նպատակը այրման շարժիչով մեքենաների փուլային դուրսբերումը դադարեցնելն է։
«Կան որոշ գործեր, որտեղ մենք տեսնում ենք հնարավորություն, որտեղ կամ կարող ենք նրանց ուղղորդել այն ուղղությամբ, որը մենք ուզում ենք… կամ փորձում ենք պրագմատիկ լինել՝ ասելով. եթե ձախակողմյան մեծամասնություն լինի, ապա դա շատ ավելի վատ կլինի», – ասաց նա։
Համատեղ աշխատել սովորելը պահանջում էր ուշադիր մշակված ռազմավարություն: Սկզբում «Հայրենասերները» միտումնավոր աջակցեցին ԵԺԿ-ի առաջարկներին՝ «առանց շատ բան պահանջելու» փոխարեն, որպեսզի ապացուցեն, որ իրենց կարելի է վստահել: «Դա 100 տոկոսով փոխվել է», – ասաց Էհլերսը: «Մեր քվեարկությունն այլևս անվճար չէ»:
Էհլերսը, ով առաջին անգամ է Եվրախորհրդարանի անդամ, բայց լավ գիտի խորհրդարանը՝ այժմ արդեն լուծարված ծայրահեղ աջ «Ինքնություն և ժողովրդավարություն» խմբում վեց տարի աշխատելուց հետո, եղել է «Հայրենասերների» նոր, պրագմատիկ ռազմավարության առաջնագծում:
Նա ղեկավարել է խումբը արտաքսումների արագացմանն ուղղված օրենքի շուրջ բանակցություններում՝ մի քանի կարևորագույն գործերից մեկի շուրջ, որի շուրջ ԵԺԿ-ն միավորել է ուժերը աջակողմյան և ծայրահեղ աջ կուսակցությունների հետ:
«Հայրենասերների համար շատ ավելի հեշտ կլիներ պարզապես քվեարկել վերադարձի կարգավորման դեմ», – ասաց նա, քանի որ խումբը դեմ է Բրյուսելում միգրացիոն քաղաքականության մշակմանը՝ հավատալով, որ դա ազգային մայրաքաղաքների գործն է: «Բայց մենք հասկացանք, որ եթե հիմա չհամագործակցենք այս աջակողմյան մեծամասնությունը ձևավորելու համար, ձախակողմյան առաջարկը, որը այդ դեպքում կունենար մեծամասնություն, շատ, շատ ավելի վատ կլինի»։
Բրյուսելի քաղաքական խաղը խաղալու պատրաստակամությունը անսովոր է գաղափարապես բազմազան ազգայնական կուսակցություններից կազմված խմբի համար, որը հիմնականում միավորված է Բրյուսելից մայրաքաղաքներ իշխանությունը վերադարձնելու ցանկությամբ, և որոնք ավանդաբար քիչ հետաքրքրություն են ցուցաբերել ԵՄ ինստիտուտներում աշխատելու նկատմամբ։
Խորհրդարանի ծայրամասերում բողոքի շարժում մնալու փոխարեն, ծայրահեղ աջ խմբերը, ինչպիսիք են Ֆրանսիայի «Ազգային միավորումը», Վիլդերսի «PVV»-ն և Իսպանիայի «Vox»-ը՝ միավորված «Եվրոպայի հայրենասերներ» դրոշի ներքո։ | Էմանուելե Կրեմաշկի/Getty Images
Այնուամենայնիվ, Էհլերսը հակադարձեց այն մտքին, որ ծայրահեղ աջակողմյան ճամբարի ռազմավարությունը Բրյուսելի նկատմամբ փոխվել է. «Մենք այժմ երրորդ ամենամեծ խումբն ենք, ուստի մենք կարող ենք իրականում փոխել իրերը, և հետևաբար, կարծում եմ, պրագմատիզմը միշտ կլիներ նաև նախորդ խմբերում, եթե մասնակցության հնարավորություն լիներ»։
Միասին աշխատո՞ւմ եք
ԵԺԿ-ն պնդում է, որ «Պատրիոտների» հետ կառուցվածքային դաշինք կամ համակարգում չկա՝ պնդելով, որ ծայրահեղ աջ խումբը աջակցում է իր դիրքորոշումներին առանց որևէ փոխզիջման։
Էհլերսը մերժում է դա։
«Եթե նրանք կարծում են, որ մարդիկ հավատում են դրան, ապա նրանք չափազանց միամիտ են», – ասաց նա։ Էհլերսը որպես օրինակ բերեց ԵՄ-ի արտաքսման մասին օրենքը՝ ասելով, որ ԵԺԿ-ն ընդունել է «Պատրիոտների» և խորհրդարանում գտնվող մյուս ծայրահեղ աջ խմբի՝ «Սուվերեն Ազգերի Եվրոպայի» մի քանի պահանջներ։
«Նրանք [ԵԺԿ-ն] բառացիորեն սպասում էին, որ ես «Պատրիոտներից» կանաչ լույս տամ, որ մեր յուրաքանչյուր պատվիրակություն կաջակցի, քանի որ մեզ անհրաժեշտ էր յուրաքանչյուր ձայն», – ասաց Էհլերսը։
ԵԺԿ-ի դիրքորոշումն այն է, որ նրանք ցանկանում են շարունակել համագործակցել «Ռնև»-ի սոցիալ-դեմոկրատների և լիբերալների հետ, բայց նրանք չեն խուսափի իրենց ծրագիրն իրականացնելու համար ծայրահեղ աջերի ձայներին ապավինելուց։ Արտաքսման օրինագծի վերաբերյալ ԵԺԿ խոսնակ Դանիել Քյոստերը նոյեմբերին ասել էր, որ «սուտ է», որ նրանք բանակցել են «Պատրիոտների» հետ։
Ի տարբերություն ավանդական մտրակների, որոնք խրախուսման և տույժերի միջոցով պարտադրում են կուսակցական կարգապահությունը, Էհլերի աշխատանքն է բացահայտել այն հարցերը, որոնց շուրջ կարող են միավորվել «Հայրենասերների» բազմազան ազգային պատվիրակությունները՝ օրենքների փոփոխություններից մինչև լիագումար նիստերի բանաձևեր։
Նրա դերի մեկ այլ կարևոր մասն է հաշվել, թե խմբի քանի օրենսդիր կարող է աջակցել որոշակի օրենսդրական տեքստերի, ապա այդ տեղեկատվությունը փոխանցել մյուս խմբերին՝ կոալիցիա կառուցելու համար։
«Եթե մենք ուզում ենք, որ նրանք պատրաստ լինեն համագործակցել մեզ հետ, մենք պետք է նաև հուսալի լինենք մեր տրամադրած ձայների առումով», – ասաց նա։
Աջ ծայրահեղական պատնեշը գործնականում վերացել է որոշ խորհրդարանական հանձնաժողովներում, ասաց նա՝ անվանելով սահմանադրական հարցերի և քաղաքացիական իրավունքների հանձնաժողովները։ Վերջին հաշվով, ամեն ինչ կախված է անհատներից և նրանից, թե արդյոք նրանք լավ են հասկանում միմյանց։
«Կախված է նրանից, թե ում է ԵԺԿ-ն ուղարկում որպես բանակցող, կախված է նրանից, թե ում է «Պատրիոտը» ուղարկում որպես բանակցող և անձնական հարաբերություններից», – ասաց նա։
Էհլերսն ասաց, որ ինքը «բաց է ցանկացած կուսակցության հետ խոսելու համար» և ասաց, որ կուլիսներում, «որտեղ չկան տեսախցիկներ և լրագրողներ», սոցիալ-դեմոկրատներն ու «Պատրիոտները» իրականում համաձայնության են գալիս որոշ քաղաքական դիրքորոշումների շուրջ, բայց հրապարակայնորեն ձախ կենտրոնամետները հրաժարվում են համագործակցել, նույնիսկ եթե կա համաձայնություն էության շուրջ։ «Բայց մենք սկսում ենք, գոնե անձնական մակարդակում, տեսնել նաև որոշ փոփոխություններ դրանում»։
Սոցիալ-դեմոկրատները բազմիցս հրաժարվել են բացվել «Պատրիոտների» համար և խնդրել են ԵԺԿ-ին չհույս դնել ծայրահեղ աջերի ձայների վրա և փոխարենը բանակցել նրանց և լիբերալների հետ։
Երկարաժամկետ հեռանկարում Էհլերսը հույս ունի, որ աջակողմյան կոալիցիան կարող է դառնալ նորմա և նույնիսկ ղեկավարել Խորհուրդն ու Հանձնաժողովը՝ սկսելով ԵՄ լիազորությունները կրճատելու և Բրյուսելի լիազորությունները «նվազեցնելու» գործընթաց։ 2029 թվականի ԵՄ ընտրությունները, ասաց նա, կարող են «լինել այն կետը, երբ, կարծում եմ, դա կարող է ազդել այդ ուղղությամբ»։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիան և Գերմանիան հրաժարվում են համատեղ կործանիչ ինքնաթիռների նախագծից, քանի որ ընկերությունները չեն կարողանում համաձայնության գալ
ԵՄ-ն առաջին անգամ պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի դեմ Հորմուզի նեղուցի փակման պատճառով․ Կալաս
Վիկտոր Օրբանը վերադառնում է Բրյուսել ընտրություններում կրած անհաջողությունից հետո