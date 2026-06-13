13/06/2026

EU – Armenia

ԸԸՀ անդամներն աշխատավարձ չեն ստանա

infomitk@gmail.com 13/06/2026 1 min read

Այն ընտրատեղամասերի հանձնաժողովների անդամները, որտեղ ընտրությունների արդյունքները չեղյալ են հայտարարվել, ըստ օրենքի՝ աշխատավարձ չեն ստանալու։

«Հրապարակ» թերթը գրել է․ Այս փաստը, մեր տեղեկություններով, ծանր են տարել մինչեւ գիշերվա հազարն աշխատած հանձնաժողովականները, սակայն առավել հուզված են այն փաստից, որ բավական չէ ձրի աշխատել են՝ բոլորից ավել ժամաքանակով, դրա հետ մեկտեղ էլ քրեական պատասխանատվության կարող են ենթարկվել, որ չեն կանխել ընտրախախտումները։

Մեղրիի 35/65 տեղամասի հանձնաժողովականներին, մինչդեռ, մեր աղբյուրների փոխանցմամբ, ԿԸՀ-ից համաձայնություն են տվել, որ կարող են թույլատրել զինվորականների քվեարկությունը` 20:00-ից հետո։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպե՞ս պետք է իշխանությունները լուծեին արտաքին պարտադրանքների իրագործման մեխանիզմը

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ է նորընտիր խորհրդարանը ոչ լեգիտիմ. իրավական տեռորի և արդյունքների խմբագրման ժամանակագրությունը

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ահռելի պաշարներ ենք կորցրել. հիմա ի՞նչ ենք ուզում

13/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպե՞ս պետք է իշխանությունները լուծեին արտաքին պարտադրանքների իրագործման մեխանիզմը

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում ձերբակալվել է ռուս մաթեմատիկոս և բլոգեր Միխայիլ Վերբիցկին. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մանդատների հետ կապված դեռ վերջնական որոշում չունենք

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԿԸՀ-ն ամփոփել է ԸԸՀ-ների իրականացրած վերահաշվարկի արդյունքները

13/06/2026 infomitk@gmail.com