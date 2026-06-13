13/06/2026

EU – Armenia

Վթար Սեբաստիա-Տիչինա փողոցների խաչմերուկում, վիրավnրների մեջ կան անչափահասներ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 13/06/2026 1 min read

Երեկ՝ հունիսի 12-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում։

Ժամը 18:45-ի սահմաններում Սեբաստիա-Տիչինա փողոցների խաչմերուկում բախվել են 31-ամյա Արմեն Վ.-ի վարած «Opel» մակնիշի և 37-ամյա Վաչե Է.-ի վարած «Hongqi» մակնիշի ավտոմեքենաները։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով 4 հոգի, որոնցից 2-ը անչափահասներ են, տեղափոխվել են Երևանի տարբեր մասնագիտացված հիվանդանոցներ։

Վթարի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Հզոր երկրաշարժ՝ Ադրբեջանում․ ցնցումները Հայաստանում էլ են զգացվել

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սելավային հոսք՝ Նարեկ գյուղի հատվածում. Տեսանյութ

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԲՀԿ – Ծառուկյանը դուրս եկավ փողոց` բողոքի. ինչ է կատարվում. ՈՒՂԻՂ

12/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպե՞ս պետք է իշխանությունները լուծեին արտաքին պարտադրանքների իրագործման մեխանիզմը

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում ձերբակալվել է ռուս մաթեմատիկոս և բլոգեր Միխայիլ Վերբիցկին. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մանդատների հետ կապված դեռ վերջնական որոշում չունենք

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԿԸՀ-ն ամփոփել է ԸԸՀ-ների իրականացրած վերահաշվարկի արդյունքները

13/06/2026 infomitk@gmail.com