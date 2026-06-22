22/06/2026

EU – Armenia

Ուկրաինական ԱԹՍ-ների հարձակումներից հետո Մոսկվայում թանկացել է բենզինը

infomitk@gmail.com 22/06/2026 1 min read

Մոսկվայի տարածաշրջանում բենզինի գները կտրուկ բարձրացել են, հաղորդում են ռուսական լրատվամիջոցները:

Մեկ շաբաթվա ընթացքում Մոսկվայում ԱԻ-95 տեսակի բենզինի արժեքն աճել է գրեթե 2 ռուբլով և գերազանցել 75 ռուբլին մեկ լիտրի դիմաց, իսկ Մոսկվայի մարզում աճը կազմել է ավելի քան 3 ռուբլի։ Նմանատիպ իրավիճակ է նաև դիզելային վառելիքի շուկայում։

Շուկայի ներկայացուցիչները հիմնական պատճառ են համարում ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերի համակարգված հարվածները նավթավերամշակման գործարաններին։

Մայիսին հարձակումների թիրախ են դարձել 16 նավթավերամշակման գործարաններ, ընդ որում՝ ոլորտի 10 խոշորագույն ձեռնարկություններից 8-ը։

Հունիսի 16-ի գիշերը անօդաչու թռչող սարքերը վնասել են Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանի Կապոտնյայի արտադրական կայանքը, որն ապահովում է գործարանի ընդհանուր հզորության ավելի քան կեսը։ Երկու օր անց ձեռնարկությունը կրկին ենթարկվել էր հարձակման և դադարեցրել աշխատանքը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի արևելքում իրականացված հարվածների հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, վիրավորվել՝ 22 մարդ

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ղազախստանը և Եվրամիությունը. ռազմավարական գործընկերության հաջորդ գլխի կառուցումը

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանի և Ուկրաինայի միջև մեդալների շուրջ վեճը սրվում է

22/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի արևելքում իրականացված հարվածների հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, վիրավորվել՝ 22 մարդ

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ջեյմս Բարոուզը՝ սիրված «Ընկերներ» սիթքոմի ռեժիսորը, մահացել է 85 տարեկանում

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ղազախստանը և Եվրամիությունը. ռազմավարական գործընկերության հաջորդ գլխի կառուցումը

22/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեհաստանի և Ուկրաինայի միջև մեդալների շուրջ վեճը սրվում է

22/06/2026 infomitk@gmail.com