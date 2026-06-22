Ավելի խորը եվրոպական ռազմական ինտեգրացիան կարևոր է Ռուսաստանին զսպելու համար

EUISS-ի զեկույցում ասվում է, որ ավելի ինտեգրված «եվրոպականացված ՆԱՏՕ»-ն կարող է ստանձնել ԱՄՆ-ի զսպման դերը
EUISS-ի զեկույցում նշվում է, որ Եվրոպայի իրական զսպման կարողությունը կգնահատվի ոչ թե նրանով, թե որքան է այն ծախսում պաշտպանության վրա, այլ նրանով, թե արդյոք նրա ուժերը կարող են իրականում միասին պայքարել իրական ճգնաժամի ժամանակ։
«Եվրոպայի պաշտպանություն, Ռուսաստանի զսպում. ռեսուրսներ, պատրաստվածություն և վճռականություն» վերնագրով զեկույցում նշվում է, որ Եվրոպայի զսպման կարողությունները կախված չեն ԵՄ-ի միասնական լուծման հետապնդումից, այլ զուգահեռ ազգային բանակներից «իսկապես ինտեգրված օպերատիվ համակարգերի» անցնելուց։
Ամենաակնհայտ ուղին դեպի ավելի «եվրոպականացված ՆԱՏՕ» է, քանի որ դաշինքն արդեն իսկ հաստատված շրջանակն է, որի միջոցով կազմակերպվում է եվրոպական կոլեկտիվ պաշտպանությունը։ Սակայն հեղինակները շեշտում են բազմազգ ռազմական համագործակցության խորացման կարևորությունը՝ ԱՄՆ-ի դերը փոխարինելու ունակ դիրքորոշում ստեղծելու համար։
EUISS-ի համար աստիճանական համակարգումը այլևս բավարար չէ, և եվրոպական երկրները պետք է միտումնավոր ընդլայնեն երկկողմ և բազմակողմ համագործակցությունը ռազմական կարողությունների ամբողջ սպեկտրում՝ ապահովելով, որ փոխգործունակությունը «դառնա լռելյայն պայման, այլ ոչ թե բացառություն»։
Համագործակցությունը պետք է հարմարեցված լինի գործառնականին: Օդային վաղ նախազգուշացման և կառավարման համակարգերի, հետախուզական հարթակների և արբանյակների նման միջոցների համար համախմբման և համատեղ սեփականության կարգավորումները համարվում են ամենաարդյունավետ տարբերակը՝ հաշվի առնելով դրանց բարձր արժեքը և կենտրոնացված օգտակարությունը:
Մյուս կողմից, առաջնագծի մարտական համակարգերը, ինչպիսիք են հրթիռային հրետանին կամ զրահապատ կազմավորումները, ավելի հարմար են ինտեգրման համար՝ համատեղ լոգիստիկայի, համատեղ վարժանքների և համակարգված օպերատիվ պլանավորման միջոցով, քան լիարժեք կառուցվածքային միավորման միջոցով, ընդգծեց EUISS-ի ավագ քաղաքականության վերլուծաբան Լուիջի Սկացիերին:
Եվրոպական երկրներն արդեն կարող են տեսնել այս միտման օրինակներ՝ սկսած բելգիա-հոլանդական ռազմածովային համագործակցությունից գնումների, վարժանքների և լոգիստիկայի ոլորտում, մինչև օդային տրանսպորտի և օդ-օդ լիցքավորման համախմբումը Եվրոպական օդային տրանսպորտի հրամանատարության (EATC) միջոցով:
Ավելի հավակնոտ առումով, այնպիսի կարգավորումները, ինչպիսիք են հոլանդական մեխանիզացված ցամաքային ուժերի ներառումը գերմանական կառույցներում և սկանդինավյան օդային ուժերի աճող ինտեգրումը, ցույց են տալիս ավելի խորը օպերատիվ միաձուլում: Հետևաբար, զեկույցը կոչ է անում ընդլայնել համագործակցության ինչպես արդեն իսկ հաստատված, այնպես էլ զարգացող մոդելները:
Հիմնական տարրը կլինի եվրոպական հրամանատարական կարգավորումների ավելի մեծ դիմադրողականությունը, որը թույլ կտա նրանց պլանավորել և իրականացնել գործողություններ՝ ԱՄՆ-ի շատ ավելի քիչ աջակցությամբ: Այս գործընթացն արդեն ընթացքի մեջ է, որի ամենաակնառու օրինակներն են հրամանատարական պարտականությունների փոխանցումը Նեապոլում Իտալիային և Նորֆոլքում Մեծ Բրիտանիային։
Վերջնական նպատակը կլինի դաշինք, որտեղ եվրոպացիները կապահովեն ողնաշարը, իսկ ԱՄՆ-ն այլևս չի լինի անփոխարինելի շրջանակային պետություն։
Այս օրակարգի հրատապությունը ընդգծվում է Ռուսաստանի զարգացող ռազմական դիրքորոշմամբ, ասում է ԵՄԻՍ-ը։ Ուկրաինայում մարտադաշտում կրած զգալի կորուստներից անկախ՝ Մոսկվան հարմարեցրել է իր զինված ուժերը, ընդլայնել է իր արդյունաբերական զորահավաքը և կատարելագործել պատերազմի հիբրիդային և ամորտիզացիոն ոճը։
Բաց մի թողեք
Համախմբվածությունն ավելին է, քան պարզապես «փողի պարկ», ասում է տարածաշրջանների ղեկավարը. Լուսանկար
Ո՞վ կղեկավարի ԱՀԿ-ն Թրամփի նահանջից հետո. Լուսանկարներ
Իռլանդիայի խոշոր տեխնոլոգիական նախագահության դիլեման. կանոնների ձևավորում իր հյուրընկալած ընկերությունների համար