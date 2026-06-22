Համախմբվածությունն ավելին է, քան պարզապես «փողի պարկ», ասում է տարածաշրջանների ղեկավարը. Լուսանկար

Եթե տարածաշրջանային զարգացումը դիտարկվի որպես «բարեգործություն», ապա միասնական շուկան կդառնա ոչ այլ ինչ, քան «արդյունահանման մոդել»։
Քանի որ ԵՄ հաջորդ երկարաժամկետ բյուջեի շուրջ բանակցություններում ձեռնոցները հանվում են, Տարածաշրջանների կոմիտեի նախագահ Կատա Տյուտյոն Euractiv-ին ասել է, թե ինչու տարածաշրջանային և համախմբվածության քաղաքականությունը չպետք է դիտարկվի որպես երկրորդական խնդիր։
Տյուտյոն վախենում է, որ Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից բյուջեի կառուցվածքային վերանայումը, որն այժմ հաստատվել է մայրաքաղաքների կողմից, կթուլացնի համախմբվածության քաղաքականությունը, որը նախատեսված է ապահովելու համար, որ աղքատ տարածաշրջանները չմնան հետ։
1.76 տրիլիոն եվրոյի բյուջետային ծրագրի համաձայն՝ համախմբվածությունը, ի վերջո, ազգայնացվում է, մինչդեռ մրցունակությունը դառնում է ամենաթանկ կետը՝ որպես ԵՄ-ի 2028-2034 թվականների ծախսերի ծրագրի հստակ առաջնահերթություն։
«Համախմբվածության քաղաքականությունը բյուջետային առաջարկի մեջ եվրոպական քաղաքականություն չէ», – պնդել է հունգարացի սոցիալիստ Տյուտյոն։ «Եվրոպան ստեղծում է հաղթողներին, անդամ պետություններին մնում է գործ ունենալ պարտվողների հետ՝ ավելի քիչ ռեսուրսներով»։
«Միայն մի պարկ փող»
Նոր կառուցվածքի համաձայն, տարածաշրջանային ֆինանսավորումը կներառվի բարեփոխումների դիմաց ազգային ծրագրերի մեջ, որտեղ բազմաթիվ քաղաքականության ոլորտներ պետք է մրցակցեն միջոցների համար: Վիճահարույց ծրագրերը կկենտրոնացվեն և կբանակցվեն Հանձնաժողովի և մայրաքաղաքների միջև:
«Ազգային ծրարների ներդրումը համախմբման քաղաքականությունը կրճատում է մինչև մի պարկ փող», – ասաց նախագահը, որը 2025 թվականի սկզբից ներկայացնում է եվրոպական տարածաշրջաններն ու տեղական ինքնակառավարման մարմինները՝ հավելելով, որ Հանձնաժողովի կողմից բյուջեի պարզության մասին գովազդվող հայտարարությունը պատասխանատվությունը Բրյուսելից տեղափոխում է մայրաքաղաքներ:
«Բոլոր հակամարտությունները Եվրոպական հանձնաժողովի մակարդակից տեղափոխվում են անդամ պետությունների մակարդակ», – ասաց Տյուտտոն: «Եվրոպական հանձնաժողովը կարող է ասել Բրյուսելից բնակարանային լուծումներ փնտրող խոշոր քաղաքներին կամ կոնկրետ մարտահրավերների առջև կանգնած կղզիներին, որ դիմեն իրենց ազգային կառավարություններին… Հանձնաժողովը կարող է պարզապես ասել. փողը կա, գնացեք ձեր անդամ պետության կառավարությանը»:
Ազգային ծրագրերը, որոնք նոր բյուջեի հիմնական մասն են կազմում, կզբաղեցնեն բյուջեի ամենամեծ մասը՝ 771 միլիարդ եվրոյով: Առաջարկվող նոր բյուջետային ճարտարապետությունը նախատեսում է քաղաքականության բազմաթիվ ոլորտների միավորում «մեգաֆոնդի» մեջ, որը կենտրոնացած կլինի ազգային ծրագրերի շուրջ՝ ծախսերի և միջոցների բաշխման ավելի մեծ ճկունությամբ։
«Մեծ վտանգ կա, որ առաջարկվող ճկունությունը երկարաժամկետ ներդրումային ռեսուրսները վերածի կարճաժամկետ արտակարգ իրավիճակի լուծման», – զգուշացրեց հունգարացի քաղաքական գործիչը։
Գյուղատնտեսությունը և համախմբվածությունը՝ երկու պատմականորեն առանձին բյուջետային տողեր, որոնք միասին կազմում են ամբողջ բյուջեի մոտ երկու երրորդը, նույնպես կմիավորվեն՝ կրճատված ռեսուրսներով, որոնք կկազմեն առաջարկվող բյուջեի կեսից պակաս։
«Մենք տեսնում ենք, որ միասին ավելի շատ ծախսելու ցանկությունը նվազում է», – ասաց Տյուտտոն՝ զգուշացնելով, որ բյուջեի վերաբերյալ պահանջների անընդհատ աճող ցանկը բավարար ֆինանսական հավակնություններով չի բավարարվում։
Չնայած Կիպրոսի վերջին բյուջետային առաջարկը գրեթե անփոփոխ թողեց ազգային ծրագրերը, դա, հավանաբար, կփոխվի ֆինանսապես կոշտ կրճատումներ պահանջող երկրների հետ դժվար բանակցությունների ընթացքում, որոնք պահանջում են կտրուկ կրճատումներ, մասնավորապես՝ համախմբվածության և գյուղատնտեսության ծախսերի վրա։
Աչքերը գնի վրա
Բուդապեշտի նախկին փոխքաղաքապետի համար բյուջեի շուրջ վեճը հաճախ անտեսում է մրցունակության և համախմբվածության միջև սկզբնական գործարքի կարևորագույն մասը։
«Շատերը համախմբվածության քաղաքականությունը չեն համարում միասնական շուկայի հետ կապված երկարաժամկետ ապակենտրոնացված ներդրումային քաղաքականություն, բայց այն այդպես է. այն ծնվել է միասին՝ միասնական շուկան վերականգնելու համար», – ասաց նա։
Նրա կարծիքով, համախմբվածության հիմնադրամները չեն կարող դիտվել պարզապես որպես ավելի հարուստ երկրներից աղքատ երկրներին փոխանցում, այլ որպես լրացուցիչ մեխանիզմ, որը հենվում է ԵՄ պայմանագրերի վրա և օգնում է փոխհատուցել միասնական շուկայի անհավասար բաշխված շահույթը։
«Նրանք, ովքեր զուտ արժեք են ներդրում կատարում բյուջեում, միասնական շուկայի ամենամեծ ստացողներն են», – ասաց հունգարացի քաղաքական գործիչը։ «ԵՄ բյուջեում ներդրված յուրաքանչյուր ցենտը ունի եռակի, չորս, հինգ, վեցապատիկ եկամուտ միասնական շուկայի միջոցով»։
«Զուտ ներդրողների պատմությունը համախմբվածության քաղաքականությունը վերածում է բարեգործական հիմնադրամի», – ասաց Տյուտտոն։ «Այդպես չէ, առանց դրա միասնական շուկան կվերածվեր արդյունահանման մոդելի»։
Բաց մի թողեք
Ավելի խորը եվրոպական ռազմական ինտեգրացիան կարևոր է Ռուսաստանին զսպելու համար
Ո՞վ կղեկավարի ԱՀԿ-ն Թրամփի նահանջից հետո. Լուսանկարներ
Իռլանդիայի խոշոր տեխնոլոգիական նախագահության դիլեման. կանոնների ձևավորում իր հյուրընկալած ընկերությունների համար