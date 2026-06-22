Ջեյմս Բարոուզը՝ սիրված «Ընկերներ» սիթքոմի ռեժիսորը, մահացել է 85 տարեկանում

Ջեյմս Բարոուզը իր կարիերայի ընթացքում արժանացել է 11 «Էմմի» մրցանակի և աշխատել է որպես ռեժիսոր, պրոդյուսեր և սցենարիստ՝ հիթային հեռուստածրագրերի ավելի քան 1000 դրվագներում։
Ամերիկացի ռեժիսոր և հեռուստատեսային ստեղծող Ջեյմս Բարոուզը, որը աշխատել է մի շարք սիրված հեռուստակատակերգությունների վրա, ինչպիսիք են «Ընկերներ»-ը, «Cheers»-ը և «Taxi»-ն, մահացել է 85 տարեկանում։
«Մենք նշում ենք Ջեյմս «Ջիմի» Բարոուզի արտակարգ կյանքը և անսասան ժառանգությունը, ով այսօր խաղաղությամբ մահացավ իր սիրող ընտանիքի շրջապատում», – ասվում է նրա ընտանիքի հայտարարության մեջ։ Բարոուզի մահվան ժամանակը և վայրը չեն հրապարակվել։
Բերոուզը արժանացել է 11 «Էմմի» մրցանակի հեռուստատեսային գերազանցության համար և նկարահանել է հիթային հեռուստածրագրերի ավելի քան 1000 դրվագներ՝ աշխատելով որպես ռեժիսոր, պրոդյուսեր և սցենարիստ։
Նա բազմախաղացող սիթքոմի՝ իրավիճակային կատակերգության հապավումի՝ վաղ նորարարներից մեկն էր, երբ նրա կարիերան սկսվեց 1970-ականներին՝ նկարահանելով «Մերի Թայլեր Մուրի շոուն», «Լավերն և Շիրլի» և «Բոբ Նյուհարթի շոուն» սերիաները։
Նրա առաջին «Էմմին» ստացավ «Տաքսի» ֆիլմի ռեժիսորական աշխատանքի համար, որը Դենի ԴեՎիտոյի, Էնդի Կաուֆմանի և Թոնի Դանզայի մասնակցությամբ նորարարական կատակերգություն էր, որը պատմում էր Նյու Յորքի տաքսի ընկերության կոպիտ և անկայուն անձնակազմի մասին։
Բերոուզը նկարահանել է 236 սերիա և նաև համատեղ ստեղծել է «Cheers» շոուն՝ իր վաղեմի գործընկեր Ջեյմս Բրուքսի հետ, ինչպես նաև դրա սփին-օֆֆը՝ «Ֆրեյզերը»։ Նրա մյուս հիթային սերիաներից են «Մեծ պայթյունի տեսությունը», «Մայք և Մոլլին» և «Երրորդ ժայռը արևից»։
Վերջերս Բերոուզը հազվագյուտ քայլ կատարեց տեսախցիկի առջև և նկարահանվեց «Վերադարձը» սերիալում՝ վերամիավորվելով «Ընկերներ» սերիալի աստղ Լիզա Կուդրոուի հետ՝ մի շոուի համար, որը ծաղրում է Հոլիվուդում սիթքոմի վրա աշխատելու ընթացքում կուլիսներից դուրս կյանքը։
«Ավելի քան հինգ տասնամյակ Բարոուզը հեռուստատեսության պատմության ամենաազդեցիկ և սիրված ռեժիսորներից մեկն էր։ Որպես լեգենդար ռեժիսոր, խորհրդատու և ստեղծագործական ուժ՝ նա օգնել է ձևավորել կատակերգության սերունդներ և անչափելի ուրախություն է բերել աշխարհի հանդիսատեսին», – ասել է նրա ընտանիքը։
Բաց մի թողեք
Հայաստանյայց Առաքելական Եկեղեցին ոչ ռուսամետ է, ոչ արևմտամետ, այլ՝ հայամետ ու հայրենամետ. Լուսանկար
Մահացել է Հրանտ Մարգարյանի կինը. Լուսանկար
Ով է Մունդիալի ամենից գեղեցիկ ֆուտբոլիստը