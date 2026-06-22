Իռլանդիայի խոշոր տեխնոլոգիական նախագահության դիլեման. կանոնների ձևավորում իր հյուրընկալած ընկերությունների համար

Տեխնոլոգիական կարգավորումը մեծ մաս կկազմի Դուբլինի ԵՄ խորհրդում նախագահության ընթացքում, որը սկսվում է հուլիսի 1-ին։
Քանի որ Իռլանդիան պատրաստվում է այս տարվա երկրորդ կեսին փոխզիջումներ կատարել ԵՄ երկրների միջև բարդ տեխնոլոգիական գործերի շուրջ, սենյակում ամենաաղմկոտ, շեփորահարող խնդիրը կլինի երկրի սերտ հարաբերությունները ԱՄՆ տեխնոլոգիական հսկաների հետ։
Աշխարհի 20 առաջատար տեխնոլոգիական ընկերություններից տասնվեցը կենտրոններ են շահագործում Իռլանդիայում, և տեխնոլոգիական ոլորտում աշխատում է ավելի քան 100,000 մարդ։ Իռլանդիայի ֆինանսական վերահսկող մարմինը այս տարվա սկզբին զգուշացրել էր, որ ընդամենը երկու տեխնոլոգիական ընկերություն՝ չնշված, բայց հասկանալի է, որ դրանք Apple-ը և Microsoft-ն են, 2024 թվականին վճարել են Իռլանդիայում կորպորատիվ հարկերի գրեթե 40 տոկոսը, ինչը կազմում է 11 միլիարդ եվրո։
«Լայնորեն ընդունված է, այդ թվում՝ Իռլանդիայի հարկաբյուջետային խորհրդատվական խորհրդի կողմից, որ Իռլանդիան չափազանց կախված է խոշոր տեխնոլոգիական ընկերություններից», – ասել է Եվրախորհրդարանի լիբերալ անդամ Մայքլ ՄաքՆամարան, որը արհեստական ինտելեկտի կանոնները չեղարկելու փաթեթի գլխավոր օրենսդիրն էր և տվյալների և գաղտնիության օրենքների պարզեցման մեկ այլ ծրագրի հիմնական դեմքը։
Նա ասել է, որ «Իռլանդիան պետք է հստակ պատկերացնի Դուբլինում գտնվող խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների կողմից նախագահության ընթացքում սպասվող ճնշումները»։
Հուլիսի 1-ին ԵՄ Խորհրդի նախագահությունը ստանձնելուց հետո Իռլանդիայի անելիքների ցանկը, հավանաբար, կներառի տեխնոլոգիական ինքնիշխանության փաթեթի վրա աշխատանք՝ Եվրոպայի կախվածությունը օտարերկրյա տեխնոլոգիաներից վերացնելու համար. առանձին առաջարկներ, որոնք կարող են ամերիկյան ընկերություններին դուրս մղել եվրոպական արբանյակային եթերից և կարևորագույն մատակարարման շղթաներից. բյուրոկրատիայի կրճատում՝ տեխնոլոգիական կանոնները պարզեցնելու համար. արդյոք և ինչպես արգելել երեխաներին սոցիալական ցանցերից. առցանց աշխարհն ավելի արդար դարձնել սպառողների համար. և հեռահաղորդակցության կանոնների թարմացում։
Նախագահող երկիրը կարող է աննկատելիորեն ազդել Խորհրդի աշխատանքի վրա՝ որոշելով, թե ինչը առաջնահերթություն տալ կամ երկրորդ պլան մղել, բայց ընդհանուր առմամբ ենթադրվում է, որ պետք է հանդես գա որպես այսպես կոչված ազնիվ միջնորդ՝ դիվանագետների միջև ընդհանուր լեզու գտնելու համար։
Իռլանդական ընդդիմադիր «Շին Ֆեյն» կուսակցությունից ձախակողմյան Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Լին Բոյլանն ասել է, որ Իռլանդիայի տնտեսական մոդելը «խորապես կապված է ամերիկյան տեխնոլոգիական կորպորացիաների փոքր թվի հարմարավետության ապահովման հետ», ինչը ստեղծում է «ակնհայտ հակամարտություն» Իռլանդիայի հետ, որը նախագահության ընթացքում զբաղվում է թվային քաղաքականությամբ։
Սակայն Իռլանդիան Բրյուսելում դիվանագետների շրջանում արդար միջնորդի համբավ է ձեռք բերել, այդ թվում՝ Վաշինգտոնի թիրախում գտնվող քաղաքականապես զգայուն տեխնոլոգիական ֆայլերի վրա նախկինում կատարած աշխատանքի համար։ 2013 թվականին Խորհրդում իր վերջին նախագահության ընթացքում Իռլանդիան դիվանագետներին ստիպեց քնել վրաններում՝ ԵՄ տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգի շուրջ բանակցություններին ծախսվող ժամանակը մեծացնելու համար, ինչը գովասանքի արժանացավ այն ժամանակվա արդարադատության հանձնակատար Վիվիան Ռեդինգի կողմից։
ԵՄ դիվանագետներից մեկը POLITICO-ին ասել է, որ Իռլանդիան «շատ արդար» է եղել ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև տվյալների հոսքերի հիմքում ընկած գործող իրավական շրջանակի շուրջ բանակցությունների ժամանակ, մինչդեռ մեկ այլ դիվանագետ երկիրը անվանել է «շատ պրոֆեսիոնալ» թվային ֆայլերի մշակման հարցում: Երկուսին էլ թույլատրվել է անանուն մնալ՝ մեկ այլ երկրի վերաբերյալ իրենց կարծիքը հայտնելու համար։
Իռլանդիան նախկինում քննադատության է ենթարկվել դաշինքի տեխնոլոգիական օրենքների կիրառման հարցում, որոնք նրա իրավասության ներքո են՝ որպես գաղտնիության և լրատվամիջոցների վերահսկող մարմինների՝ Իռլանդիայի տվյալների պաշտպանության հանձնաժողովի և Coimisiún na Meán-ի հյուրընկալող։
Հատկապես DPC-ն քննադատության է ենթարկվել կիրառման հարցում բավականաչափ կոշտ չլինելու և կարգավորող մարմինների և մասնավոր հատվածի միջև պտտվող դռան մեղադրանքների համար: Դուբլինում քաղաքացիական ազատությունների համար Իռլանդիայի ոչ առևտրային խորհուրդը կոչ է արել Իռլանդիային հրաժարվել բոլոր թվային ֆայլերից Խորհրդի նախագահության ընթացքում։
Իռլանդիայի արհեստական բանականության և առևտրի խթանման հարցերով պատասխանատու պետական նախարար Նիամ Սմիթը ասել է, որ համաձայն չէ քննադատների հետ, ովքեր ասում են, որ Իռլանդիան չի լինի ազնիվ միջնորդ, այդ թվում՝ մի շարք առաջարկների հարցում, որոնք նպատակ ունեն Եվրոպային զրկել ամերիկյան տեխնոլոգիաներից կախվածությունից։
«Մենք նախկինում ունեցել ենք բազմաթիվ նախագահություններ, և մենք միշտ լավ ենք կատարել մեր աշխատանքը և այն արել ենք օբյեկտիվորեն։ Դա նման է ցանկացած հանձնաժողովի նախագահ լինելուն. դուք պետք է օբյեկտիվ լինեք, դուք պետք է մարդկանց միավորեք», – ասել է նա։
Ինչ են ուզում խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունները
Տեխնոլոգիական ընկերությունները հստակեցրել են իրենց նախագահության պահանջները անցյալ տարի Իռլանդիայի կառավարության կողմից անցկացված հանրային խորհրդակցության ժամանակ։ Մեծ տեխնոլոգիական լոբբիստական խումբ CCIA Europe-ը կոչ է արել Իռլանդիային «կրկնապատկել» տեխնոլոգիական կանոնների պարզեցումը և «կտրականապես մերժել» ինքնիշխանության կանոնները, որոնք կարող են բացառել օտարերկրյա տեխնոլոգիական ընկերություններին։
Սոցիալական մեդիա հսկա Մետան կոչ է արել Իռլանդիային «առաջատար դիրք զբաղեցնել Եվրոպայի թվային օրակարգի ձևավորման գործում», կոչ անելով Եվրոպայի թվային կանոնների «ամբողջական վերանայման» և «դադարեցնելու» մշակվող նոր թվային կանոնների ներդրումը։ Այնտեղ նաև ասվում էր, որ Իռլանդիան պետք է իր նախագահության ընթացքում առաջնային պլան բերի իր «միակ հարաբերությունները ԱՄՆ-ի հետ»՝ ԵՄ-ԱՄՆ կապերը ամրապնդելու համար։
Թափանցիկության «Կորպորատիվ Եվրոպա» դիտորդական կազմակերպության հետազոտող Բրեմ Վրանկենն ասել է, որ «Մեծ տեխնոլոգիական ընկերությունների առաջնահերթությունները, կարծես, բավականին պարզ են։ Ավելի խիստ և արագ ապակարգավորել և ապահովել, որ ԵՄ շուկան հնարավորինս բաց մնա խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների համար»։
Նա ասել է, որ չնայած ընկերությունները լոբբինգ են անում Խորհրդի նախագահությունը զբաղեցնող ցանկացած երկրի մոտ, «Իռլանդիայի դեպքում նրանք գիտեն, որ ավելի շատ լծակներ ունեն, ուստի կարող են ենթադրել կամ հույս ունենալ, որ ավելի շատ բաներ կանեն»։
Իռլանդիայի պաշտոնյաները երկրի Բրյուսելի ֆորպոստում նշում են այն փաստը, որ կառավարությունը հրապարակել է տեխնոլոգիական ընկերությունների և լոբբիստների կողմից ստացված փաստաթղթերը՝ որպես օրինակ այն բանի, թե ինչպես է այն փորձում թափանցիկ լինել նախագահությանը կենտրոնացած բոլոր կողմերից լոբբինգի հարցում։
Լիբերալ Եվրախորհրդարանի օրենսդիր Բիլլի Քելեհերը, որը կառավարական կոալիցիայի անդամ է Ֆիաննա Ֆեյլ կուսակցությունից, ասել է, որ Իռլանդիան «չպետք է ամաչի հաջողության պատմություն լինելուց»՝ հազարավոր մարդկանց աշխատանքով ապահովող տեխնոլոգիական ոլորտով։ Նա ասել է, որ խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների ներկայությունը Իռլանդիայում «բացարձակապես չի ազդի» թվային ֆայլերի կառավարման վրա։
«Մեր նախորդ նախագահությունները գովասանքի են արժանացել իրենց արդյունավետության և արդյունավորության համար։ Անդամ պետությունները գիտեն, որ մենք միշտ կանենք ճիշտ բանը և ոչ միայն կթվա, թե ազնիվ միջնորդ ենք, այլև մեր աշխատանքը կկատարենք ազնիվ ձևով», – ասաց նա։
Բաց մի թողեք
Ավելի խորը եվրոպական ռազմական ինտեգրացիան կարևոր է Ռուսաստանին զսպելու համար
Համախմբվածությունն ավելին է, քան պարզապես «փողի պարկ», ասում է տարածաշրջանների ղեկավարը. Լուսանկար
Ո՞վ կղեկավարի ԱՀԿ-ն Թրամփի նահանջից հետո. Լուսանկարներ