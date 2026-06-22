Ո՞վ կղեկավարի ԱՀԿ-ն Թրամփի նահանջից հետո. Լուսանկարներ

Հաջորդ գլխավոր տնօրենը կժառանգի մի կազմակերպություն, որը պայքարում է ֆինանսավորման ճգնաժամի դեմ՝ միաժամանակ փորձելով ներդնել նոր համաշխարհային առողջապահական մոդել։
ԺՆԵՎ – Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարի ընտրության մրցավազքը փորձություն է այն բանի, թե ով կձևավորի համաշխարհային առողջապահությունը Ամերիկայի նահանջից հետո՝ Եվրոպան, Ասիայի աճող տերությունները, թե՞ ավելի ու ավելի ազդեցիկ Պարսից ծոցի երկրները։
Երկրները հաջորդ տարի կորոշեն, թե ով պետք է ղեկավարի ԱՀԿ-ն Թեդրոս Ադհանոմ Գեբրեյեսուսի երկրորդ ժամկետի ավարտից հետո՝ 2027 թվականի օգոստոսին, հաղթողին հանձնելով մի գործակալություն, որը վերականգնվում է իր ամենամեծ դոնորի կորստից, բախվում է ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների կոչերի և մեկ այլ համաշխարհային առողջապահական ճգնաժամի աճող սպառնալիքի։
Ըստ կոնվենցիայի, Թեդրոսին, որը Եթովպիայից է, քիչ հավանական է, որ հաջորդի մեկ այլ աֆրիկացի թեկնածու։ Դրանից բացի, դաշտը մնում է բաց։
Եվրոպան, ինչպես սպասվում է, կներկայացնի առնվազն մեկ լուրջ մրցակից, բայց հարուստ երկրներից թեկնածուները կբախվեն Covid-19 համավարակի ընթացքում պատվաստանյութերի անհավասար բաշխման հետ կապված քննության։ Միևնույն ժամանակ, Ասիայից և Պարսից ծոցից հնարավոր թեկնածուները արտացոլում են այդ տարածաշրջանների աճող ֆինանսական և դիվանագիտական ազդեցությունը համաշխարհային առողջապահության վրա։ Չինաստանը, հավանաբար, չի առաջադրի իր սեփական թեկնածուին, սակայն Պեկինի դիվանագիտական ազդեցությունը զարգացող աշխարհում կարող է այն դարձնել վճռորոշ ուժ։
Անորոշությանը գումարվում է նաև Թրամփի վարչակազմի՝ ԱՀԿ-ից դուրս գալը այս տարվա սկզբին։ Նախորդ մրցավազքերից տարբերվելով, երբ ԱՄՆ-ն անհամաչափ ազդեցություն ուներ որպես գործակալության ամենամեծ ֆինանսավորողը, այս մրցավազքը կանցկացվի առանց Վաշինգտոնի պաշտոնապես ներկայության սեղանի շուրջ, չնայած շատ երկրներ դեռ կհետևեն նշաններին, թե ում կարող է նախապատվություն տալ։
Որոշ երկրներ «հավանաբար կքննարկեն ԱՄՆ-ի նախասիրությունները, թե ում են աջակցում, բայց ոչ բոլոր երկրներն են անպայման ցանկանում, որ ԱՄՆ-ն վերադառնա ԱՀԿ», – ասել է Ժնևի Ասպիրանտուրայի ինստիտուտի պրոֆեսոր Սուերի Մունը։
Զրուցել ենք 15 համաշխարհային առողջապահության փորձագետների և պաշտոնյաների հետ, այդ թվում՝ անցյալ ամիս Ժնևում կայացած Առողջապահության համաշխարհային ասամբլեայի պատվիրակների հետ՝ պարզելու համար, թե որ անուններն են շրջանառվում և ինչպես կարող են նրանք զարգանալ։
Ծոցի երկրներ. Աճող ազդեցություն, բայց աջակցության բաժանման ռիսկ
Ամենաշատ քննարկվող հավանական թեկնածուներից երկուսը գալիս են Ծոցից, մի տարածաշրջանից, որի ֆինանսական և դիվանագիտական ազդեցությունը համաշխարհային առողջապահության մեջ զգալիորեն ընդլայնվել է վերջին տասնամյակում։
Սաուդյան Արաբիայի Հանան Բալխին, կարծես, հատկապես լավ դիրքավորված է։ 2024 թվականին ԱՀԿ-ի Արևելյան Միջերկրածովյան գրասենյակի տարածաշրջանային տնօրեն դառնալուց ի վեր նա ձեռք է բերել կարողունակ օպերատորի համբավ, որին համաշխարհային առողջապահության փորձագետներից մեկը բնութագրել է որպես «գերկարողունակ և հավասարակշռված»։ Նա դարձել է կազմակերպության ամենաակնառու առաջնորդներից մեկը Ղազայի և Իրանի հակամարտությունների ժամանակ՝ կոչ անելով հրադադարի և զգուշացնելով միջուկային աղետի մասին, եթե հակամարտությունը շարունակի սրվել։
Նրա կապերը ԱՄՆ-ում (նա մանկության մի մասն անցկացրել է Ամերիկայում և մարզվել է Մասաչուսեթսի և Օհայոյի հիվանդանոցներում) և Ռիադի դաշինքը Վաշինգտոնի հետ կարող են նրան գրավիչ դարձնել այն երկրների համար, որոնք հույս ունեն, որ ԱՀԿ-ն, ի վերջո, կվերականգնի հարաբերությունները Ամերիկայի հետ։
Բալխին համատեղում է հանրային առողջապահության բարձր մակարդակի փորձը (նա նաև ղեկավարել է Պարսից ծոցի վարակների վերահսկման կենտրոնը) ԱՀԿ բարձրաստիճան պաշտոնյայի հեղինակության հետ։ Նրա ռեզյումեն նրան դարձնում է Պարսից ծոցի տարածաշրջանի հարևան երկրների աջակցությունն ապահովելու ակնհայտ թեկնածու, բայց նա բախվում է մրցակիցի՝ ի դեմս Կատարի նախկին առողջապահության նախարար Հանան Մոհամեդ Ալ Քուվարիի։
Ղեկավարելով Կատարի ամենամեծ առողջապահական ծառայությունը և Forbes-ի կողմից տարածաշրջանի ութերորդ ամենաազդեցիկ գործարար կին անվանվելով, նա կարող է գրավիչ լինել այն երկրների համար, որոնք փնտրում են նոր դեմք, հատկապես՝ մենեջերի, այլ ոչ թե ԱՀԿ-ի ներքին ներկայացուցչի։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Արևելյան Միջերկրածովյան տարածաշրջանի տարածաշրջանային տնօրեն Հանան Բալխին ելույթ է ունենում Ռիադում 2025 թվականի ապրիլի 20-ին տված հարցազրույցի ժամանակ։ | Ֆայեզ Նուրելդին/AFP via Getty Images
Վերջիվերջո, երկու թեկնածուների ճակատագիրը կախված կլինի ինչպես Պարսից ծոցի կառավարությունների միջև դիվանագիտական բանակցություններից, այնպես էլ նրանց անհատական լիազորություններից։
Պակիստան. պատվաստանյութերի դիվանագետը
Սանիա Նիշտարը մտնում է զրույցի մեջ՝ ենթադրաբար ամենաուժեղ գլոբալ առողջապահական պրոֆիլով, որի մասին խոսվում էր թեկնածուների շրջանում։
2017 թվականին Թեդրոսին անհաջող մարտահրավեր նետելուց հետո, նա այժմ ղեկավարում է Gavi-ն՝ պատվաստանյութերի դաշինքը՝ պետական-մասնավոր գործընկերություն, որը համակարգում է պատվաստանյութերի ֆինանսավորումը ցածր և միջին եկամուտ ունեցող երկրներում՝ նրան դնելով համաշխարհային առողջապահության ֆինանսավորման վերաբերյալ ամենաքաղաքականապես զգայուն բանավեճերի կենտրոնում։
Նիշտարն արդեն ստիպված է եղել կողմնորոշվել Թրամփի վարչակազմի հետ հարաբերություններում, քանի որ այն խախտել էր համաշխարհային առողջապահության ոլորտում գերիշխող նորմերը: ԱՄՆ-ի ճնշմանը բախվելով թիմերոզալ պարունակող ներարկումների հետ, որը լայնորեն համարվում է անվտանգ, բայց պատվաստանյութերի նկատմամբ սկեպտիկների կողմից անվստահելի է, նա խուսափել է անմիջական բախումից՝ շարունակելով պաշտպանել պատվաստման ծրագրերը։
Միևնույն ժամանակ, նա հրապարակավ զգուշացրել է ԱՄՆ օգնության կրճատումների հետևանքների մասին, որոնք, հավանաբար, կհանգեցնեն «տասնյակ հազարավոր երեխաների կյանքի կորստի» գնին՝ արտացոլելով այն հավասարակշռության գործը, որի առջև կկանգնի ԱՀԿ-ի ցանկացած ապագա ղեկավար։
Նրա փորձը դոնորների, կառավարությունների և բարեգործական կազմակերպությունների հետ հարաբերությունների կառավարման գործում կարող է գրավիչ լինել այն ժամանակ, երբ ԱՀԿ-ն բախվում է լուրջ ֆինանսական ճնշման: Սակայն նա գտնվում է գերծանրաբեռնված դաշտում: Պակիստանը և Պարսից ծոցի երկրները գտնվում են նույն ԱՀԿ տարածաշրջանում, որտեղ մրցակցությունը թեժ է։
Ինդոնեզիա. Ասիական դարի թեկնածո՞ւ
Այս տարի Առողջապահության համաշխարհային ասամբլեայի ժամանակ ոչ մի անուն այնքան աղմուկ չի բարձրացրել, որքան Ինդոնեզիայի առողջապահության նախարար Բուդի Գունադի Սադիկինը։
Տպավորիչ հռետոր լինելով՝ նա կարող է ունենալ այն անհատականությունը, որը կարող է օգտագործել Հարավարևելյան Ասիայի համար հարմար պահը։ Բուդին «շատ իմաստ ունի», – ասաց Լուիս Պիզարոն, «Դեղեր անտեսված հիվանդությունների համար» նախաձեռնության գործադիր տնօրենը: «Գլոբալ առողջապահության ծանրության կենտրոնը, անկասկած, կտեղափոխվի Ասիա»:
Առողջապահության համաշխարհային ասամբլեայում Բուդին բազմաթիվ կողմնակի միջոցառումներով բազմիցս հանդես եկավ՝ բազմիցս պաշտպանելով համերաշխությունը և տեխնոլոգիաների փոխանակումը, ուղերձներ, որոնք ուժեղ արձագանք են գտնում աշխարհի զարգացող երկրներում: Նա ասաց, որ ցանկանում է, որ Ինդոնեզիայի պետական «Բիո Ֆարմա» ընկերությունը պատվաստանյութերի տեխնոլոգիաները «հնարավորինս արագ» տրամադրի:
Ինդոնեզիայի դերը որպես գլոբալ առողջապահական կենտրոն ամրապնդում է այն փաստարկը, որ ԱՀԿ-ի հաջորդ ղեկավարը կարող է գալ Հարավարևելյան Ասիայից: Սակայն նրա ամենամեծ խոցելիությունը առողջապահական քաղաքականության ոլորտում նրա համեմատաբար սահմանափակ փորձն է:
Նախկին բանկիր լինելով՝ նա ոլորտ է մտել միայն 2020 թվականին: Չնայած Թեդրոսը ցույց տվեց, որ բժշկական աստիճանը պարտադիր չէ աշխատանքի համար, որոշ անդամ պետություններ կարող են դեռևս նախընտրել հանրային առողջապահության ոլորտում ավելի երկար աշխատանքային փորձ ունեցող թեկնածուներին:
Ինդոնեզիայի առողջապահության նախարար Բուդի Գունադի Սադիկինը, կենտրոնում, խոսում է մարդկանց հետ Սուրաբայայի համայնքային առողջապահական կենտրոնում 2025 թվականի փետրվարի 10-ին: | Ջունի Քրիսվանտո/AFP via Getty Images
Ինդոնեզիան տարածաշրջանի միակ երկիրը չէ, որը կարող է ուժեղ թեկնածու առաջարկել: Տարածաշրջանային դիվանագետները ավելի ու ավելի են սպասում, որ Թաիլանդը, որը ևս մեկ տարածաշրջանային ծանրքաշային է, կառաջարկի անուն:
Եվրոպա. Փորձ ընդդեմ քաղաքական բեռի
Թղթի վրա Եվրոպան ունի ուժեղ հավակնություններ. 1998 թվականից ի վեր ոչ մի եվրոպացի չի ընտրվել ԱՀԿ-ի գլխավոր տնօրեն:
Գործնականում տարածաշրջանը բախվում է քաղաքական դժվարությունների:
Շատ զարգացող երկրներ շարունակում են հիասթափված մնալ համավարակի շուրջ երկարատև բանակցություններից, որոնք, նրանց կարծիքով, կստեղծեին ավելի արդար համաշխարհային առողջապահական համակարգ, քան այն, որը նրանց հետ էր թողել պատվաստանյութերի հերթում Covid-19 համավարակի ժամանակ:
Եվրոպայի դիմադրությունը դեղերի և պատվաստանյութերի համատեղ օգտագործման վերաբերյալ ցածր եկամուտ ունեցող երկրների պահանջներին բանակցությունների ընթացքում և դեղագործական ոլորտի նկատմամբ նրա կոշտ աջակցությունը կարող են դժվարացնել եվրոպացի թեկնածուի համար լայն կոալիցիա կառուցելը Աֆրիկայում, Ասիայում և Լատինական Ամերիկայում: Եվրոպական հանձնաժողովը պնդում է, որ լիովին հավատարիմ է համաձայնագրին:
Գերմանական անունները հաճախ են հիշատակվում որպես հնարավոր թեկնածուներ: Անգելա Մերկելի օգնական Հելգե Բրաունի դիրքորոշումը, կարծես, ամենահավանականն է, սակայն նրա դիրքորոշումը համավարակի ժամանակ սահմանների փակման վերաբերյալ, հավանաբար, կքննարկվի։ Առողջապահության նախկին նախարար Կարլ Լաուտերբախը չի համարվում առաջատար թեկնածու՝ կառավարությունում ժողովրդականության պակասի պատճառով։
Այնուամենայնիվ, Գերմանիայի՝ որպես ԱՀԿ-ի խոշորագույն դոնորներից մեկի շարունակական կարգավիճակը որոշակի ազդեցություն է ապահովում։
Եվրոպական ամենաուժեղ հեռանկարը լայնորեն համարվում է Հանս Կլյուգեն՝ բելգիացի բժիշկը, որը ղեկավարում է ԱՀԿ-ի Եվրոպայի գրասենյակը։ Կլյուգեն համատեղում է ԱՀԿ-ում իր մեծ փորձը կոնսենսուսի կառուցման համբավի հետ և արդեն իսկ վայելում է կազմակերպության ներսում ուժեղ աջակցություն։ «Չեմ կատակում», – պատասխանեց նա, երբ տեղեկացրեց, որ իր անունը բազմիցս հիշատակվել է քննարկումներում։
Մեկ այլ թեկնածու է Ջերեմի Ֆարարը՝ ԱՀԿ-ի գլխավոր տնօրենի օգնականը և նախկին գլխավոր գիտնականը։ Հարգանքով լի վարակիչ հիվանդությունների մասնագետ, ով ունի Ասիայի և համաշխարհային առողջապահության հետազոտությունների մեծ փորձ, Ֆարարը, հավանաբար, կգրավի այն երկրներին, որոնք փնտրում են տեխնիկապես ուժեղ առաջնորդ և արդարության ու ապացույցների վրա հիմնված քաղաքականության ձայնային պաշտպան։ Այնուամենայնիվ, նա ասաց, որ «մտադրություն չունի» առաջադրվել բարձրագույն պաշտոնի համար։
Ե՛վ Կլուգեի (և՛ Ֆարարի) համար ամենամեծ խոչընդոտը քաղաքական է, այլ ոչ թե մասնագիտական։ Նույնիսկ եթե շատ երկրներ նրանց որակավորված են համարում, ոմանք կարող են եզրակացնել, որ սա Եվրոպայի պահը չէ։
Բաց մի թողեք
Ավելի խորը եվրոպական ռազմական ինտեգրացիան կարևոր է Ռուսաստանին զսպելու համար
Համախմբվածությունն ավելին է, քան պարզապես «փողի պարկ», ասում է տարածաշրջանների ղեկավարը. Լուսանկար
Իռլանդիայի խոշոր տեխնոլոգիական նախագահության դիլեման. կանոնների ձևավորում իր հյուրընկալած ընկերությունների համար