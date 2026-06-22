Լեհաստանի և Ուկրաինայի միջև մեդալների շուրջ վեճը սրվում է

Այն բանից հետո, երբ Լեհաստանի նախագահը զրկեց իր ուկրաինացի գործընկերոջը երկրի բարձրագույն պետական պարգևից, ուկրաինացի ներկա և նախկին պաշտոնյաները հրաժարվում են իրենց պարգևներից։
Ուկրաինացի ներկա և նախկին պաշտոնյաները պետք է վերադարձնեն Լեհաստանի կողմից իրենց շնորհված պարգևները, այն բանից հետո, երբ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին զրկվեց երկրի բարձրագույն պետական պարգևից։
Կիևի և Վարշավայի միջև լարվածությունը սրվել է այն բանից հետո, երբ Զելենսկին զորամասը անվանակոչեց Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վիճահարույց Ուկրաինական ապստամբական բանակի (UPA) անունով։
Ի պատասխան այս քայլի, Լեհաստանի ծայրահեղ աջ նախագահ Կարոլ Նավրոցկին հայտարարեց, որ Զելենսկիին զրկում է Սպիտակ Արծվի շքանշանից։
Շաբաթ օրը Զելենսկին հայտարարեց, որ շքանշանը հետ է ուղարկել Լեհաստան՝ սոցիալական ցանցերում տեղադրելով լուսանկար, որտեղ երևում է, թե ինչպես է այն փաթեթավորված՝ պատրաստ առաքման։
«Մենք կարծում էինք, որ 2023 թվականին շնորհված Սպիտակ Արծվի շքանշանը նախատեսված էր ուկրաինացի ժողովրդի և մեր բանակի համար», – գրել է նա՝ հավելելով, որ Ուկրաինան «երախտապարտ է լեհ ժողովրդին իրենց աջակցության և համագործակցության համար»։
Դաշինքում ճեղքեր կա՞ն։
Նավրոցկին պնդել է, որ որոշումը «ուղղված չէ ուկրաինացի ժողովրդի դեմ» և որ Լեհաստանը կշարունակի աջակցել Ուկրաինային։
Այնուամենայնիվ, Ուկրաինայում շատերը Նավրոցկիի քայլը համարեցին հարձակում։
Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան առաջինն արձագանքեց՝ հայտարարելով, որ կվերադարձնի Լեհաստանի Հանրապետության Արժանիքի շքանշանի աստղով հրամանատարի խաչը, որը նա ստացել էր 2022 թվականին։
Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Կիրիլո Բուդանովը և Լեհաստանում Ուկրաինայի դեսպան Վասիլ Բոդնարը հետևեցին օրինակին՝ հրաժարվելով իրենց Լեհաստանի Հանրապետության Արժանիքի շքանշանի սպայական խաչերից։
Անկախ Ուկրաինայի երկրորդ, երրորդ և հինգերորդ նախագահները՝ Լեոնիդ Կուչման (1994–2004), Վիկտոր Յուշչենկոն (2005–2010) և Պետրո Պորոշենկոն (2014–2019), նույնպես հայտարարեցին, որ հրաժարվում են իրենց «Սպիտակ արծվի շքանշանից»։
Պորոշենկոն հստակեցրեց, որ ինքը որոշում է կայացրել՝ ի պատասխան Լեհաստանի նախագահի քայլի, բայց որ այն ոչ մի կերպ ուղղված չէ լեհ ժողովրդի դեմ։
Յուշչենկոն նաև ընդգծեց, որ ինքը համերաշխություն է ցուցաբերում Զելենսկու և ուկրաինական բանակի հետ՝ միաժամանակ Նավրոցկիի որոշումը անվանելով «անպատասխանատու»։
Ինչպե՞ս սկսվեց ճգնաժամը։
Մայիսի 27-ին Վլադիմիր Զելենսկին ստորագրեց հրամանագիր, որով Ուկրաինայի հատուկ գործողությունների ուժերի «Հյուսիս» անկախ հատուկ գործողությունների կենտրոնը անվանեց «ՈւԿՀ հերոսներ»։
Նա ասաց, որ որոշումը կայացրել է «ազգային բանակի պատմական ավանդույթները վերականգնելու և Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության և անկախության պաշտպանության գործում նշանակված առաքելությունների օրինակելի կատարման նպատակով»։
Ուկրաինական ապստամբական բանակը (ՈւԱԲ) ուկրաինական պարտիզանական ուժ էր, որը ձևավորվել էր 1942 թվականի հոկտեմբերին Վոլհինիայում, Ուկրաինայի հյուսիս-արևմուտքում, որպես Ստեպան Բանդերայի գլխավորած ուլտրաազգայնական շարժման՝ Ուկրաինացի ազգայնականների կազմակերպության (ՈՒԱԲ-Բ) ռազմական թև։
Գերմանական բանակի և խորհրդային ուժերի դեմ պայքարելիս կազմակերպությունը Վոլհինիայում իրականացրել է լեհական բնակչության կոտորածներ։
Որոշումը հատկապես վատ է ընդունվել Լեհաստանում, և Նավրոցկին ասել է, որ այդ քայլի մասին իմացել է «մեծ տխրությամբ»։
«Ազգերի միջև հարաբերություններ կառուցելը այսպես չէ», – ասել է նա ուրբաթ օրը՝ հավելելով, որ ՈւԱԲ-ի գովաբանումը ռուսական քարոզչությանը «շատ թթվածին է տալիս ապատեղեկատվության համար»։
Լեհաստանի նախագահը շաբաթ օրը կրկնապատկեց իր որոշումը՝ արդարացնելով Զելենսկիից «Սպիտակ արծվի» շքանշանը հետ վերցնելու որոշումը՝ ասելով, որ իր գործողությունները գերազանցել են սահմանը։
Ոմանք պնդում են, որ հարաբերությունների խզումից միայն Ռուսաստանն է շահելու։
Լեհաստանը Ուկրաինայի հիմնական դաշնակիցներից մեկն է եղել 2022 թվականի փետրվարին Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժման սկզբից ի վեր՝ ընդունելով հարյուր հազարավոր փախստականների և ծառայելով որպես Կիև ուղղվող արևմտյան օգնության լոգիստիկ կենտրոն։
Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին ասել է, որ համոզված է, որ պատմական համատեքստը հաշվի առնելով՝ միայն Ռուսաստանը կարող է օգուտ քաղել լեհ-ուկրաինական վեճից։
Սիկորսկին կիսվել է «Օնետ» թերթի լրագրող և սյունակագիր Վիտոլդ Յուրաշի մեկնաբանությամբ, որը պնդում էր, որ Վլադիմիր Զելենսկիին «Սպիտակ արծվի» շքանշանից զրկելով՝ Նավրոցկին իսկապես բարոյական հաղթանակ է տարել, բայց նաև պարտություն է կրել, և դրա հետ մեկտեղ՝ նաև Լեհաստանն ամբողջությամբ։
Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը, որի կառավարությունը հակասում է Նավրոցկիին, քննադատեց Զելենսկու որոշումը՝ միաժամանակ ընդգծելով, որ Ուկրաինայի առաջնորդը վստահեցրել է իրեն, որ չի մտադրվել վիրավորել լեհերին: Նա կոչ արեց երկու ազգերին չկորցնել իրենց համերաշխությունը և թույլ չտալ, որ «պատմությունը կործանի մեր ապագան»:
Իր հերթին, Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան, որն ավելի վաղ Լեհաստանի նախագահի որոշումը որակել էր որպես «ռազմավարական սխալ… որից միայն Ռուսաստանը կշահի», երախտագիտություն հայտնեց այն լեհերին, ովքեր չեն աջակցում Ուկրաինայի հետ լարվածության սրմանը:
«Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել յուրաքանչյուր լեհի, ով հստակ արտահայտել է իր դիրքորոշումը Ուկրաինայի հետ լարվածության սրման դեմ: Մենք նույն մոտեցման համոզված կողմնակիցներն ենք», – գրել է նա X-ում:
«Մենք իմաստուն ազգեր ենք, որոնք միշտ կարողանում են ելք գտնել դժվար իրավիճակից: Մեզ կապված է դժվար պատմությունը, համատեղ ապագան և մեր դարավոր թշնամու՝ Մոսկվայի սպառնալիքը», – հավելել է նա:
Ռուս պաշտոնյաները, որոնք բազմիցս Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը ներկայացրել են որպես Մոսկվայի ներխուժումը արդարացնելու միջոց՝ պնդելով, որ դա Ուկրաինայում «նեոնացիստների» դեմ պայքար է, ողջունել են Նավրոցկիի որոշումը։
«Լեհաստանի նախագահը վերջապես զրկեց (Զելենսկիին) Սպիտակ Արծվի շքանշանից», – ասել է Ռուսաստանի նախկին նախագահ, այժմ Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի արևելքում իրականացված հարվածների հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, վիրավորվել՝ 22 մարդ
Ղազախստանը և Եվրամիությունը. ռազմավարական գործընկերության հաջորդ գլխի կառուցումը
Մենք երբեք չենք հրաժարվի ուրանի հարստացման իրավունքից. Իրանի նախագահ