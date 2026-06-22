Ղազախստանը և Եվրամիությունը. ռազմավարական գործընկերության հաջորդ գլխի կառուցումը

Ղազախստանի և ԵՄ-ի միջև գործընկերությունն այսօր ավելի կարևոր է, քան երբևէ, գրում է Ղազախստանի Հանրապետության նախագահ Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաևը Euronews-ի համար հրապարակված հոդվածում՝ նշելով ռազմավարական գործընկերության հաջորդ գլուխը կառուցելու երեք հիմնական ռազմավարական նպատակներ։
2015 թվականի ընդլայնված գործընկերության և համագործակցության համաձայնագրից (EPCA) տասը տարի անց ԵՄ-ն այսօր Ղազախստանի ամենամեծ առևտրային և ներդրումային գործընկերն է։
Հազարավոր եվրոպական ընկերություններ հաջողությամբ գործում են մեր երկրում՝ շահույթ և օգուտներ բերելով Եվրոպային, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նրանք օգնում են արդիականացնել և դիվերսիֆիկացնել մեր տնտեսությունը։
Սա մեծ նվաճում էր և մնում է։ Բայց արդյո՞ք դա բավարար է արագ փոփոխվող աշխարհում։ Կարծում եմ՝ ոչ։
Ես վերադառնում եմ Բրյուսել բաց մոտիվացիայով և հստակ համոզմամբ. Ղազախստանի և Եվրամիության միջև գործընկերությունն այսօր ավելի կարևոր է, քան երբևէ։ Եվ այդ պատճառով այն պետք է ամրապնդվի։
Ղազախստան-ԵՄ համագործակցություն. Երկու գործընկերների համար երեք հիմնական ռազմավարական նպատակներ:
Մասնավորապես, Ղազախստան-ԵՄ համագործակցության հաջորդ գլուխը պետք է ուղղված լինի երկու գործընկերների համար երեք հիմնական ռազմավարական նպատակների՝ 1) դիմադրողականության ամրապնդում, 2) բոլոր տեսակի կապի ընդլայնում և 3) քաղաքացիների համար նոր հնարավորությունների ստեղծում։
Սա անհրաժեշտ է, քանի որ նախկին աշխարհաքաղաքական ենթադրությունները այլևս ուժի մեջ չեն։ Աշխարհագրությունը և ուժը վերադառնում են։
Վերածնված մրցակցությունը արագորեն վերաձևավորում է առևտուրը, տեխնոլոգիաները և ներդրումային հոսքերը։ Համաշխարհային մատակարարման շղթաները նոր խոցելի են։ Առևտրային և տնտեսական փոխկախվածությունն այժմ դառնում է ազգային անվտանգության զոհ։
Ինչպես Եվրոպան լավ գիտի, նման հանգամանքներում երկրները կարող են կամ նահանջել մրցակից դաշինքների մեջ, կամ կառուցել փոխադարձ հարգանքի և ընդհանուր շահերի վրա հիմնված նոր գործընկերություններ։
Ղազախստանը նույնպես գիտի սա. մեր աշխարհագրությունը մեզ դնում է մայրցամաքների խաչմերուկում. մեր արտաքին քաղաքականությունը ձգտում է կապել դրանք։
Ղազախստանի կապող դերը ավելի ու ավելի է աջակցվում տնտեսական ուժի կողմից
Այս կապող դերը ավելի ու ավելի է աջակցվում տնտեսական ուժի կողմից։ 2025 թվականին Ղազախստանի տնտեսությունը աճել է 6.5%-ով, ՀՆԱ-ն հասել է 306 միլիարդ դոլարի։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) համաշխարհային տնտեսական հեռանկարի համաձայն՝ կանխատեսվում է, որ 2026 թվականին այն կգերազանցի 360 միլիարդ դոլարը։ Ավելի մեծ և դինամիկ Ղազախստանը նշանակում է Եվրոպայի համար ավելի ուժեղ գործընկեր՝ Եվրասիայի սրտում։
Յուրաքանչյուր ճանապարհորդ հասկանում է, որ որքան անորոշ է ճանապարհորդությունը, այնքան մեծ է հուսալի ուղեկիցների արժեքը։
Քանի որ մեր աշխարհն ավելի անորոշ է դառնում, Ղազախստանն ու Եվրոպան արդեն իսկ ուղեկիցներ են։ Միջազգային համագործակցության նկատմամբ մեր հավասարակշռված, պրագմատիկ և կառուցողական մոտեցումը մնում է։
Մենք դեռևս հավատարիմ ենք Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Կանոնադրությանը։ Մենք շարունակում ենք առաջնահերթություն տալ երկխոսությանը և հակամարտությունների խաղաղ կարգավորմանը։ Մենք միշտ չէ, որ համաձայն ենք, բայց ճանաչում ենք միմյանց։
«Էներգետիկ անվտանգությունը մեր փոխադարձ վստահության հստակ օրինակ է»։
Փոխկախվածությունը ստեղծում է դիմադրողականություն։ Նայեք էներգիային, որտեղ հուսալիությունը արագորեն աճել է ռազմավարական կարևորությամբ։ Ղազախստանն այժմ մատակարարում է ԵՄ նավթի և նավթամթերքի ներմուծման գրեթե 13%-ը և բնական ուրանի 16%-ը։
Էներգետիկ անվտանգությունը մեր փոխադարձ վստահության, դիմադրողականության աճի և ավելի անկայուն աշխարհում արդյունքներ ցույց տալու կարողության հստակ օրինակ է։
Ինչո՞ւ նույնը չանել գյուղատնտեսության մեջ։ Սննդի անվտանգությունը համաշխարհային մասշտաբով աճող ռազմավարական մտահոգություն է։ Ղազախստանը աշխարհի խոշորագույն հացահատիկ արտադրողներից և արտահանողներից մեկն է՝ եվրոպական շուկաների համար մեծ ներուժով, որոնք պետք է դիվերսիֆիկացվեն։
Միաժամանակ, եվրոպական գիտելիքները, տեխնոլոգիաները և ներդրումները կարող են աջակցել մեր երկրում ավելի խորը վերամշակմանը և ավելի բարձր արժեք ավելացնող գյուղատնտեսական արտադրությանը։
Նմանապես, կայուն աճի համաշխարհային տնտեսական անցումը կպահանջի աննախադեպ ներգրավվածություն։ Կարևորագույն հումքները, վերականգնվող տեխնոլոգիաները, էներգաարդյունավետությունը և նոր արդյունաբերական էկոհամակարգերը արագորեն ձևավորում են ապագա մրցունակությունը։
Այստեղ ևս Ղազախստանը կարող է զգալի ռեսուրսներ և արդյունաբերական ներուժ բերել սեղանին, եթե Եվրոպան դիմավորի նրան փորձագիտությամբ, տեխնոլոգիաներով և ներդրումներով։ Մեր երկու տնտեսություններն էլ կաճեն, երկուսն էլ ավելի դիմացկուն կլինեն։
Անվտանգ և արդյունավետ տրանսպորտային ուղիներ՝ ռազմավարական զարկերակներ
Մեր առաջին տասնամյակի վրա հիմնվելով՝ ժամանակը չէ՞ մեր տնտեսական հարաբերությունները զարգացնել ավանդական ապրանքների արդյունահանման և ներդրումների մոդելից դեպի գործընկերություն, որը արժեք է ստեղծում յուրաքանչյուր փուլում՝ առաջադեմ վերամշակման, տեխնոլոգիաների փոխանցման, հետազոտական գործընկերությունների և համատեղ ձեռնարկությունների միջոցով։
Նայեք կապակցվածությանը։ Ղազախստանում մենք հասկանում ենք, որ անվտանգ և արդյունավետ տրանսպորտային ուղիները, ինչպիսին է Մետաքսի ճանապարհը, միշտ էլ ռազմավարական զարկերակներ են եղել։
Ահա թե ինչու մենք զարգացնում ենք Եվրոպայի և Ասիայի միջև Միջին միջանցքը, որը բնականաբար համապատասխանում է ԵՄ-ի «Գլոբալ դարպաս» ռազմավարությանը։
Սակայն կապը նշանակում է ավելին, քան պարզապես ապրանքների սահմաններից այն կողմ արագ տեղափոխումը։ Միջին միջանցքն ավելի լավ է հասկանալ որպես զարգացող համակարգի հիմք, որը կապում է Եվրոպայի շուկաներն ու տնտեսական շարժիչները Կենտրոնական Ասիայի ռեսուրսների, զարգացող արդյունաբերական բազայի և լոգիստիկ ներուժի հետ։
Իսկական կապը՝ պատկերացրեք հնության ջրանցքները, ծովային ուղիները և մայրուղիները, միշտ արժեք է ստեղծել հնարավորությունների միջոցով։ Այն ինտեգրում է շուկաները, խթանում ներդրումները, աջակցում է ձեռներեցությանը և ավելի է մոտեցնում հասարակություններին։ Այն օգտագործում է աշխարհագրությունը արտադրողականության համար։
Արհեստական բանականություն, թվային կառավարում, նորարարական էկոհամակարգեր և վստահելի տեխնոլոգիաներ
Ահա թե ինչու մեր գործընկերությունը պետք է այժմ ներառի նաև այն տեխնոլոգիաները, որոնք կապահովեն ապագա բարգավաճում։ Արհեստական բանականությունը, թվային կառավարումը, նորարարական էկոհամակարգերը և վստահելի տեխնոլոգիաները արագորեն կենտրոնական դեր են խաղում տնտեսական մրցունակության և ազգային դիմադրողականության մեջ։
Ղազախստանը հավակնոտ նպատակներ է դրել՝ դառնալու ավելի թվային պետություն՝ հանրային ծառայությունները թվայնացնելու, տվյալների վրա հիմնված կառավարումը զարգացնելու և արհեստական բանականության մեջ ներդրումներ կատարելու միջոցով։
Մենք հանձնառու ենք շարունակել մեր սերտ համագործակցությունը եվրոպական տեխնոլոգիական ընկերությունների հետ՝ ապահովելու համար, որ տեխնոլոգիական առաջընթացը մնա ներառական, անվտանգ և մարդակենտրոն։
Առաջին հերթին, իսկապես ռազմավարական գործընկերությունը պետք է շոշափելիորեն օգուտ բերի քաղաքացիներին։ Վիզային համակարգի հարցում զգալի առաջընթաց է գրանցվում, որը հնարավորություն կտա ավելի մեծ և հեշտ ճանապարհորդել և գործնական տարբերություն կստեղծի ուսանողների, հետազոտողների, ձեռնարկատերերի և բոլոր կողմերի ընտանիքների համար։
Բարձրացրեք կրթության, գիտության և նորարարության չափանիշը
Մենք պետք է նաև կրկին բարձրացնենք կրթության, գիտության և նորարարության չափանիշը։ Ղազախստանի մասնակցությունը Erasmus+ և Horizon Europe ծրագրերին արդեն իսկ ցույց է տալիս հնարավորության մասշտաբները։ Մեզ անհրաժեշտ է ավելի շատ ակադեմիական շարժունակություն և համագործակցություն, ավելի շատ համատեղ նորարարություն և ավելի շատ ուղիներ երիտասարդների համար։
Ժամանակը կանգ չի առնում մեզանից ոչ մեկի համար։ Ղազախստանը մտնում է ԵՄ գործընկերության հաջորդ տասնամյակը՝ որպես վերածննդի մեջ գտնվող ազգ, որը հավատում է, որ դիմադրողականությունը սկսվում է տնից։
Մեր նոր սահմանադրությունը անկախությունից ի վեր առաջին խոշոր վերագործարկումն է։ Այն արտացոլում է մեր հաջորդ սերնդի ձգտումները՝ ապրելու արդար և արդար երկրում, որը հիմնված է օրենքի և կարգուկանոնի վրա, հիմնված մարդու հիմնարար իրավունքների և ազատությունների անսասան հարգանքի և պաշտպանության վրա։
Այն նաև ամրապնդում է համապարփակ քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումների մի շարք, որոնք ուղղված են հանրային հաշվետվողականության ամրապնդմանը և ինստիտուտների արդյունավետության բարձրացմանը՝ «Ուժեղ նախագահ, ազդեցիկ խորհրդարան և հաշվետու կառավարություն» բանաձևի ներքո։
Մենք ցանկանում ենք, որ մեր գործընկերներն ու ներդրողները Ղազախստանում գտնեն նոր շուկաներ, բայց նաև կայուն կանոններ և կանխատեսելի, արդար և թափանցիկ տնտեսական կառավարում։
Վերջին տասնամյակը մեզ վստահություն է տվել, որ մենք կարող ենք հաջողությամբ համագործակցել։ Երբ նայում ենք հաջորդ տասնամյակին, կարծում եմ, որ մեր գործընկերությունը պետք է նշանակալի արդյունքներ տա։
Լավ լուրն այն է, որ Եվրոպան և Ղազախստանն արդեն ունեն իրենց գործընկերությունը բարելավելու գործիքների և ներդրումների մեծ մասը։ Միասին մենք կներդնենք մնացածը։
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի արևելքում իրականացված հարվածների հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, վիրավորվել՝ 22 մարդ
Լեհաստանի և Ուկրաինայի միջև մեդալների շուրջ վեճը սրվում է
Մենք երբեք չենք հրաժարվի ուրանի հարստացման իրավունքից. Իրանի նախագահ