Եվրոպայում շոգի ալիք. Այս երկրները կարմիր շոգի մասին նախազգուշացումներ են տվել մայրցամաքի շոգի պատճառով

Ճանապարհորդները պետք է տեղյակ լինեն, որ Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, Իտալիայում, Շվեյցարիայում, Լյուքսեմբուրգում և Մեծ Բրիտանիայում հրապարակվել են բարձր մակարդակի տեղեկագրեր։
Արևմտյան Եվրոպայի մի քանի երկրներ կարմիր շոգի մասին նախազգուշացումներ են տվել, քանի որ մայրցամաքը բախվում է ռեկորդային 40°C-ից բարձր ջերմաստիճանի։
Ֆրանսիան ամենաշատ տուժած երկրներից մեկն է, որտեղ երկուշաբթի օրը գրանցվել է երրորդ ամենատաք օրը, երբ երկրի միջին ջերմաստիճանը հասել է 29.2°C-ի։
Météo-France-ի տվյալներով՝ երկրի 20%-ը գերազանցել է 40°C շեմը։ Առավելագույն ջերմաստիճանը, կանխատեսումների համաձայն, կշարունակվի առնվազն մինչև հինգշաբթի։
Փարիզում այգիներն ու այգիները բաց կմնան 24/7, որպեսզի մարդիկ ունենան զովանալու տեղ, իսկ չորեքշաբթի օրվանից թույլատրվում է լողալ Սեն-Մարտեն ջրանցքում։
Իսպանիան նույնպես կիրակիից մինչև չորեքշաբթի հայտարարել է շոգի մասին նախազգուշացում։
Շոգի ալիքներ են հարվածել Եվրոպային. Ինչպես զով մնալ, երբ դա իսկապես կարևոր է
Երկրի օդերևութաբանական գործակալությունը՝ AEMET-ը, հայտարարել է, որ Սահարայի տաք օդը, զուգորդված տարվա այս եղանակին արևի բարձր մակարդակի հետ, նշանակում է, որ Իսպանիայի որոշ հատվածներում այսօր ջերմաստիճանը կարող է հասնել 44°C-ի։
Մեծ Բրիտանիայի օդերևութաբանական գրասենյակը չորեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին Անգլիայի հարավային և կենտրոնական հատվածների և Ուելսի մեծ մասի համար հայտարարել է ծայրահեղ շոգի կարմիր տագնապ։
Որոշ վայրերում ջերմաստիճանը կարող է բարձրանալ մինչև 38-40°C, և շոգը կուղեկցվի բարձր խոնավությամբ։
Օդերևութաբանական գրասենյակը զգուշացրել է առողջության վրա բացասական ազդեցության, էլեկտրաէներգիայի և ծառայությունների, ինչպիսիք են ջուրը, էլեկտրաէներգիան և բջջային հեռախոսակապի ծառայությունները, կորստի բարձր ռիսկի, ինչպես նաև ափամերձ տարածքների, լճերի և գետերի մասին, որոնք կարող են հանգեցնել ջրային անվտանգության հետ կապված միջադեպերի աճի։
Իտալիայում Առողջապահության նախարարությունը երեքշաբթի և չորեքշաբթի օրերին մի քանի քաղաքների համար, այդ թվում՝ Բոլոնիայի, Ֆլորենցիայի, Միլանի, Հռոմի, Թուրինի, Վենետիկի և Վերոնայի համար հրապարակել է երրորդ մակարդակի շոգի ալիքի տեղեկագրեր։
Այլ հայտնի զբոսաշրջային վայրեր, ինչպիսիք են Բարին, Նեապոլը և Պալերմոն, երկրորդ մակարդակի տագնապի ազդանշաններ են սահմանել։
MeteoSwiss-ը չորրորդ մակարդակի ջերմային ալիքի նախազգուշացում է հրապարակել երկրի որոշ հատվածների համար, ներառյալ Շվեյցարիայի հյուսիս-արևմուտքը, Ժնևյան լճի շրջանը և Վալեի կենտրոնական մասը։
Զգուշացումները ուժի մեջ կմնան մինչև շաբաթ օրը։ Ալպերի հարավային կողմում 34-ից 37°C ջերմաստիճանը, կանխատեսվում է, որ «լայն տարածում կունենա»։
Լյուքսեմբուրգի եղանակի և ջրհեղեղների ռիսկի գնահատման բաժինը (CERI) կարմիր տագնապ է հայտարարել մինչև շաբաթվա վերջ։
Միջին ջերմաստիճանը, կանխատեսվում է, 35-ից 40°C է, գագաթնակետը՝ չորեքշաբթի օրը։ Այս լուրը տարածվում է այն ժամանակ, երբ երկիրը նշում է իր ազգային օրը՝ հունիսի 23-ին։
Կազմակերպիչները հարմարեցնում են իրենց ծրագրերը՝ պաշտպանելու ամենախոցելի խմբերին՝ կիրառելով ջերմային ռիսկերի կանխարգելման միջոցառումներ, ինչպիսիք են միջոցառումների ժամանակ ջրային կետերի հասանելիության ավելացումը։
Բաց մի թողեք
Մունդիալ – 2026. Մեսսիի դուբլն ու համաշխարհային գոլահարի ռեկորդը
Քույրերն իրենց կյանքի գնով կանխեցին Փամբակ գետի մահվան շղթան
Ես ամբողջովին քոնն եմ. Իվետա Մուկուչյանն արձակուրդից ռոմանտիկ տեսանյութ է հրապարակել