Վենսն ասում է, որ Իրանի հետ ուղիղ բանակցությունները «լավ հիմք» են ստեղծում պատերազմն ավարտելու համաձայնագրի համար

Վենսի, Ղալիբաֆի և Արաղչիի հեռանալուց հետո Շվեյցարիայում ցածր մակարդակի պաշտոնյաները շարունակում են մասնակցել այն բանին, ինչը պաշտոնյաները անվանում են «տեխնիկական բանակցություններ», քանի որ ԱՄՆ-ն և Իրանը մոտենում են կոնկրետ համաձայնագրի։
ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսն ասել է, որ Շվեյցարիայում Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ իր երկարատև բանակցությունները «լավ հիմք են ստեղծել հաջող վերջնական համաձայնագրի համար», քանի որ նրանք ձգտում են վերջնականապես դադարեցնել փետրվարի վերջին ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից սկսված պատերազմը։
Վենսը և ԱՄՆ պաշտոնյաները հայտարարել են բազմաթիվ ճակատներում առաջընթացի մասին, այդ թվում՝ «մեխանիզմների» ստեղծման մասին, որոնք կապահովեն, որ համաշխարհային էներգետիկ փոխադրումների համար կենսական նշանակություն ունեցող ջրային ուղի հանդիսացող Հորմուզի նեղուցը բաց մնա, և կլուծեն Իսրայելի և Իրանի կողմից աջակցվող «Հեզբոլլահ» զինյալների միջև Լիբանանի հարավում տեղի ունեցող մարտական գործողությունները, որտեղ, կարծես, հրադադար է պահպանվում։
Իրանում մարտական գործողությունները դադարեցնելու վերաբերյալ միջանկյալ համաձայնագիրը, որը ստորագրվել է անցյալ շաբաթ ԱՄՆ-ի և Իրանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Մասուդ Պեզեշկիանի կողմից, սահմանում է 60-օրյա ժամկետ՝ հիմնական հարցերի շուրջ բանակցությունների համար, այդ թվում՝ Թեհրանի միջուկային ծրագրի ապագայի վերաբերյալ՝ մտահոգությունների ֆոնին, որ Թեհրանը ցանկանում է այն օգտագործել ռազմական նպատակներով, ինչը երկիրը հերքում է։
Վենսը լքեց Շվեյցարիան, քանի որ տեխնիկական թիմերը դեռ բանակցություններ էին վարում, և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը խոսեց նեղուցը բաց պահելու ջանքերի մասին՝ «նավթի հոսք» ստեղծելու համար, քանի որ նա շեշտեց, որ պատերազմի լուծման բանալին Իրանի կողմից «հարգանքն» է։
«Քանի դեռ նրանք մեզ հարգում են, ես չեմ ուզում օգտագործել «վախ» բառը, քանի որ դա անտեղի բառ է, բայց քանի դեռ նրանք մեզ հարգում են, մենք որևէ խնդիր չենք ունենալու», – ասաց Թրամփը՝ անդրադառնալով Օվալաձև սենյակից ընթացող բանակցություններին։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ելույթ է ունենում Սպիտակ տան Օվալաձև սենյակում՝ քվանտային հաշվարկների մասին գործադիր հրամանագրի ստորագրման ժամանակ, երկուշաբթի, 2026 թվականի հունիսի 22-ին, Վաշինգտոնում։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ելույթ է ունենում Սպիտակ տան Օվալաձև սենյակում՝ քվանտային հաշվարկների մասին գործադիր հրամանագրի ստորագրման ժամանակ, երկուշաբթի, 2026 թվականի հունիսի 22-ին, Վաշինգտոնում։ Ժակլին Մարտին/Հեղինակային իրավունք 2025 The AP: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։
Իրանը փաստացի փակեց նեղուցը, երբ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը սկսեցին իրենց հարձակումները փետրվարի 28-ին, ինչը հանգեցրեց վառելիքի գների կտրուկ աճի տարածաշրջանից շատ ավելի հեռու։
Պատերազմն ավարտելու ժամանակավոր համաձայնագիրը ենթադրաբար պետք է վերաբացեր ռազմավարական ջրանցքը, որտեղով տասնյակ նավեր էին անցնում դրանով շաբաթավերջին, չնայած հիմնական երթուղին դեռևս ականապատված է և փակ։
Իրանի գլխավոր բանակցող, խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը երկուշաբթի օրը պնդել է, որ Հորմուզի նեղուցը կկառավարվի Թեհրանի կողմից, բայց միջազգային օրենքներին համապատասխան։
Մարդիկ ստուգում են ոչնչացված մեքենաները Իսրայելի և Հեզբոլլահի միջև հրադադարից հետո Լիբանանի հարավային Մայֆադուն գյուղում, երկուշաբթի, 22 հունիսի, 2026թ.
Մարդիկ ստուգում են ոչնչացված մեքենաները Իսրայելի և Հեզբոլլահի միջև հրադադարից հետո Լիբանանի հարավային Մայֆադուն գյուղում, երկուշաբթի, 22 հունիսի, 2026թ. Մոհամմադ Զաաթարի/Հեղինակային իրավունք 2026 The AP: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։
«Հուսով եմ՝ մենք կկարողանանք կրկին ակտիվացնել նեղուցը՝ անցման առումով, և բարգավաճում կբերենք տարածաշրջանային և համաշխարհային տնտեսություն», – ասել է Ղալիբաֆը իրանական պետական լրատվամիջոցներին ինքնաթիռում՝ Շվեյցարիայից վերադառնալիս։
Ղալիբաֆը և արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին երկուշաբթի երեկոյան ժամանել են Օման, որտեղ հանդիպել են երկրի արտգործնախարար Բադր ալ-Բուսաիդիի հետ՝ քննարկելու խաղաղության ջանքերը և Հորմուզի նեղուցում անվտանգ նավարկությունն ապահովելու համար։
ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը երկուշաբթի օրը 60-օրյա լիցենզիա է տրամադրել, որով ժամանակավոր համաձայնագրի շրջանակներում չեղարկվում են իրանական նավթի նկատմամբ պատժամիջոցները: Հատկանշական է, որ լիցենզիան թույլ է տալիս իրանական նավթ ներմուծել ԱՄՆ, որը 1990-ական թվականներից ի վեր զգալի քանակությամբ իրանական նավթ չի ներմուծել։
Հորմուզի նեղուցով տանկերի երթևեկությունը շարունակել է աճել: Kpler տվյալների և վերլուծական ընկերության տվյալներով՝ շաբաթավերջին գրանցվել է 71 հաստատված տարանցում, որոնցից գագաթնակետը շաբաթ օրը կազմել է 35 հատում: Պատերազմից առաջ նեղուցով ամեն օր անցնում էր 100-ից 130 նավ:
Շուկաներում Brent տեսակի նավթի գինը նվազել է 3.2%-ով՝ հասնելով 77.52 դոլարի (67.85 եվրո) մեկ բարելի համար, ինչը մոտ է պատերազմից առաջ գրանցված մոտավորապես 70 դոլարի (61.27 եվրո) գնին: Benchmark US Crude Oil-ի գինը նվազել է 2.6%-ով՝ հասնելով 73.86 դոլարի (64.65 եվրո) մեկ բարելի համար: Սա կտրուկ անկում է գների համեմատ, որոնք պատերազմի գագաթնակետին հասել էին 120 դոլարից (105 եվրո) բարձր՝ պատերազմի ժամանակ:
Բաց մի թողեք
Եղբայրությունից դեպի հակազդեցություն. Լեհաստանը վիճում է Ուկրաինայի հետ
Իրանին «հաջողվել է «Հըզբալա»-ի կարգավիճակը բարձրացնել ՝ որպես մերձավորարևելյան կարգավորման կողմի
Ղազախստանի նախագահը պաշտոնական այցով ժամանել է Բրյուսել