Նոր քաղաքական խոսքի և համակարգային փոփոխությունների պահանջ. Հանրային դաշինք

2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններն անցան համատարած կեղծիքներ, ճնշումների և ընտրողների ազատ կամարտահայտման իրավունքը վարկաբեկող պայմաններում։
Ընտրական գործընթացի ընթացքում քաղաքական օրակարգը մեծապես ձևավորվում էր ոչ թե Հայաստանի քաղաքացիների առաջնահերթ շահերով, այլ արտաքին կենտրոնների հետաքրքրություններով ու ակնկալիքներով, իշխանությունն ամեն գնով պահելու նպատակներով: Արդյունքում զոհաբերվում էր ՀՀ քաղաքացիների և Հայաստանի Հանրապետության շահը:
Այս ընտրությունները ցույց տվեցին երկու կարևոր հանգամանք.
1. Քաղաքական դաշտը զգալիորեն սպառել է իր գաղափարական և քաղաքական ներուժը, ինչի արդյունքում բացվել է տարածք նոր խոսքի, նոր մտածողության և նոր գաղափարների համար։
2. Ներկայիս սահմանադրական և ինստիտուցիոնալ համակարգը լայն հնարավորություններ է ստեղծում իշխանության գերկենտրոնացման համար՝ թույլ տալով ազդեցություն գործադրել ընտրական գործընթացների վրա վարչական, իրավապահ և այլ լծակների միջոցով։ Անկախ մարմինների և իրավապահ համակարգի կենտրոնացվածությունը մեկ քաղաքական կենտրոնի շուրջ լրջորեն սահմանափակում է իշխանության նկատմամբ արդյունավետ վերահսկողության հնարավորությունները և նրա համար կեղծարարությունների լայն դաշտ բացում:
Այս իրողությունները հաշվի առնելով՝ Իշխանությունների հակակշռման համար հանրային դաշինքը շարունակելու է իր գործունեությունը երկու հիմնական ուղղությամբ՝ նպաստելով Հայաստանի գաղափարական ու քաղաքական նորացմանը և համախմբելով քաղաքացիներին սահմանադրական ու համակարգային փոփոխությունների օրակարգի շուրջ։ Մեր նպատակն է ձևավորել այնպիսի պետական համակարգ, որը կբացառի միահեծան իշխանության հնարավորությունը, ընտրական գործընթացների նկատմամբ իշխանական վերահսկողությունը և կապահովի իրական ժողովրդավարություն, հաշվետվողականություն և ժողովրդի ազատ կամարտահայտության պաշտպանություն։
Մեր վերջնանպատակն է վերադարձնել իշխանությունը ՀՀ քաղաքացիներին: ՀՀ քաղաքացին է Հայաստանի ուժը և հարստությունը:
«Հանրային դաշինք՝ իշխանությունների հակակշռման համար» նախաձեռնող խումբ
Հայկ Դորունց
Արսեն Թավադյան
Վարդան Հարությունյան
Ռուբեն Հարությունյան
Հովհաննես Իշխանյան
Բաց մի թողեք
Ինչու «Գելափի» հարցումները տարբերվեցին ընտրությունների արդյունքներից
Փաշինյանը կարող է քաղաքացիությունից զրկել իր դեմ քվեարկած հայերին
Ինչի կարող է հանգեցնել հայ-թուրքական ջերմացումը