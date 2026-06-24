Էլ ո՞վ. Եվրոպայի ձայնը գտնելը

Մեծ հարցը, թե ով կարող է տեղ ունենալ Զելենսկու, Թրամփի և Պուտինի հետ խաղաղության բանակցություններում, մեծ կլինի, երբ E5 ձևաչափը հանդիպի Բեռլինում։
Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի և Լեհաստանի առաջնորդները չորեքշաբթի օրը Բեռլինում կհյուրընկալվեն Ֆրիդրիխ Մերցի կողմից, որը կծառայի որպես փորձնական փուլ՝ Եվրոպան ներկայացնելու լավագույն ձևաչափի համար, այլ ոչ թե ԵՄ-ն։
Այսպես կոչված E5 գագաթնաժողովը համարվում է կարևորագույն պահ՝ Դոնալդ Թրամփի հետ հաջորդ ամիս Թուրքիայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ, և այն սպասումների ֆոնին, որ, ըստ դիվանագետների և պաշտոնյաների, Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև հրադադարի բանակցությունները կարող են սկսվել մի քանի շաբաթվա ընթացքում։
Եվրոպացի դաշնակիցների խումբը նաև կհայտարարի Ուկրաինայի օդային պաշտպանությունը ամրապնդելու քայլերի մասին, այդ թվում՝ Patriot PAC-2 որսորդական համակարգերի և Վարշավայի ու Կիևի միջև ճեղքերը փակելու ջանքերի մասին։
Լավ լուր ստացվեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնից անցյալ շաբաթ Բրյուսելում կայացած գագաթնաժողովում, երբ նա ԵՄ առաջնորդներին ասաց, որ Ուկրաինայի խաղաղության բանակցությունների համար նոր թափ կա, և որ Եվրոպան կլինի սեղանի շուրջ։
Նրա լավատեսությունը արագորեն զիջեց վեճերին։ Ֆրանսիայում կայացած G7 գագաթնաժողովում Դոնալդ Թրամփի հետ Մակրոնի նախագահությամբ տեղի ունեցած ինտենսիվ բանակցություններից հետո լուրեր տարածվեցին, որ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան Կրեմլի հետ կապի ալիք է բացել, ինչը քննադատության է արժանացել ԵՄ որոշ ղեկավարների կողմից։
Չնայած դեռևս բանակցային սեղան չկար, քանի որ Ռուսաստանը շարունակում է անդրդվելի մնալ Ուկրաինայի դեմ իր ագրեսիվ պատերազմը շարունակելու հարցում, եվրոպական պետությունների և կառավարությունների ղեկավարները հետաքրքրված էին միայն մեկ հարցով՝ տեղը կզբաղեցնե՞ն E3-ը, E5-ը, թե՞ ԵՄ-ն։
Դիվանագետների և պաշտոնյաների վկայությունների համաձայն՝ Մակրոնը շեշտել է, որ հերթում առաջինը այն երկրներն են, որոնք ներգրավված են Ուկրաինայի ապագա անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու գործում, այդ թվում՝ ռազմական պարտավորություններ ստանձնելու հարցում, մասնավորապես՝ «Կամավորների կոալիցիայի» միջոցով, որը Ֆրանսիան գլխավորում է Մեծ Բրիտանիայի հետ միասին։
Նա չորորեն նշեց, որ բրիտանացիները ԵՄ անդամ չեն, բայց կունենան իրենց տեղը սեղանի շուրջ, ինչպես արդեն ցույց տվեցին այս ամսվա սկզբին Լոնդոնում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերի նախագահությամբ կայացած բանակցությունները։
Մերցը նշեց, որ «E3» ձևաչափը՝ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան, Ուկրաինայի նախընտրելի խմբավորումն էր և, բնականաբար, առաջատար դեր կխաղա հրադադարի և կարգավորման բանակցությունների հիմքում։
Զգայուն լինելով պատմությանը՝ թե՛ վերջին, թե՛ պատերազմական ժամանակաշրջանի, Մերցը շեշտեց, որ ինքը կտեղեկացնի Արևելյան Եվրոպայի երկրներին, մասնավորապես՝ Լեհաստանին և Բալթյան երկրներին։
Լեհաստանի մարտական առաջնորդ Դոնալդ Տուսկը, կարծես, տպավորված չէր գագաթնաժողովում «բավականին երկար քննարկումից»։ Լեհաստանը դառը հիշողություններ ունի Նորմանդական ձևաչափից, որի շրջանակներում Ֆրանսիան, Գերմանիան, Ռուսաստանը և Ուկրաինան ստորագրեցին Մինսկի համաձայնագրերը, որոնք չկարողացան կանխել Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումը 2022 թվականին։
«Կա E3, և շուտով կլինի E5, որտեղ Լեհաստանը և Իտալիան կմիանան Ֆրանսիային, Գերմանիային և Միացյալ Թագավորությանը։ Լավ, մենք կհանդիպենք և կքննարկենք, թե ինչ կարող ենք անել միասին», – ասաց Տուսկը։ «Լեհաստանը չի հարգի, թույլ տվեք կրկնել՝ իր մասնակցությամբ կնքված որևէ պայմանավորվածություն»։
Նա ավելացրեց. «Իմ գործընկերների արտահայտություններից և արձագանքներից ես կարող էի տեսնել, որ ոմանք, թերևս, լիովին գոհ չէին, բայց բոլորը հասկացան, թե ինչ նկատի ունեի, և ես չեմ սպասում որևէ տհաճ անակնկալի»։
Տուսկի մեկնաբանությունները, որոնք «միանշանակ» աջակցեցին իտալացի Ջորջիա Մելոնին, առաջ մղեցին, որ E5 ձևաչափը ներկայացնի եվրոպական դիրքորոշումը ապագա բանակցություններում։
Չմոռանանք, որ Կոստան և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը նույնպես պնդեցին ԵՄ-ի ներգրավվածության վրա՝ ցույց տալով բյուրոկրատական տարածքների պատերազմները, որոնք երբեք հեռու չեն Բրյուսելում։
Մակրոնը նշեց, որ որոշ պահի ԵՄ-ն պետք է ներկայացված լինի, և Կոստան, հնարավոր է, կզբաղվի այնպիսի հարցերով, ինչպիսիք են Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները կամ սառեցված ռուսական ակտիվների վերաբերյալ որոշումները։
Իրավիճակը բարդացնում են Տուսկի և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հարաբերությունները, որոնք ամենացածր մակարդակին են հասել ուկրաինացի ազգայնականների կողմից իրականացված պատերազմական վայրագությունների շուրջ տգեղ վեճի պատճառով։ Զելենսկին պնդել է, որ Ուկրաինան կունենա վերջնական խոսքը Եվրոպայի դերի վերաբերյալ Ռուսաստանի հետ ցանկացած բանակցություններում։
«Եվրոպան կքննարկի ձևաչափը և կառաջարկի մի քանի տարբերակ, բայց Ուկրաինան կորոշի, թե ով է ներկայացնում Եվրոպային բանակցություններում», – ասաց նա: «Դա արդարացի է»։
ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետը նշեց, որ E3-ը կլինի բնական առաջատար խումբը, ինչպես ընդունում են եվրոպական և ԵՄ դաշնակիցների մեծ մասը։
«Երբ խոսքը վերաբերում է անվտանգության հիմնական շահերին, համապատասխան դերակատարները այն պետություններն են, որոնք կարող են ապահովել այդ երաշխիքները: E3-ն ավելի շատ հնարավորություններ ունի, քան մյուսները», – ասաց դիվանագետը՝ անդրադառնալով ռազմական հնարավորություններին, այդ թվում՝ բրիտանական և ֆրանսիական միջուկային զսպման միջոցներին։
«Հետախուզություն, հեռահար հարվածային հնարավորություններ. ոչ բոլորը կարող են դրանք ապահովել: Իտալիան և Լեհաստանը ճիշտ են ասում, որ սա չպետք է տեղի ունենա իրենց գլխավերևում: Այստեղից էլ ծագում է E5 ձևաչափի գաղափարը՝ ավելի լայն վստահություն և անվտանգություն ապահովելու համար»։
Բաց մի թողեք
Ինչպես Իսրայելը դարձավ ԵՄ-ի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ ինստիտուցիոնալ պայքարի փորձության միջոց
Հարցում. Մեծ Բրիտանիայի ընտրողները ցանկանում էին Սթարմերի հեռանալը, բայց ոչ Բըրնհեմի անհապաղ թագադրումը
Քաղաքական սիրավեպի ավարտ․ Թրամփը տասնամյակ անցկացրեց Եվրոպայում ընկերներ ձեռք բերելով։ Հիմա նրանք երես են թեքում