Մեծ Բրիտանիային չի կարելի թողնել ինքնուրույն որոշելու իր ապագան

ԵՄ-ի շահերից է բխում Մեծ Բրիտանիան սերտորեն կապված պահել դաշինքին, այլ ոչ թե ենթարկվել ԱՄՆ-ի վասալային ազդեցությանը:
Քեյր Սթարմերը ստիպված եղավ հեռանալ պաշտոնից, քանի որ նրան դուր չէր գալիս Մեծ Բրիտանիայի ընտրողների մեծ մասը այնպիսի ինտենսիվությամբ, որը չի կարող բացատրվել որևէ ռացիոնալությամբ: Եվրոպական առաջնորդները, դատելով երկուշաբթի օրը Դաունինգ սթրիթում նրա հուզական հրաժարականի ելույթից հետո բրիտանացի վարչապետին տրված հարգանքի տուրքի ջերմությունից, ակնհայտորեն չէին կիսում այդ թշնամանքը:
Նրանց խոսքերի ակնհայտ անկեղծությունը վկայում է Սթարմերի հաջողության մասին՝ վերականգնելու Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ-ի միջև հարաբերությունները, որոնք խաթարվել էին Brexit-ի ամուսնալուծության տրավմայի ժամանակ: Սակայն հասկանալի կլինի, եթե նրանք նաև որոշակի անհանգստության նշույլ ցուցաբերեն, քանի որ Մեծ Բրիտանիան կրկին ներքաշվել է քաղաքական անկայունության հորձանուտի մեջ՝ Սթարմերի հաղթանակից ընդամենը երկու տարի անց:
Դա պայմանավորված չէ նրանով, որ Էնդի Բըրնհեմը, որը գրեթե անկասկած կստանձնի վարչապետի պաշտոնը հուլիսին, պակաս եվրոպամետ է: Մինչև մի քանի շաբաթ առաջ Մանչեսթերի այն ժամանակվա քաղաքապետի «ընկերները» Մեծ Բրիտանիայի լրատվամիջոցներին ասում էին, որ եթե հասնի Դաունինգ սթրիթ, կպաշտպանի Մեծ Բրիտանիայի անդամակցությունը ԵՄ-ին։ Բացի այդ, Brexit-ից հետո տասնամյակում հասարակական կարծիքը վճռականորեն փոխվել է. Լեյբորիստական կուսակցության անդամների 83%-ը կցանկանար տեսնել Մեծ Բրիտանիային ԵՄ-ում, մինչդեռ բրիտանացիների 63%-ը կողմ է ԵՄ-ի հետ ավելի սերտ հարաբերություններին, նույնիսկ եթե դա նշանակում է տեղաշարժի ազատության թույլտվություն, ըստ Արտաքին հարաբերությունների եվրոպական խորհրդի համար անցկացված հարցման։
Այնուամենայնիվ, Բըրնհեմի «Վերամիավորման» ոգևորությունը չգոյատևեց Անգլիայի հյուսիսում գտնվող «Լիք»-ին կողմ քվեարկող Մեյքերֆիլդի ընտրողների հետ շփումից հետո, որտեղից նա անցյալ շաբաթ մեկնարկեց իր Վեստմինստերյան վերադարձը լրացուցիչ ընտրություններում։ Իր նախկին ղեկավարության մրցակից, իսկ այժմ՝ կողմնակից Ուես Սթրիթինգի կողմից, որը հայտարարել էր «Վերամիավորման» իր աջակցության մասին, Բըրնհեմը արագորեն նահանջեց՝ խուսափելու համար այն ընտրազանգվածին հակադրվելուց, որը ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ տեղական ընտրություններում մեծամասնությամբ քվեարկել էր Նայջել Ֆարաջի «Ռեֆորմ»-ի օգտին։
Բըրնհեմի դիրքորոշումը հաջորդ ընտրություններում բաց հարց է։ Սակայն ներկայիս խորհրդարանի մնացած կազմի համար նա կշարունակի կապված մնալ Սթարմերի եվրոպական քաղաքականության հետ, որը ԵՄ-ի հետ հնարավորինս սերտ հարաբերություններ փնտրելն է՝ համապատասխան նրա կարմիր գծերին՝ մաքսային միություն, միասնական շուկա կամ տեղաշարժի ազատություն չվերադառնալու։
Բըրնհեմի խնդիրն այն է, որ Սթարմերն արդեն իսկ երկկողմ հարաբերությունները հնարավորինս հեռու է տարել այս սահմանափակումների շրջանակներում։ Հուլիսի 22-ից հետաձգված գագաթնաժողովում երկու կողմերը պետք է համաձայնության գային սննդի ստանդարտների, էներգետիկ համաձայնագրի և երիտասարդների շարժունակության ծրագրի շուրջ։ Սակայն «վերագործարկման» այս սահմանափակ նպատակներից այն կողմ երկարաձգումը մարտահրավեր էր։ Սթարմերը հայտարարել է, որ Մեծ Բրիտանիան պատրաստ է դինամիկ կերպով համաձայնեցնել ԵՄ կանոնակարգերը տարբեր ոլորտներում՝ միասնական շուկա մուտք գործելու դիմաց, սակայն նման ընտրությունը արագորեն մերժվել է Բրյուսելի կողմից։
Այն, թե ինչպես է Բըրնհեմը հաղթահարելու այս փակուղին, կլինի նրա հիմնական քաղաքական մարտահրավերներից մեկը, եթե և երբ նա մտնի Դաունինգ սթրիթ։ Նա 16 տարի է, ինչ կառավարությունից դուրս է և զբաղեցրել է միայն ներքին պաշտոններ։ Մի վտանգն այն է, որ բրիտանական քաղաքական և լրատվական դասի մեծ մասի նման, նա կենթարկվի այն տեսակի «տորթ-իստ» մոլորություններին, որոնք բնորոշ են բրիտանական քաղաքականությանը վերջին 80 տարիների ընթացքում՝ հիմք ստեղծելով անխուսափելի հիասթափության համար, երբ անիրատեսական սպասումները չեն արդարացվում։
Մեկ այլ վտանգն այն է, որ իր կուսակցության կողմից ավելի եվրոպականամետ քաղաքականության ճնշման տակ նա ջնջում է Սթարմերի կարմիր գծերը Լեյբորիստական կուսակցության հաջորդ մանիֆեստում՝ ԵՄ մաքսային միությանը և միասնական շուկային վերամիանալու մանդատ ստանալու համար։ Դա կուրախացներ Բրյուսելում շատերին, բայց դա կվտանգի հաջորդ ընտրությունները վերածել Brexit-ի հանրաքվեի կրկնության։ Լեյբորիստական կուսակցությունը կպաշտպանի Մեծ Բրիտանիայի կողմից ԵՄ բյուջե վճարումներ կատարելը, ազատ տեղաշարժը ընդունելը և ԵՄ բոլոր կանոններին հետևելը՝ առանց դրանց վրա ձայն ունենալու։ Դա նվեր կլիներ Ռեֆորմին և Պահպանողականներին, որոնց խոստումը՝ Մեծ Բրիտանիան դուրս բերել Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայից, կբացեր նոր պառակտում ԵՄ-ի հետ։
Սակայն Բըրնհեմի մարտահրավերը նաև Եվրոպայի մարտահրավերն է։ Սթարմերի սկսած առաջընթացի վրա կառուցելու պատասխանատվությունը տարածվում է նաև ԵՄ-ի վրա։ Բրյուսելի համար բավարար չէ հայտարարել, որ Մեծ Բրիտանիան է որոշում, թե ինչ հարաբերություններ է ուզում ԵՄ-ի հետ։ ԵՄ-ն նաև պետք է ռազմավարականորեն մտածի այն մասին, թե ինչ հարաբերություններ է ուզում Մեծ Բրիտանիայի հետ, հաշվի առնելով այն հավանականությունը, որ Վերամիավորումը մնում է հեռավոր հեռանկար և այն ժամանակ, երբ մայրցամաքը պայքարում է ԱՄՆ հարկադրանքի, չինական մերկանտիլիզմի և ռուսական ագրեսիայի դեմ։
Եթե ԵՄ-ի շահերից է բխում Մեծ Բրիտանիային դաշինքին սերտորեն կապված պահելը, այլ ոչ թե ԱՄՆ-ի վասալիայի տակ ընկնելը, ապա այն պետք է մտածի, թե ինչպես կարող է նպաստել դրան։
Պատասխանը կարող է լինել Ուկրաինայում։ Վաղ թե ուշ այդ պատերազմը կավարտվի, հուսանք՝ Կիևի համար բարենպաստ պայմաններում։ Այդ պահին ուշադրությունը Ուկրաինայի պաշտպանությունից կանցնի խաղաղության ապահովմանը։ Սա կլինի լուրջ մարտահրավեր։ Ոչ մեկի շահերից չի բխի ունենալ խիստ ռազմականացված, տնտեսապես և ֆինանսապես սպառված Ուկրաինա՝ առանց որևէ պաշտոնական անվտանգության կառույցի։
Սակայն ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը բացառված է, քանի դեռ Թրամփը մնում է ԱՄՆ նախագահ, իսկ ԵՄ-ին անդամակցությունը՝ հեռավոր հեռանկար։ Անհրաժեշտ կլինեն նոր պայմանավորվածություններ, և դրանք պետք է ներառեն Մեծ Բրիտանիան, որը հանձնառու է լինել Ուկրաինայի անվտանգության մատակարարը՝ որպես Կամքի կոալիցիայի առաջնորդ։ Նրանք նաև պետք է ապահովեն Ուկրաինայի տնտեսական անվտանգությունը։ Կարո՞ղ է սա առաջարկել բրիտանա-եվրոպական ավելի խորը ինտեգրման ուղի, որը կխուսափի վերագործարկմանը խոչընդոտած կոշտություններից։
1648 թվականից ի վեր գրեթե բոլոր խոշոր եվրոպական պատերազմների ավարտը հանգեցրել է նոր մայրցամաքային անվտանգության համակարգի ստեղծմանը։ Սա էլ, հավանաբար, նույնը կանի։ Հիմա ժամանակն է սկսել այնպիսի համակարգի նախագծումը, որը կարող է հարմարեցնել և՛ Ուկրաինային, և՛ Մեծ Բրիտանիային։
Բաց մի թողեք
Եվրոպական տեխնոլոգիական ընկերությունների գործադիր տնօրենները ցանկանում են ուղիղ կապ ԵՄ քաղաքականության մշակման համար
Ջենրիկ. «Բըրնհեմը կասկածելի պոլո շապիկով Քիր Սթարմերն է»
Սթարմերի հրաժարականը Ուկրաինայի հարցում Մեծ Բրիտանիայի դիրքորոշումը չի փոխի