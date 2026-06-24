24/06/2026

EU – Armenia

Վթար Գողթ գյուղում, «Nissan»-ը բախվել է երկաթե խողովակներին և գլխիվայր հայտնվել երթևեկելի գոտուց դուրս․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 24/06/2026 1 min read

Այսօր՝ հունիսի 24-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։

Ժամը 16:50-ի սահմաններում Երևանի բնակիչ 35-ամյա Սարգիս Մ.-ն իր վարած «Nissan March» մակնիշի ավտոմեքենայով Գողթ գյուղի Գեղարդի խճուղում բախվել է երկաթե խողովակներին և գլխիվայր հայտնվել երթևեկելի գոտուց դուրս։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով ըստ նախնական տեղեկությունների բարեբախտաբար տուժածներ չկան։

Վարորդը հրաժարվել է դեպքի վայր ժամանած շտապօգնության բժիշկների օգնությունից։

Վթարի փաստով ՊԾ Կոտայքի մարզի գումարտակում փաստաթղթեր են կազմվում։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Պարզվել է Արտենիում «Ford Transit»-ի և «ԶԻԼ»-ի բախման հետևանքով վարորդների, մաhացածի և վիրավnրների ինքնությունը․ Լուսանկար

23/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում 45-ամյա վարորդը խմած վիճակում ավտոմեքենաների ջարդի հեղինակ է դարձել. Լուսանկար

23/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քույրերն իրենց կյանքի գնով կանխեցին Փամբակ գետի մահվան շղթան

23/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կասեցվել է «Դիլի» ընկերության գործունեությունը․ արտադրվել է վտանգավոր սննդամթերք. Լուսանկար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս թեման արդեն ազգային անվտանգության հարց է, դրա սպառնալիքները մեզ բոլորիս են վերաբերում

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու են նման որոշում կայացրել․ ՍԴ-ն հայտարարություն է տարածել

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ամիսներ անց հայտարարագրում է

24/06/2026 infomitk@gmail.com