Ովքեր են երաշխավորելու Լիբանանի գոյությունը

Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներն ու Իրանն են երաշխավորելու Լիբանանի գոյությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։
Հիշեցնենք, որ Ղալիբաֆը հանդիսանում է Շվեյցարիայում Ամերիկա-Իրանական բանակցային պրոցեսի իրանական բանակցային պատվիրակության ղեկավարը։ «Իրանի գլխավոր բանակցողը Շվեյցարիայում ընթացող բանակցային պրոցեսում, հայտարարել է, որ Իրանն ու Միացյալ Նահանգները երաշխավորելու են Լիբանանի տարածքային ամբողջականությունը»,- ասված է Reuters-ի հրապարակման մեջ։
Բաց մի թողեք
Իրանին պարտադրում են ԱՄՆ-ից սնունդ գնել, որ զենք-զինամթերքի արտադրության ծավալների ընդլայնում լինի
Վենսն ասում է, որ Իրանի հետ ուղիղ բանակցությունները «լավ հիմք» են ստեղծում պատերազմն ավարտելու համաձայնագրի համար
Եղբայրությունից դեպի հակազդեցություն. Լեհաստանը վիճում է Ուկրաինայի հետ