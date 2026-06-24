24/06/2026

EU – Armenia

Ովքեր են երաշխավորելու Լիբանանի գոյությունը

infomitk@gmail.com 24/06/2026 1 min read

Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներն ու Իրանն են երաշխավորելու Լիբանանի գոյությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։

Հիշեցնենք, որ Ղալիբաֆը հանդիսանում է Շվեյցարիայում Ամերիկա-Իրանական բանակցային պրոցեսի իրանական բանակցային պատվիրակության ղեկավարը։ «Իրանի գլխավոր բանակցողը Շվեյցարիայում ընթացող բանակցային պրոցեսում, հայտարարել է, որ Իրանն ու Միացյալ Նահանգները երաշխավորելու են Լիբանանի տարածքային ամբողջականությունը»,- ասված է Reuters-ի հրապարակման մեջ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանին պարտադրում են ԱՄՆ-ից սնունդ գնել, որ զենք-զինամթերքի արտադրության ծավալների ընդլայնում լինի

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վենսն ասում է, որ Իրանի հետ ուղիղ բանակցությունները «լավ հիմք» են ստեղծում պատերազմն ավարտելու համաձայնագրի համար

23/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եղբայրությունից դեպի հակազդեցություն. Լեհաստանը վիճում է Ուկրաինայի հետ

23/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ցավում եմ հայրենիքիս համար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դոնալդ Թրամփը կարծում է, որ եվրոպական երկրները անմիտ որոշում կայացրեցին, երբ որոշեցին չօգնել իրեն Իրանի դեմ պատերազմում

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչն է Էդվարդ Ռադզինսկու գրքերի համար լայն ճանաչում ապահովել․ Լուսանկար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կպատասխանենք սեպտեմբերին

24/06/2026 infomitk@gmail.com