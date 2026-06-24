ԵՄ հանձնաժողովը հետաձգում է գնումների բարեփոխումը մինչև ամառվա ավարտը

Հետաձգումը տեղի է ունենում «Եվրոպական գնումներ» թեմայով լայն քննարկման ֆոնին:
Եվրոպական հանձնաժողովը հետաձգել է իր պետական գնումների կանոնների պլանավորված վերանայումը մինչև սեպտեմբերի 9-ը, ըստ երեքշաբթի օրը հրապարակված իր կոլեգիայի նիստերի թարմացված նախնական օրակարգի։
Բարեփոխումը երկար սպասված էր որպես «Եվրոպական գնումներ» կանոնների առաջխաղացման պոտենցիալ կենտրոնական մաս, որոնք նպատակ ունեն խրախուսել պետական մարմիններին գնումներ կատարել կարևորագույն ոլորտներում գործող եվրոպական ընկերություններից: Ամպային և արհեստական բանականության զարգացման մասին օրենքի և արդյունաբերական արագացուցիչների մասին օրենքի վերջին առաջարկներն արդեն ներառել են այդ ուղղություններով դրույթներ։
Հանձնաժողովը նպատակ ուներ ներկայացնել «Պետական գնումների մասին» օրենքը հուլիսի 1-ին՝ պլանավորված «Նորարարության մասին» օրենքի հետ միասին։
Այդ օրենքը, որը նախատեսված էր իշխանություններին խրախուսելու ԵՄ ընկերություններից նորարարական ապրանքներ գնել, սկզբնապես նախատեսված էր հրապարակել մարտ ամսին: Արդեն հետաձգվելով մինչև հուլիս, այն այժմ նույնպես պետք է ներկայացվի սեպտեմբերի 9-ին։
Բաց մի թողեք
Եվրոպական տեխնոլոգիական ընկերությունների գործադիր տնօրենները ցանկանում են ուղիղ կապ ԵՄ քաղաքականության մշակման համար
Սեւաստոպոլը մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի Ուկրաինայի զինված ուժերի հարվածից հետո
Սևծովյան տարածաշրջանի և Հարավային Կովկասի կապակցվածության համար ԵՄ-ն ակնկալում է ներգրավել մինչև 2 մլրդ եվրո