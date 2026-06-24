24/06/2026

EU – Armenia

ԵՄ հանձնաժողովը հետաձգում է գնումների բարեփոխումը մինչև ամառվա ավարտը

infomitk@gmail.com 24/06/2026 1 min read

Հետաձգումը տեղի է ունենում «Եվրոպական գնումներ» թեմայով լայն քննարկման ֆոնին:

Եվրոպական հանձնաժողովը հետաձգել է իր պետական ​​գնումների կանոնների պլանավորված վերանայումը մինչև սեպտեմբերի 9-ը, ըստ երեքշաբթի օրը հրապարակված իր կոլեգիայի նիստերի թարմացված նախնական օրակարգի։

Բարեփոխումը երկար սպասված էր որպես «Եվրոպական գնումներ» կանոնների առաջխաղացման պոտենցիալ կենտրոնական մաս, որոնք նպատակ ունեն խրախուսել պետական ​​մարմիններին գնումներ կատարել կարևորագույն ոլորտներում գործող եվրոպական ընկերություններից: Ամպային և արհեստական ​​բանականության զարգացման մասին օրենքի և արդյունաբերական արագացուցիչների մասին օրենքի վերջին առաջարկներն արդեն ներառել են այդ ուղղություններով դրույթներ։

Հանձնաժողովը նպատակ ուներ ներկայացնել «Պետական ​​գնումների մասին» օրենքը հուլիսի 1-ին՝ պլանավորված «Նորարարության մասին» օրենքի հետ միասին։

Այդ օրենքը, որը նախատեսված էր իշխանություններին խրախուսելու ԵՄ ընկերություններից նորարարական ապրանքներ գնել, սկզբնապես նախատեսված էր հրապարակել մարտ ամսին: Արդեն հետաձգվելով մինչև հուլիս, այն այժմ նույնպես պետք է ներկայացվի սեպտեմբերի 9-ին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպական տեխնոլոգիական ընկերությունների գործադիր տնօրենները ցանկանում են ուղիղ կապ ԵՄ քաղաքականության մշակման համար

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեւաստոպոլը մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի Ուկրաինայի զինված ուժերի հարվածից հետո

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սևծովյան տարածաշրջանի և Հարավային Կովկասի կապակցվածության համար ԵՄ-ն ակնկալում է ներգրավել մինչև 2 մլրդ եվրո

24/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հոբելյանական երեկո՝ Շոստակովիչի երաժշտության հավերժության ներքո․ Կոմիտաս քառյակի և Հայկ Մելիքյանի մատուցմամբ

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ձերբակալել են Ավետիք Չալաբյանին

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես Իսրայելը դարձավ ԵՄ-ի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ ինստիտուցիոնալ պայքարի փորձության միջոց

24/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ հանձնաժողովը հետաձգում է գնումների բարեփոխումը մինչև ամառվա ավարտը

24/06/2026 infomitk@gmail.com