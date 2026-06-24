Ջենրիկ. «Բըրնհեմը կասկածելի պոլո շապիկով Քիր Սթարմերն է»

«Ռեֆորմ» գանձարանի խոսնակը խոսել է Լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարության, «Ռեստոր» կուսակցության վերելքի և արտաքսումների վերաբերյալ իր դիրքորոշման մասին Westminster Insider-ում, և Լեյբորիստական կուսակցության մեջ ում հետ կցանկանար մի բաժակ գինի խմել։
ԼՈՆԴՈՆ — «Ռեֆորմ» գանձարանի խոսնակ Ռոբերտ Ջենրիկը Լեյբորիստական կուսակցության հավանական հաջորդ առաջնորդ Էնդի Բըրնհեմին նկարագրում է որպես «շարունակական Քիր Սթարմեր», բայց խոստովանել է, որ Մեյքերֆիլդի նորընտիր պատգամավորը կվայելի մեղրամիսը, եթե հաջորդ ամիս, ինչպես և սպասվում էր, բարձրանա 10-րդ համարի ցուցակում։
«Նա, ըստ էության, Քիր Սթարմերն է կասկածելի պոլո շապիկով, և նա պաշտպանում է ճիշտ նույն տեսակի քաղաքականությունը», – ասել է Ջենրիկը երեքշաբթի օրը POLITICO-ի «Վեսթմինսթեր Ինսայդեր» փոդքասթի հատուկ թողարկման համար տված հարցազրույցում։ «Ռեֆորմ» կուսակցության քաղաքական գործիչը հավելել է. «Դա պարզապես տրամադրություն է, այնպես չէ՞։ Դա, ըստ էության, նույն քաղաքականությունն է, որը ձախողել է այս երկիրը ավելի քան երկու տարի, շատ երկար ժամանակ, մի փոքր ավելի մարդկային ձևով»։
Ջենրիկը, որը նախկինում Պահպանողական կուսակցության ղեկավարության թեկնածու էր և այս տարվա սկզբին միացավ Նայջել Ֆարաջի «Ռեֆորմ» կուսակցությանը, ասաց, որ հանրությունը կարող է նոր հայացք նետել Բըրնհեմի վրա՝ անցյալ շաբաթ Մեյքերֆիլդի ընտրություններում նրա հաղթանակից և այս շաբաթվա սկզբին Սթարմերի վարչապետի պաշտոնից հրաժարականից հետո: Սակայն Ջենրիկը պնդում էր, որ նա նույնքան դժվար ժամանակներ կունենա, որքան Սթարմերը՝ լուծելով Մեծ Բրիտանիայի առջև ծառացած խնդիրները, որոնք Ջենրիկը բացատրեց իր նախկին կուսակցության, ինչպես նաև Լեյբորիստական կուսակցության կողմից Brexit-ի վատ իրականացմամբ։
«Նրանք Էնդի Բըրնհեմին հնարավորություն են տալու, ես դա հասկանում եմ», – ասաց Ջենրիկը: «Բայց կասկածում եմ, որ կառավարության իրականության և երկրի առջև ծառացած մարտահրավերների մասշտաբի հետ բախվելով՝ նա շատ արագ կազատվի այս իրավիճակից, և մենք կվերադառնանք նմանատիպ իրավիճակում: Եվ այն մարդիկ, ովքեր տեղական ընտրություններում Մեյքերֆիլդի նման վայրում զանգվածաբար քվեարկել են մեզ համար, ընդհանուր ընտրություններում կքվեարկեն «Ռեֆորմ»-ի օգտին»:
Նա մեջբերեց վարչապետների վերջին բարձր մակարդակի փոփոխությունը (ով էլ որ հաջորդի Սթարմերին, կլինի յոթերորդը 2016 թվականի Brexit-ի քվեարկությունից հետո տասնամյակում) որպես ապացույց այն բանի, որ ԵՄ-ից դուրս գալու հետևանքները վատ են կառավարվել երկու հիմնական կուսակցությունների կողմից: «Նրանք (հանրությունը) չեն կարող հավատալ այս կարուսելին, որը Լեյբորիստական կուսակցությունը և վերջին պահպանողական կառավարությունը, որի մաս էի կազմում ես, պարտադրել են երկրին», – ասաց Ջենրիկը։
Brexit-ի տխրություն
Ջենրիկը խոստովանեց, որ երկիրը «ընդհանուր առմամբ» շարունակել է անկում ապրել Brexit-ից հետո, չնայած Ֆարաջի և «Ելք»-ի այլ ակտիվիստների այն ժամանակվա խոստումներին, որ Բրյուսելն է մեղավոր Մեծ Բրիտանիայի տնտեսական լճացման համար։
«Տնտեսությունը վատացավ, միգրացիան վատացավ, հանրային ծառայությունները վատացան», – խոստովանեց Ջենրիկը: Այնուամենայնիվ, նա պնդեց, որ Brexit-ի հիմքերը մնացել են անփոփոխ, պարզապես չիրականացված 2016 թվականից ի վեր. «Մարդիկ մտադիր էին ապահովել հետևողականորեն ցածր ներգաղթ «Ելք»-ի քվեարկության ժամանակ, և մենք չկարողացանք կանգնեցնել (Մանսլի) նավակները… Մեզ անհրաժեշտ են ավելի արմատական պատասխաններ մեր խնդիրներին, և դա է այն, ինչի համար պայքարում է «Ռեֆորմը»։
Այնուամենայնիվ, վերջերս Մեյքերֆիլդում, Գորտոնում, Դենտոնում և Քերֆիլիում անցկացված երեք կարևոր միջանկյալ ընտրություններում ընտրողները մերժել են «Ռեֆորմ» կուսակցության թեկնածուներին՝ հօգուտ այլ կուսակցությունների: «Ռեֆորմ»-ը նաև անցյալ շաբաթ չկարողացավ հաղթել Աբերդին Սաութում՝ զբաղեցնելով երրորդ տեղը՝ զիջելով Պահպանողական կուսակցությանը և Շոտլանդիայի ազգային կուսակցությանը։
Ֆարաժը, այնուամենայնիվ, կոչ է արել անցկացնել նոր ընդհանուր ընտրություններ, և իր կուսակցությունը առաջատար դիրք է գրավում ազգային հարցումներում: Ջենրիկը իր հարցազրույցում պնդել է, որ «Ռեֆորմ»-ը «այս երկրի գլխավոր կենտրոնամետ կուսակցությունն է հիմա. մենք պատրաստ կլինենք, երբ ընդհանուր ընտրությունները տեղի ունենան, անկախ նրանից՝ դա մի քանի ամսից է, թե երեք տարի հետո»։
Կուսակցությունը քննադատության է ենթարկվել իր առաջադրած թեկնածուների համար, այդ թվում՝ դոնորների կողմից: Ֆարաժը խոստովանել է, որ Ռոբերտ Քենյոնը՝ Մեյքերֆիլդում «Ռեֆորմ»-ի թեկնածուն, որը պարտվել էր Բըրնհեմին, կաղալու է ենթարկվել ընտրատեղամասերում, այն բանից հետո, երբ քարոզարշավի սկզբում հաղորդվել է սոցիալական ցանցերում կանանց նվաստացնող գրառումների մասին։
Սակայն Ջենրիկը գնահատեց Քենյոնի ելույթը քարոզարշավում՝ ասելով. «Ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ բան կարելի է շահել քննադատելով մեկին, ով գլուխը պարապետից վեր է բարձրացրել ժամանակակից ժամանակների ամենաակնառու լրացուցիչ ընտրություններում և իրեն շատ լավ է պահել»։
Ջենրիկը նաև ասաց, որ ինքը չի մտահոգվում Restore UK կուսակցության՝ Reform UK-ից աջ անջատված կուսակցության վերելքով, որը կրճատում է իր ձայների մասնաբաժինը այն բանից հետո, երբ իր հիմնադիր Ռուպերտ Լոուն անցյալ տարի բաժանվեց Ֆարաջի հետ։ Ջենրիկը ենթադրեց, որ երկու ցեղերը կարող են թաղել կացինը ազգային իշխանությունը նվաճելու շահերից ելնելով։
«Ինձ համար տարօրինակ է թվում, որ յուրաքանչյուր ոք, ով կիսում է իմ հիմնարար տեսակետը, որ հաջորդ ընտրությունները գոյաբանական են, որ մենք իսկապես ունենք վերջին հնարավորություն՝ շտկելու երկիրը բազմաթիվ տարբեր մակարդակներում, ոչ միայն մեր տնտեսության վիճակը, այլև մեր առջև ծառացած որոշ մշակութային և ներգաղթային մարտահրավերներ, կքվեարկի այն կուսակցության օգտին, որը չունի հաջորդ ընտրություններում հաղթելու կենսունակ ուղի», – ասաց Ջենրիկը։
Ներքին հարցեր
Իր հարցազրույցում Ջենրիկը պաշտպանեց Թաիլանդում բնակվող կրիպտո միլիարդատեր Քրիստոֆեր Հարբորնի կողմից Ֆարաժին տրված 5 միլիոն ֆունտ ստեռլինգի նվերը, որը ստիպել էր Reform-ին խորհրդարանական չափանիշների հետաքննություն սկսել։ Ֆարաժը նշել է, որ նվերը իր անձնական անվտանգության համար էր։ «Դա լիովին օրինական քայլ էր և ընտրություն, որը նա կատարել էր այդ ժամանակ», – ասել է Ջենրիկը։ «Անկասկած, որևէ պարտավորություն չկար տվյալ անձի հետ»։
Ջենրիկը մի քանի անգամ վիճարկել է Reform-ին կուսակցության ներքին գործերի խոսնակ Զիա Յուսուֆի հետ միանալուց ի վեր և բախվել է Յուսուֆի խոստման շուրջ՝ հեռացնելու և որոշ դեպքերում արտաքսելու սոցիալական բնակարաններում ապրող օտարերկրյա քաղաքացիներին, ինչպես նաև այն հարցի շուրջ, թե ինչ կհամարվի նրանց համար առկա բնակարաններում մնալու շեմը։ Այդ խախտումը, կարծես, լուծվել է՝ Յուսուֆի օգտին։
Ջենրիկը նրանց հարաբերությունները բնութագրեց որպես «դրական» և ավելացրեց. «Լսեք, ես նրան հարգում եմ»։ Ներգաղթի վերաբերյալ նա պնդեց, որ նրանք «հիմնականում նույն կետն են բարձրացնում, այն է՝ մենք վերացնելու ենք անժամկետ մնալու թույլտվությունը»։
Նա ավելացրեց. «Եթե դուք չեք համապատասխանում մեր տնտեսական չափանիշներին, ապա ստիպված կլինեք լքել երկիրը։ Եվ եթե պատահաբար գտնվեք սոցիալական բնակարանում, շատ, շատ հավանական է, որ դուք չեք համապատասխանի մեր տնտեսական չափանիշներին, քանի որ ըստ սահմանման դուք կախված եք պետությունից։ Այսպիսով, եթե դուք բրիտանացի չեք և գտնվում եք սոցիալական բնակարանում, ձեզ կարճ ժամանակահատված կտրվի այդ բնակարանը լքելու համար։ Մենք ասել ենք երեք ամիս»։
Հարցին, թե որտեղ կհայտնվեն մեկ ներգաղթյալ և Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիություն ունեցող զուգընկեր կամ ամուսին ունեցող ընտանիքները, կամ գործող կանոններով բնակեցված ընտանիքներում ծնված երեխաները, Ջենրիկը պատասխանեց, որ ընտանիքները կարող են բնակարան գտնել մասնավոր հատվածում և պնդեց, որ առաջնահերթությունը պետք է տրվի բրիտանացի քաղաքացիներին, ովքեր ներկայումս սպասման ցուցակներում են։ «Դուք չեք կարող մաքուր խղճով ասել, որ բրիտանացի զինվորական վետերանը կամ ընտանեկան բռնության զոհը պետք է ապրի փողոցում կամ անապահով ժամանակավոր կացարանում», – պնդեց նա, – «և հետո կա մեկը, ով ավելի վերջերս է ժամանել Մեծ Բրիտանիա, ով Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի չէ, և ստանում է այդ բնակարանը»։
Մեծ Բրիտանիայում հաստատված այն մարդկանց լայնածավալ արտաքսման հեռանկարը, ովքեր չեն կարողանում վճարել բնակարանի համար, մնում է Reform-ի ամենավիճահարույց քաղաքականություններից մեկը։ Ջենրիկը կրկնեց այն փաստարկները, որ շատերը կընտրեն կամավոր հեռանալ, և ասաց, որ անհրաժեշտության դեպքում կողմ է զանգվածային արտաքսումներին։
«Կլինի՞ արդյոք նաև որոշ մարդկանց արտաքսելու անհրաժեշտություն։ Այո, անկասկած, և դա տեղի է ունենում աշխարհի մյուս բոլոր երկրներում», – ասաց նա։ «Սա տարօրինակ մտածելակերպ է, որին մենք ինքներս ենք հասել այս երկրում, որտեղ, կարծես, առաջնահերթություն ենք տալիս այն մարդկանց շահերին, ովքեր Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի չեն»։
Չնայած խորհրդարանում իր գործընկերների հետ ունեցած խորը անհամաձայնություններին, Ջենրիկն ասաց, որ ինքը լավ հարաբերություններ է պահպանում պատգամավորական աթոռների միջև, բայց ասաց, որ կնախընտրեր հրաժեշտի բաժակ խմել Սթարմերի հետ կամ ողջույնի բաժակ խմել Բըրնհեմի հետ, քան իր մրցակցի՝ ֆինանսների նախարար Ռեյչել Ռիվզի հետ խմել։ «Ես կընտրեի Բըրնհեմ», – ասաց նա։ «Եվ այո, ես կգնայի մխիթարական բաժակ խմելու Ռեյչել Ռիվզի հետ… բայց մենք ստիպված կլինեինք շատ ժամանակ ծախսել՝ փորձելով գտնել մի պանդոկ, որտեղ նրան արգելված չէ մտնել»։
Բաց մի թողեք
Մեծ Բրիտանիային չի կարելի թողնել ինքնուրույն որոշելու իր ապագան
Եվրոպական տեխնոլոգիական ընկերությունների գործադիր տնօրենները ցանկանում են ուղիղ կապ ԵՄ քաղաքականության մշակման համար
Սթարմերի հրաժարականը Ուկրաինայի հարցում Մեծ Բրիտանիայի դիրքորոշումը չի փոխի