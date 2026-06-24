Սթարմերի Brexit-ի համաձայնագիրը չի լուծի Հյուսիսային Իռլանդիայի առևտրային խնդիրները

Վեստմինստերում քաղաքական իրարանցումը հարցեր է առաջացրել այն մասին, թե երբ կկնքվի գյուղատնտեսական ապրանքների հոսքը հարթեցնելու համաձայնագիրը: Բայց նույնիսկ եթե այն իրականացվի, համաձայնագիրը բոլոր խնդիրների լուծում չէ:
ԼՈՆԴՈՆ — Վաղ ամառային արևի տակ լողացած, ծաղկային նախշերով և պանամական գլխարկներով այցելուների անընդհատ հոսքը կանգ առավ՝ հիանալու այս տարվա Չելսիի ծաղկի ցուցահանդեսի ամենաքննարկվող ցուցադրություններից մեկով:
Լուսարձակող լողավազանի և ընդհանուր նստատեղի շուրջը հավաքված փափուկ պաստելային և վառ կարմիր ծաղիկներով «Միասին այգին» արժանացավ ոսկե մեդալի և ժողովրդի ընտրության մրցանակի՝ իր աչքի ընկնող դիզայնի համար:
Այնուամենայնիվ, դրա ամենամեծ փորձությունը գտնվում է ցուցասրահից դուրս: Այժմ, երբ Չելսին փակել է իր դարպասները, այգին պատրաստվում է դառնալ միջոցառման պատմության մեջ առաջինը, որը կտեղափոխվի Հյուսիսային Իռլանդիա, որտեղ այն կվերակառուցվի Ստրաբեյնի սննդի բանկում:
Այն, ինչը պետք է լիներ պահպանման պարզ գործողություն, փոխարենը դարձել է Brexit-ից հետո լոգիստիկայի փորձության դեպք:
Մինչև մեկ բույսը կարողանա հատել Իռլանդական ծովը, արտահանողները պետք է հաղթահարեն բյուրոկրատական խոչընդոտների մի ամբողջ շարք՝ հիշեցում, որ Մեծ Բրիտանիայի կողմից Եվրամիությունից դուրս գալու քվեարկությունից մեկ տասնամյակ անց Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի միջև ապրանքների տեղափոխումը դեռևս հեռու է պարզ լինելուց։
«Այն, ինչը պետք է լիներ ներքին շարժ, ցավոք սրտի, ավելի շատ դարձել է արտահանման գործընթաց», – ասել է Ստյուարտ Թիքները, Քենթի Provender Nurseries-ի գործառնությունների մենեջերը, որը ստանձնել է այգու տեղափոխման ոչ նախանձելի խնդիրը։ «Եթե այգին տեղափոխվեր Մեծ Բրիտանիայի այլ վայր, մենք [բույսերը] կվերադարձնեինք այստեղ, կկարգեինք դրանք և անմիջապես կուղարկեինք»։
Provender-ը և շատ այլ բուսական բիզնեսներ այժմ հույսեր են կապում Լեյբորիստական կառավարության՝ ԵՄ-ի հետ սանիտարական և բուսասանիտարական (SPS) համաձայնագրի ծրագրերի հետ։ Համաձայնագրի շրջանակներում Մեծ Բրիտանիան կհամապատասխանի ԵՄ կենդանիների և բույսերի առողջության կանոններին՝ վերացնելով Հյուսիսային Իռլանդիա ուղարկվող բեռնափոխադրումների վրա ներկայումս ծանրաբեռնված ստուգումների և հավաստագրերի մեծ մասը։
Այնուամենայնիվ, Վեստմինստերում քաղաքական խառնաշփոթը, այդ թվում՝ Մեծ Բրիտանիա-ԵՄ կարևորագույն գագաթնաժողովի հետաձգումը, նոր հարցեր է առաջացրել այն մասին, թե ինչպես և երբ կիրականացվի համաձայնագիրը։
Նույնիսկ եթե այն իրականացվի, համաձայնագիրը բոլոր հարցերը լուծելու միջոց չէ։
Չնայած այն կվերացնի Իռլանդական ծովով բույսերի և սննդի տեղափոխման հետ կապված թղթաբանության մեծ մասը, բիզնեսները դեռ ստիպված կլինեն պայքարել Հյուսիսային Իռլանդիայի այլ եզակի առևտրային պայմանավորվածությունների հետ՝ մի համակարգ, որը շատերը վախենում են, որ ավելի կբարդանա, քանի որ Մեծ Բրիտանիան և ԵՄ-ն աստիճանաբար կհեռանան։
Հետդարձի ճանապարհ չկա
SPS համաձայնագրի հեռանկարը «չափազանց կարևոր է», – բացատրեց Սալի Քալիմորը՝ այգեգործական առևտրի ասոցիացիայի տեխնիկական և առևտրային քաղաքականության մենեջերը, քանի որ այն կարող է վերաբացել հնարավորությունները այն բիզնեսների համար, որոնք կորցրել են Հյուսիսային Իռլանդիա մուտքը։
Սակայն, թե արդյոք դա իրականում տեղի կունենա, դեռևս անհասկանալի է։
«Սա է մեծ հարցը», – ասաց Քալիմորը։ «Հնարավորությունը կվերադառնա՝ կախված նրանից, թե արդյոք Հյուսիսային Իռլանդիայի այդ բիզնեսները ցանկանում են կրկին փոխել իրենց մատակարարման շղթան՝ հաշվի առնելով, որ դեռ կլինեն այլ խոչընդոտներ»։
Չնայած SPS համաձայնագիրը կվերացնի սննդամթերքի և գյուղատնտեսական արտադրանքի համար ներկայումս անհրաժեշտ բյուրոկրատական քաշքշուկների մեծ մասը, այն կթողնի Հյուսիսային Իռլանդիայի մաքսային կարգավորումները անփոփոխ։
Մեծ Բրիտանիայից Հյուսիսային Իռլանդիա ապրանքներ տեղափոխող բիզնեսները դեռ պետք է կողմնորոշվեն Վինձորի շրջանակային ծրագրի «կանաչ գծի» և «կարմիր գծի» համակարգում, որի համաձայն ԵՄ մուտք գործելու ռիսկի տակ գտնվող ապրանքները ենթարկվում են լրացուցիչ մաքսային պահանջների։
Հյուսիսային Իռլանդիայի փոքր բիզնեսների ֆեդերացիայի ղեկավար Ռոջեր Փոլենն ասել է, որ կանաչ գծը, որը նախատեսված է միայն Հյուսիսային Իռլանդիայի համար նախատեսված ապրանքների նվազագույն ստուգումներով տեղաշարժը թույլատրելու համար, «գերվաճառված է, բայց թերմատակարարված»։
«Կանաչ գծը պետք է լինի այս հարթ, արագընթաց գծը, բայց այդպես չէ», – ասել է Փոլենը։ Չնայած սովորական առևտրականները սովորաբար կարող են կողմնորոշվել համակարգում, «դրա պատահական օգտագործողների համար դա պարզապես զարմանալի է»։
Գործնականում, բիզնեսները դեռ պետք է գրանցվեն այնպիսի ծրագրերում, ինչպիսին է Մեծ Բրիտանիայի ներքին շուկայի սխեման, լրացնեն հայտարարագրերը և բավարարեն մի շարք իրավասության պահանջներ, նախքան ապրանքները կարողանան տեղափոխվել: «Դա ավելացրել է շատ բյուրոկրատիա», – ասաց Փոլենը: «Եվ բյուրոկրատիայի հետ գալիս է ծախս, գալիս է բարդություն»:
Բեռը հատկապես ծանր է ընկնում արտադրողների վրա, որոնք պետք է հետևեն բարդ մատակարարման շղթաներով տեղափոխվող հազարավոր մասերի ծագմանը, արժեքին և դասակարգմանը:
Բելֆաստից հարավ-արևմուտք գտնվող Քրեյգավոն քաղաքում գտնվող գեներատորների արտադրող AJ Power-ը օգտագործում է մոտ 16,000 տարբեր բաղադրիչներ, որոնք բաշխված են մոտավորապես 4,000 ապրանքային կոդերի մեջ: Յուրաքանչյուր բեռ պահանջում է մաքսային փաստաթղթեր, որոնց լրացման համար հայտարարագրերը սովորաբար արժեն 15-ից 30 ֆունտ ստեռլինգ:
Փաստաթղթերը արագորեն բազմապատկվում են: Ընկերության կառավարիչ տնօրեն Էշլի Պիգոտի խոսքով՝ մեկ մեքենան կարող է մոտ 100 մաքսային գրառում կատարել գործարանից դուրս գալուց առաջ:
Պիգոտը գնահատում է, որ Brexit-ից հետո Վինձորի շրջանակային համաձայնագրի մաքսային կարգավորումները միայն մոտ 3 տոկոսով ավելացրել են AJ Power-ի ծախսերը՝ զգալի բեռ այն ոլորտում, որն արդեն իսկ ճնշման տակ է էներգիայի աճող վճարների և ազգային ապահովագրության բարձր ծախսերի պատճառով:
«Ձեր կյանքն այժմ անցնում է թղթաբանության և բյուրոկրատիայի հետ, որը զրոյական արժեք է ավելացնում ձեր բիզնեսին», – ասաց Պիգոտը: «Դա միայն ավելացնում է ծախս, ծախս և ծախս»:
Արդյունքը, ըստ նրա, Հյուսիսային Իռլանդիայի արտադրողների համար մրցակցային անբարենպաստությունն է Մեծ Բրիտանիայի մնացած մասի համեմատ: «Եթե իմ բիզնեսը հիմնված լիներ Բիրմինգհեմում և ես օգտվեի նույն մատակարարներից, որոնք գտնվում են Փիթերբորոյում, Ստաֆորդում կամ Օքհեմում, ես որևէ մաքսային փաստաթղթի կարիք չէի ունենա»:
Սակայն, չնայած նոր կարգավորումները նոր ծախսեր և բարդություններ են ստեղծել Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի միջև ապրանքներ տեղափոխող բիզնեսների համար, կարելի է նաև պնդել, որ տարածաշրջանի եզակի համապատասխանությունը ԵՄ ապրանքների միասնական շուկայի հետ տարածաշրջանին առավելություն է տալիս դաշինքի հետ առևտուր անելիս:
Տարբերություն
Հյուսիսային Իռլանդիայի անհարմար դիրքը նշանակում է, որ այն շարունակում է ենթարկվել ԵՄ ապրանքների կանոններին, որոնք անընդհատ զարգանում են:
Արդյունքում առաջացող մարտահրավերը կարգավորիչ տարաձայնությունն է՝ Մեծ Բրիտանիայի և ԵՄ ստանդարտների աստիճանաբար տարբեր ուղղություններով տեղաշարժվելու հնարավորությունը, ինչը անորոշություն է ստեղծում բիզնեսների համար:
«Տարբերությունը ճանաչվել է որպես անհնարին բան, որի հետ կարելի է հաշտվել, քանի որ դա ասիմետրիկ տարաձայնություն է», – ասաց Փոլլենը: «Դուք չգիտեք՝ այն կշեղվի՞ Մեծ Բրիտանիայից, թե՞ ԵՄ-ից, և ինչ տեմպերով, և ինչ հետևանքներ կունենա դա»։
Այս տարվա վերջից Հյուսիսային Իռլանդիայում նախատեսվում է կիրառել ԵՄ անտառահատման նոր կանոնակարգեր։ Սա կներառի մատակարարման շղթաների ստուգում և ապացույցների տրամադրում, որ ԵՄ-ում վաճառվող ապրանքները, ինչպիսիք են սոյան, տավարի միսը, սուրճը, արմավենու յուղը և փայտը, կապված չեն անտառահատման հետ։ Փոքր օպերատորները ժամանակ ունեն մինչև 2027 թվականի հունիսի 30-ը։
Մասամբ ԵՄ կանոններից շեղվելուց խուսափելու նպատակով Մեծ Բրիտանիան այժմ խորհրդակցում է իր սեփական անտառահատման դեմ պայքարի ռեժիմի շուրջ՝ առաջարկելով, որ այն ներառի նույն հիմնական ապրանքները և հիմնական տեղեկատվական պահանջները, ինչ ԵՄ-ի կողմից սահմանվածները։ Այնուամենայնիվ, պարզ չէ, թե որքան շուտ կարող են կանոնները ուժի մեջ մտնել։ Քանի որ ԵՄ կանոնները նախատեսվում է կիրառել Հյուսիսային Իռլանդիայում տարեվերջին, WWF-ի պաշտպանության տնօրեն Գևին Քրոուդենն ասել է, որ «հետագա ուշացման համար որևէ արդարացում չկա»։
Հյուսիսային Իռլանդիայում ԵՄԴԿ-ի իրականացման կառավարման կառավարումը տարածաշրջանի գյուղատնտեսական բիզնեսների համար «գլխավոր առաջնահերթություն» է, ասաց Գյուղատնտեսական արդյունաբերության կոնֆեդերացիայի կենդանիների կերերի ղեկավար Ջեյմս Մաքքալոքը։ Նա նշեց, որ կառավարությունը դեռևս Հյուսիսային Իռլանդիայում չի նշանակել իրավասու մարմին՝ կանոնների կիրառումը վերահսկելու համար։
«Հատկապես կարևոր է, որ իրավասու մարմինը շատ արագ աշխատի՝ բիզնեսներին հստակ ուղեցույց տրամադրելու համար», – ասաց նա՝ բացատրելով, որ կարգավորմանը ազդող շատ ապրանքներ, ինչպիսիք են կենդանիների կերերի մեջ օգտագործվող սոյան, ձեռք են բերվում նախապես կնքված պայմանագրերով։
Այս համաձայնագրերը հաճախ բանակցվում են մինչև 12 ամիս առաջ, ինչը նշանակում է, որ բիզնեսները կարող են արդեն իսկ ունենալ մատակարարման պայմանավորվածություններ, նախքան նրանք ճշգրիտ իմանան, թե որ համապատասխանության պահանջները պետք է բավարարեն։
«Սառեցման էֆեկտ»
Կուտակային ազդեցությունը եղել է այն, ինչ Փոլենը նկարագրում է որպես «սառեցման էֆեկտ» առևտրի վրա։ Շատ ընկերություններ հարմարվել են, բայց հաճախ՝ որոշակի ծախսերով։
«Դա մի փոքր նման է այն դեպքին, երբ ձեր վազքի կոշիկի մեջ քար կա», – բացատրեց նա։ «Դուք կարող եք կամ կանգ առնել, ինչը մրցավազքում իսկական խառնաշփոթ է, կամ կարող եք կողքի վրա աշխատել և շարունակել վազել՝ քարը կոշիկի կողքին պահելով։ Որոշակի չափով, այստեղ շատ բիզնեսներ դա են անում։ Նրանք պարզապես շարունակում են իրենց գործը»։
Անցյալ տարի հրապարակված FSB զեկույցի համաձայն՝ Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի միջև առևտուր անողների մեկ երրորդից ավելին միջինից մինչև զգալի դժվարություններ են ունեցել, որոնցից 34 տոկոսը ամբողջությամբ դադարեցրել է առևտուրը մյուս տարածաշրջանի հետ՝ Վինձորի շրջանակի պահանջներին համապատասխանելու փոխարեն։
Հետևանքը հաճախ անտեսանելի է սպառողների համար. վաճառողները դարակները դատարկ թողնելու փոխարեն լուռ հարմարվում են՝ գտնելով այլընտրանքային մատակարարներ կամ փոխելով իրենց արտադրանքի տեսականին։
Փոլենի կարծիքով, Հյուսիսային Իռլանդիայում գտնվող սուպերմարկետը, հավանաբար, չի մատակարարի նույն տեսականին, ինչ Մեծ Բրիտանիայում գտնվող իր գործընկերը։
Կառավարության կողմից պատվիրված զեկույցն արդեն իսկ հաստատել է, որ եթե Հյուսիսային Իռլանդիայի Brexit-ից հետո առևտրային պայմանավորվածությունները ավելի լայն աջակցություն ստանան, անհրաժեշտ կլինեն հետագա բարեփոխումներ։
Վինձորի շրջանակի իր անկախ վերանայման մեջ Լեյբորիստական կուսակցության անդամ Փոլ Մերֆին եզրակացրել է, որ անհրաժեշտ է հետագա աշխատանք կատարել համակարգը պարզեցնելու և Մեծ Բրիտանիայի ներքին շուկայում ապրանքների տեղաշարժը բարելավելու համար։
Նրա գլխավոր առաջարկը միասնական «ամեն ինչ մեկում» ծառայության ստեղծումն էր՝ բիզնեսներին Վինձորի շրջանակի պահանջների լաբիրինթոսում ուղղորդելու համար։ Այդ ժամանակվանից ի վեր կառավարությունը ընդունել է առաջարկը և 16.6 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ է հատկացրել առևտրականների համար բարելավված մեկ կանգառի խանութ մշակելու համար։
Ավելի սերտ համաձայնեցում
Մինչև «Միասին այգին» հասնի Ստրաբեյնում գտնվող իր նոր տուն, դրա ճանապարհորդության հետևում կանգնած բիզնեսները հույս ունեն, որ որոշ ստուգումներ և վկայագրեր, որոնք բարդացնում էին դրա ուղին, կսկսեն մեղմվել։
Սակայն Սթարմերի հրաժարականը և գագաթնաժողովը հետաձգելու ԵՄ որոշումը կասկածի տակ են դրել գործարքի ապագան։ Սա «չափազանց հիասթափեցնող է», – ասաց այգեգործական առևտրի ասոցիացիայի քաղաքականության և հասարակայնության հետ կապերի տնօրեն Ջենիֆեր Ֆիզին, ով կոչ արեց կառավարությանը արագորեն նոր գագաթնաժողովի ամսաթիվ նշանակել։
Բնապահպանական և սոցիալական պաշտպանության համաձայնագիրը կարող է ներկայացնել միայն առաջին քայլը կառավարության կողմից Եվրամիության հետ կարգավորիչ շփումները նվազեցնելու ավելի լայն փորձի մեջ։
Լեյբորիստական կուսակցության հեռացող վարչապետ Քեյր Սթարմերի և կանցլեր Ռեյչել Ռիվզի վերջին հաղորդագրությունները մատնանշում են ԵՄ հարաբերություններում ավելի հավակնոտ մոտեցում՝ ավելի սերտ համաձայնեցմամբ ընտրված ոլորտներում, որտեղ նախարարները պնդում են, որ դա կաջակցի Մեծ Բրիտանիայի տնտեսական շահերին։ ԵՄ անտառահատման ռեժիմին համապատասխանելու ծրագրերը Մեծ Բրիտանիայի կողմից հետ մնալու փորձի վերջին օրինակն են։
«Որքան մեծ է համաձայնեցումը ԵՄ-ի հետ, այնքան քիչ տարբերություն կլինի Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի միջև՝ նվազեցնելով Իռլանդական ծովում «կարգավորիչ սահմանի» հաստությունը», – բացատրեց Ջոել Ռելանդը, Brexit-ի «Մեծ Բրիտանիան փոփոխվող Եվրոպայում» վերլուծական կենտրոնի գիտաշխատողը։
«Տարբերության ցանկացած կրճատում, ակնհայտորեն, լավ է Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի միջև առևտրի և Վինձորի շրջանակի քաղաքական կայունության ամրապնդման համար, չնայած Հյուսիսային Իռլանդիայի որոշ բիզնեսներ կարող են ափսոսալ Մեծ Բրիտանիայի միակ մասում գտնվելուց հետո իրենց ունեցած ցանկացած առևտրային «առավելության» կորստի համար, որն ունի ԵՄ միասնական շուկա անսահմանափակ մուտք»։
Սակայն կառավարության՝ ավելի հեռու գնալու կարողությունը շարունակում է սահմանափակվել Brexit-ի իր սեփական «կարմիր գծերով»։
Նախարարները բազմիցս բացառել են միասնական շուկային և մաքսային միությանը վերադառնալը՝ քայլեր, որոնք անհրաժեշտ կլինեն դաշինքի հետ ավելի խորը տնտեսական ինտեգրման համար։
Արդյունքը դժվար հավասարակշռման գործողություն է՝ փնտրել ԵՄ-ի հետ ավելի սերտ կապերի տնտեսական օգուտները՝ միաժամանակ խուսափելով ԵՄ կանոններին մոտենալու քաղաքական ծախսերից։
Քաղաքական անորոշություն
Այդ լարվածությունն ավելի է սրվել կառավարության կողմից Brexit-ի «վերագործարկման» ապագա ուղղության վերաբերյալ անորոշության ֆոնին, և թե արդյոք ղեկավարության փոփոխությունը կփոխի այս բանակցությունների տեմպը կամ հավակնությունները։
Քեյր Սթարմերին փոխարինելու ֆավորիտը նորընտիր պատգամավոր և Մանչեսթերի նախկին քաղաքապետ Էնդի Բըրնհեմն է, ով նախկինում ասել էր, որ կցանկանար, որ Մեծ Բրիտանիան վերադառնա ԵՄ իր կենդանության օրոք։
«Անցյալի մեկնաբանությունները ենթադրում են, որ նա նաև կարծում է, որ ԵՄ-ի հետ շատ ավելի սերտ հարաբերությունները Մեծ Բրիտանիայի լավագույն տնտեսական շահերից են բխում, բայց նա քիչ հավանական է, որ անմիջապես հրաժարվի 2024 թվականի մանիֆեստում նշված կարմիր գծերից, քանի որ դա կպահանջի մեծ քաղաքական կապիտալ, երբ նրա գլխավոր առաջնահերթությունները, ինչպես ինքն է հայտարարում, ավելի «ներքին» են», – կանխատեսեց Ռելանդը։
Փոխարենը, ասաց Ռելանդը, Բըրնհեմը, հավանաբար, նախ կկենտրոնանա Բրյուսելի հետ արդեն սկսված բանակցությունների ավարտի վրա։ «Կարևոր կլինի Լեյբորիստական կուսակցության բազային ցույց տալ, որ նա դեռևս հավատարիմ է հարաբերությունների «վերագործարկմանը», և դա նրան կառաջարկի վաղ «հաղթանակ» որպես վարչապետ»։
Ռելանդը հավելեց, որ ավելի մեծ հարցն այն է, թե արդյոք կարմիր գծերը կմնան Լեյբորիստական կուսակցության հաջորդ ընտրական ծրագրում։
Մինչ Լեյբորիստական կուսակցությունը ձգտում է ավելի սերտ հարաբերությունների Բրյուսելի հետ, Reform UK-ը, որը բարձր դիրք է գրավել հարցումներում, հակառակ մոտեցումն է ցուցաբերել՝ խոստանալով ամբողջությամբ վերացնել Վինձորի շրջանակը։
Նման քայլը կարող է վերաբացել Brexit-ի կարգավորման ամենավիճահարույց մասերից մեկը և նոր անորոշություն ստեղծել այն բիզնեսների համար, որոնք արդեն տարիներ են ծախսել ներկայիս կարգավորումներին հարմարվելու վրա։
«Բիզնեսները երկարաժամկետ ներդրումային որոշումներ են կայացնում շարունակական քաղաքական անորոշության ֆոնին», – ասաց Ֆիլիպ Ուիլսոնը, Հյուսիսային Իռլանդիայի հարցերով մասնագիտացած Flint Global-ի մենեջերը։
«Ընկերություններին անհրաժեշտ է վստահություն, որ այսօրվա առևտրային կարգավորումները կգործեն նաև վաղը. առանց այդ վստահության նրանք կարող են հետաձգել ներդրումները, կրճատել ընդլայնման ծրագրերը կամ տատանվել իրենց գործունեությունը ներկայիս շրջանակին համապատասխանեցնելուց առաջ»։
Հանրաքվեից տասը տարի անց մանրամասները կարող են փոխվել։ Անորոշությունը՝ ոչ։
Բաց մի թողեք
Brexit-ից տասը տարի անց Լոնդոն Սիթին վախենում է, որ Թրամփի Ամերիկան կարող է հաղթել մրցավազքում
Ջորջիա Մելոնիի ամերիկյան հաշվարկը
ԵՄ երկրները մտադիր են Ռուանդայում և Ուզբեկստանում ստեղծել միգրանտների «վերադարձի կենտրոններ»