30/06/2026

EU – Armenia

Ավտովթար՝ Երևանում․ Մալաթիայում՝ վերգետնյա անցման մոտ, բախվել են «Chevrolet Volt»-ը, «Hyundai Elantra»-ն ու «Opel»-ը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 30/06/2026 1 min read

Այսօր՝ հունիսի 30-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում։

Ժամը 17։50-ի սահմաններում 4-րդ գյուղից դեպի Բաբաջանյան փողոց տանող ճանապարհահատվածում, վերգետնյա անցման մոտ, բախվել են «Chevrolet Volt», «Hyundai Elantra» և «Opel» մակնիշի ավտոմեքենաները։

Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ըստ նախնական տեղեկությունների, բարեբախտաբար տուժածներ չկան։Օպերատիվորեն դեպքի վայր են ժամանել ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 1-ին գումարտակի 2-րդ վաշտի պարեկները՝ գումարտակի հրամանատար Գոռ Առաքելյանի և վաշտի հրամանատար Գեղամ Եփրեմյանի գլխավորությամբ։Վթարի փաստով ՊԾ Երևան քաղաքի գնդի 1-ին գումարտակում փաստաթղթեր են կազմվում, որտեղ էլ պարզվում են ավտոմեքենաների սեփականատերերի և վարորդների ինքնությունը։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ողբերգական դեպք Երեւանում, աշխատանքներ կատարելիս 24-ամյա տղամարդը վայր է ընկել ու մաhացել

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական վթար Մարգարա-Էջմիածին ճանապարհին, կա 1 զnh․ Լուսանկար

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանում հուլիսի 1-ից սկսած օտարերկրացիների համար մուտքի նոր պահանջներ են ներդրվում

30/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն Ուկրաինային հատկացնում է 3.9 միլիարդ եվրո

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսկ Սյունիքում 869 անապահով ընտանիք զրկվեց ընտանեկան նպաստից՝ հանապազօրյա հաց գնելու հնարավորությունից․ Միքայելյան. Տեսանյութ

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտովթար՝ Երևանում․ Մալաթիայում՝ վերգետնյա անցման մոտ, բախվել են «Chevrolet Volt»-ը, «Hyundai Elantra»-ն ու «Opel»-ը. Լուսանկար

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ «բացահայտեց» Նաթանյահուն Հայաստանում

30/06/2026 infomitk@gmail.com