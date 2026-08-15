ԵՄ-ն հակադարձում է, քանի որ ԱՄՆ-ն վերականգնում է առևտրային ճնշումը դաշինքի վրա և մեղադրում է Բրյուսելին Չինաստանին մաքսատուրքերից խուսափելու հնարավորություն տալու մեջ
ԵՄ-ն արդեն իսկ նվազեցրել է շրջակա միջավայրի և մարդու իրավունքների մատակարարման շղթայի ստանդարտների օրենքների շրջանակը բիզնեսի ճնշման տակ, սակայն ԱՄՆ-ն հայտարարել է, որ դա բավարար չէ։
ԵՄ-ն ուրբաթ օրը հակադարձել է Միացյալ Նահանգների կողմից առևտրային ճնշմանը, քանի որ Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ դաշինքը թույլ է տալիս Չինաստանին խուսափել ԱՄՆ մաքսատուրքերից և ուժեղացրել է կոչերը՝ չեղարկելու բիզնեսների համար կանաչ կանոնները։
ԵՄ-ում Վաշինգտոնի դեսպան Էնդրյու Փազդերը կոչ է արել դաշինքին «համապատասխանեցնել» շրջակա միջավայրի և մարդու իրավունքների մատակարարման շղթայի ստանդարտների վերաբերյալ երկու նոր կարևոր օրենքների դրույթները ԵՄ-ԱՄՆ անցյալ տարի կնքված առևտրային համաձայնագրին։
«Հիմա ժամանակն է, որ ԵՄ-ն արդյունք տա», – գրել է Փազդերը X-ում՝ ԱՄՆ կառավարության փաստաթղթի հետ միասին, որտեղ մանրամասն նկարագրված է կանոնների հետ կապված «մտահոգությունների» երկար ցանկը։
«Միացյալ Նահանգները կձեռնարկի ցանկացած անհրաժեշտ գործողություն՝ ԱՄՆ առևտրի վրա անհիմն բեռը լուծելու համար, եթե այդ մտահոգությունները լուծող լուծում չգտնվի», – զգուշացնում է փաստաթուղթը։
Պուզդերի ուղերձին ի պատասխան՝ Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Արիաննա Պոդեստան ասել է, որ ԵՄ-ն շարունակում է «փոխանակվել ինչպես սակագնային, այնպես էլ ոչ սակագնային հարցերի շուրջ» Միացյալ Նահանգների հետ՝ գործընթացը անվանելով «կառուցողական»։
Սակայն նա հավելել է. «Մենք շատ հստակ և հետևողական ենք եղել այն փաստի հարցում, որ ո՛չ մեր կանոնակարգային շրջանակը, ո՛չ էլ մեր կարգավորող ինքնավարությունը բանակցությունների առարկա չեն»։
Կորպորատիվ կայունության վերաբերյալ պատշաճ ուսումնասիրության հրահանգը (ԿԿՊՀԴԴ) պահանջում է, որ խոշոր ընկերությունները շտկեն իրենց մատակարարման շղթաների «մարդու իրավունքների և շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունը» ամբողջ աշխարհում, մինչդեռ Կորպորատիվ կայունության վերաբերյալ հաշվետվությունների հրահանգը (ԿԿՀՀԴ) պահանջում է, որ նրանք տեղեկատվություն տրամադրեն իրենց կլիմայական ազդեցության և արտանետումների, ինչպես նաև դրանք սահմանափակելու քայլերի վերաբերյալ։
«Հրահանգների արտատարածքային ազդեցությունը և մատակարարման շղթայի թանկարժեք և ծանրաբեռնված պատշաճ ուսումնասիրության պարտավորությունները բացասաբար կանդրադառնան ԱՄՆ բիզնեսների՝ ԵՄ շուկայում հավասար մրցակցային պայմաններում մրցելու ունակության վրա», – ասվում է ԱՄՆ փաստաթղթում։
ԵՄ-ն արդեն կրճատել է երկու օրենքների կիրառման շրջանակը՝ դաշինքի ներսում և դրսում գործող բիզնեսների ճնշման տակ, հետաձգելով իրականացումը և խնայելով փոքր ընկերություններին, սակայն ԱՄՆ փաստաթղթում ասվում է, որ դա բավարար չէ։
Պազդերի մեկնաբանությունները հնչել են մեկ օր անց այն բանից հետո, երբ նա քննադատել է դաշինքի ածխածնային սահմանային հարկը՝ CBAM-ը, որը, նրա խոսքով, «ըստ էության սակագին է՝ անկախ «կլիմայի քաղաքականության» պիտակից»։
Առանձին, ԵՄ-ն այն տասնյակ առևտրային գործընկերների շարքում էր, որոնք հինգշաբթի օրը Սպիտակ տան զեկույցում նշվել էին որպես Չինաստանից «անօրինական փոխադրումների» հետ կապված ռիսկեր, որտեղ ապրանքներն ուղարկվում են երրորդ երկրների միջով՝ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից սահմանված լայնածավալ տուրքերից խուսափելու համար։
Զեկույցում, որը նաև ուղղված էր Մեքսիկային, Կանադային և Ճապոնիային, խոստացվել էր օգտագործել արհեստական բանականությունը՝ ապագայում անօրինական գործողությունները հայտնաբերելու համար։
«ԵՄ-ն կիսում է ԱՄՆ-ի նպատակը՝ պայքարել մաքսային խարդախության դեմ», – ասել է հանձնաժողովի խոսնակը՝ ի պատասխան մեղադրանքների։
Պոդեստան ասել է, որ Բրյուսելը «համագործակցում է» Վաշինգտոնի հետ՝ զեկույցի «ԵՄ-ի համար հնարավոր հետևանքներն» ավելի լավ հասկանալու համար, միաժամանակ նշելով, որ փաստաթղթում ԵՄ-ի կողմից բեռնափոխադրման ռիսկը «ներառված է լայն օրինական առևտրային հոսքերի մեջ»։
Բաց մի թողեք
Եվրոպան ձեզ է ուզում. բանակները թվային են դառնում երիտասարդ զինվորներ հավաքագրելու համար
ԵՄ-ն ողջունում է Իսրայելի կանաչ լույսը Գազայի սահմանային առաքելության երկարաձգման համար
ՆԱՏՕ-ի ծրագիրը անօդաչու թռչող սարքերով լի մարտադաշտի համար. թող արհեստական բանականությունը թռչի, մինչ մարդիկ կորոշեն, թե ով կմնա