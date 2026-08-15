Ռուսաստանը խոստովանում է բենզինի նոր պակասի մասին՝ Ուկրաինայի կողմից շարունակվող հեռահար հարվածների ֆոնին

Ուկրաինան ամիսներ շարունակ անօդաչու սարքերով և հրթիռներով թիրախավորում է Ռուսաստանի էներգետիկ օբյեկտները՝ հույս ունենալով հարվածել ռուսական բանակի կենսական եկամտի աղբյուրին։
Ռուսաստանի իշխանությունները ուրբաթ օրը խոստովանեցին, որ որոշ շրջաններ բախվում են բենզինի նոր պակասի, քանի որ Ուկրաինան ուժեղացնում է երկրի նավթավերամշակման գործարանների վրա հարձակումները։
Ուկրաինան ամիսներ շարունակ անօդաչու սարքերով և հրթիռներով թիրախավորում է Ռուսաստանի էներգետիկ օբյեկտները՝ հույս ունենալով հարվածել ռուսական բանակի կենսական եկամտի աղբյուրին։
Ռուսաստանը վեց ամիս փակել է Օրսկի խոշոր վերամշակման գործարաններից մեկը, որը գտնվում է առաջնագծից մոտ 1300 կիլոմետր հեռավորության վրա, այս շաբաթ հարձակման ենթարկվելուց հետո։
«Երկրի մի քանի շրջաններում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ՝ կապված վառելիքի մատակարարման հետ՝ լիցքավորման կայաններին», – ասվում է կառավարության սոցիալական ցանցերում հրապարակված գրառման մեջ։
Նավթային ընկերությունները «ձեռնարկում են անհրաժեշտ միջոցներ՝ ամենախոցելի շրջաններին մատակարարումները մեծացնելու համար», – ասվում է հայտարարության մեջ։
Նավթային ընկերությունները նշել են, որ կառավարության նիստ է անցկացվել պակասի վերաբերյալ, և էներգետիկայի հարցերով պատասխանատու փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը հրամայել է վերահսկել վառելիքի գները։
Վերջին ամիսներին ընկերություններն ու մեքենաների վարորդները հակամարտության պատճառով կրկնակի պակաս են ապրել։
Գրեթե բոլոր ռուսական շրջանները որոշակի պահի ստիպված են եղել սահմանափակել վառելիքի վաճառքը կամ կիրառել այլ տեսակի չափաբաժիններ, օրինակ՝ արգելել բենզինի տարաների լցոնումը։
Սև ծովի ափին գտնվող Կրասնոդարի շրջանը, որը հայտնի է իր զբոսաշրջային լողափերով, ամենաշատ տուժածներից մեկն է եղել։
«Բենզալցակայաններում բենզինի մատակարարման հետ կապված իրավիճակը բարդացել է», – ասել է շրջանի նահանգապետ Վենիամին Կոնդրատևը։
Նավթային ընկերությունները «կրկին սկսել են սահմանափակումներ կիրառել մատակարարվող վառելիքի քանակի վրա և կրճատել են բենզալցակայանների աշխատանքային ժամերը», – հավելել է նա։
«Սա մտահոգություն է առաջացնում շրջանի բնակիչների և այցելուների շրջանում», – հավելել է նահանգապետը՝ նշելով, որ ինքը խնդրել է իշխանություններին ավելի շատ վառելիք ուղարկել։
Օրենբուրգի շրջանի նահանգապետը, որտեղ գտնվում է Օրսկի վերամշակման գործարանը, հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ այն փակվել է, և վերանորոգումը կտևի ամիսներ։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հունիսին առաջին անգամ խոստովանել է, որ իր երկիրը բախվում է վառելիքի «որոշակի դեֆիցիտի»։
Վառելիքի իրավիճակին նվիրված պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ ելույթ ունենալով՝ Պուտինը խոստովանեց, որ երկիրը «դժվարին ժամանակաշրջան է անցնում», բայց պնդեց, որ Մոսկվան «կկատարի իր բոլոր սոցիալական պարտավորությունները»։
Կարճ ժամանակ անց նա պետական հեռուստատեսությանը հայտարարեց, որ երկրի զենքի արդյունաբերությունը արագորեն կավելացնի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի արտադրությունը՝ ուկրաինական հարձակումներից պաշտպանվելու համար։
Պնդելով, որ առաջացող խնդիրները կրիտիկական չեն, Պուտինը նաև ասաց, որ Ռուսաստանը կներկրի ավելի շատ վառելիք և կարագացնի նավթային օբյեկտների վերանորոգման աշխատանքները՝ «ժամանակավոր դեֆիցիտը» վերացնելու համար։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Ռուսաստանի խորքում գտնվող ռուսական էներգետիկ օբյեկտների վրա հարվածները անվանել է «երկարաժամկետ պատժամիջոցներ»։
Բաց մի թողեք
Լեհաստանը վճռականորեն է վերաբերվում ուկրաինական հացահատիկի արգելքին
ԱՄԷ-ն համաձայնել է ապասառեցնել 10-20 միլիարդ դոլար՝ որպես Իրանի հարվածները դադարեցնելու գործարքի մաս․ Reuters
Վաշինգտոնը պատրաստվում է կոչ անել տասնյակ երկրների կողմ ընտրել Չինաստանի հետ ԱԻ ոլորտում դիմակայության մեջ